基隆走春有福利！ 和平島同行友人半價、銀髮族享「買一送一」

▲和平島地質公園環山步道。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲和平島地質公園環山步道。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】基隆從1626年開始因為西班牙人來到和平島而走進世界的舞台，成為「台灣連結世界的起點」，在2026年也正式踏入400週年。為了迎接「基隆400」這個重要時刻，「和平島地質公園」於2026年開春祭出兩大重磅優惠：能讓基隆市民盡地主之誼的「本人免費、同行親友半票優惠」以及平日「銀髮慢旅買一送一」。今年不只要做「世界的秘境」，更要化身為「基隆人的驕傲」，開闊的山海視野已準備好提供最暖心的款待，讓每一位基隆市民都能成為城市的「最佳引路人」。

▲和平島地質公園春節期間推門票優惠。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
▲和平島地質公園春節期間推門票優惠。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

除了送上超殺優惠，這次也貼心化身在地導遊，規劃一條最內行的走春動線，把基隆必去的古蹟和網美景點一次打包，最後來到和平島享受海景，跟著玩絕對不踩雷！

在地島工私房「打卡系」走春攻略

旅程首站探訪擁有無敵海景的「白米甕砲台」，漫步在四座巨大的圓形砲座間，遠眺基隆嶼與海天一色的壯闊，感受百年軍事遺址的美；緊接著登上新地標「基隆塔」，在以橋式起重機為意象的高空步道，用上帝視角360度俯瞰壯闊港景。

午後轉往「正濱漁港」，在繽紛彩色屋倒影旁喝杯咖啡轉換心情，最後跨橋抵達終點「和平島地質公園」。少了夏日喧囂，冬日的和平島多了一份靜謐，伴隨著兩千萬年奇岩與冬浪拍打的療癒白噪音，為春節假期畫下最完美的句點。

2026全年挺你！基隆市民免票做東，朋友通通半價

「下次帶你玩基隆」不再是客套話！自02/01起，基隆市民只要憑證件並攜伴，本人即享「免費入園」，同行親友（最多5位）皆可享「門票優惠價60元」。平日名額無上限，假日/連假每日限量100張。歡迎基隆市民請客，帶朋友共享這座國際級地質公園的獨特魅力。

平日限定「樂齡歡聚時光」，銀髮慢旅買一送一

鼓勵銀髮族走出戶外，享受冬日暖陽，02/02~03/31（國定假日及連假除外），凡65歲以上民眾於平日入園，即享「敬老票買一送一」優惠。不妨約上老同學或鄰居好友，兩位樂齡同行一人免費，絕對是長輩們相約50年同學會的最佳選擇。更多資訊，請參閱「和平島地質公園」官網。

