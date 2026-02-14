「TOK牛排屋」插旗裕隆城　原塊排餐搭配產地直送蔬食吧健康新體驗

【圖／文：行遍天下】

每一個特別的日子，能與重要的人一同慶祝，都是最令人期待的小確幸。來到YES!LIFE裕隆城，總能一次滿足全家大小吃喝玩樂的各種需求。而在眾多美食選擇之中，位於新店裕隆城5F新開幕的「TOK牛排屋」，以全新排餐風貌帶來難忘的味蕾體驗，讓相聚時刻更加幸福。

▲餐飲生力軍蒔慕繼人氣鍋物荿蒔敘，再推新作TOK牛排屋，新店裕隆城首店1月底盛大開幕。

TOK牛排屋隸屬台元紡織旗下餐飲事業「蒔慕」的全新品牌布局，繼「荿蒔敘」鍋物在裕隆城廣受好評後，於2026年初再添生力軍，主打高品質排餐，為饕客提供更多元的美味選擇。好食材、高CV值與舒適的用餐環境，正是TOK牛排屋的三大賣點。不同於傳統西餐廳的拘謹形式，空間以淺色磚牆、木質桌椅搭配簡約鄉村風格，營造自在放鬆的用餐氛圍，並結合當前盛行的植感飲食趨勢，帶給消費者輕奢卻不設限的全新用餐體驗。

▲沉穩蓊鬱的質感用餐空間讓人如同回家一般自在。

「TOK」是啄木鳥敲擊樹幹時發出的聲音， 象徵對料理的琢磨與堅持。TOK牛排屋回歸牛排本質，以原塊牛肉、厚實份量與實在價格為核心，從選肉、處理到火候掌握，皆由主廚親自把關。牛肉依不同部位分別嚴選自美國、澳洲和紐西蘭，只使用Choice等級以上品質，再經分切、烘烤、調味到擺盤等繁複工序，完整鎖住肉汁與脂香，呈現牛肉鮮嫩多汁的天然甘甜。

▲TOK主廚分享，牛排料理以「簡單」突出食材本色，減去多餘調味，再以「不簡單」料理手法強調細節，更能品嘗到肉質美味。

▲飯後的甜點提拉米蘇為經典排餐做完美的收尾。





展現牛排奢華魅力，全面滿足味蕾

主餐首推「TOK蒜香重磅牛排」，選用肉質紮實、富有嚼勁的肩胛部位，保有原塊肉的份量，並透過事前修整、適度熟成與逆紋切割設計，讓口感更適合煎烤，主廚建議五至七分熟最為美味。搶戲的配角則是鋪滿牛排表面的酥炸蒜片，為維持最佳狀態與風味，必須精準控制火候，以小火慢炸出香、酥、脆的涮嘴層次，與厚實牛排一同入口，是令人完全上癮的黃金組合。重點是，10盎司的大份量僅需598元即可享用。想嘗試其他部位的牛排也沒問題，這裡還有肉感鮮嫩、愈嚼愈香的「典藏紐約客牛排」，以及油花分布均勻的「極上火烤肋眼牛排」，更有高階款「老饕肋眼心」與12盎司「精選丁骨牛」，滿足所有牛排愛好者。

▲TOK蒜香重磅牛排， 呈現出肩胛部位獨有的濃郁風味。





16 道精緻主餐任選，舒活自助吧美味無限供應

TOK牛排屋不只牛排表現亮眼，主餐選擇亦涵蓋羊、豬、雞與海鮮。其中，「香煎穀倉鴨胸」以先舒肥、再香煎逼出適量油脂後送入烤箱，鴨胸不僅厚度十足，切面更是粉嫩誘人。切片後沾上主廚特製、微酸輕甜的紅酒醋醬，讓人忍不住一口接一口、停不下來。為體貼選擇困難的顧客，除了13道精緻主餐外，TOK牛排屋另推出雞豬、牛雞與牛鴨3款雙拼組合，一次滿足兩種願望。

▲厚度十足的鴨胸品嚐起來吮指回味。

此外，只要398元起，點個人排餐即可無限享用的「舒活自助吧」，同樣是TOK牛排屋的一大亮點。自助吧提供18種以上新鮮時旬蔬果，並能品嘗宜蘭三星行健村小農每日產地直送的有機生菜，只希望客人吃得開心，在大口吃肉與健康蔬食之間取得恰到好處的平衡。無論是朋友聚會或家庭用餐，TOK牛排屋都希望來訪的客人能自在享受；120公分以下孩童與父母同行，不僅可免費享用自助吧，還加贈一份濃湯麵包盅。現場亦備有著色紙與畫筆，小朋友不必盯著平板，也能乖乖坐好，讓大人安心享用大餐。TOK牛排屋以體貼入微的心意，重新定義經典排餐體驗，適合閤家同樂，輕鬆享受高級牛排的美好時光。

▲舒活自助吧精選18種生菜與節令水果，能吃到宜蘭行健村小農直送當季有機生菜。

▲現場貼心提供著色紙與畫筆，是小孩適時放電的秘密武器。





店家資訊

YES!LIFE裕隆城

地址：新北市新店區中興路三段70號

電話：02-2910-0667

網址：www.facebook.com/yuloncity

時間：週日至週四11:00~21:30 週五、週六11:00~22:00





地址：新店裕隆城5F

電話：02-2911-6079

消費：140公分以上需點一份排餐（另加一成服務費）

優惠：「開幕雙重優惠」即日起至2/13：兩人同行點兩份排餐，即贈送乙份「烤鮑魚（2顆）」，若贈送完畢將改贈送其它食材。加入TOK會員送四大好禮：點主餐免費升級A套餐及B套餐」、$100抵用券、點主餐$99加購雞腿排或梅花豬排。





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」