值得專門來一趟！新北永和「永安蔥油餅」，韭菜盒子、蔥油餅都好吃

說到心中好吃蔥油餅第一名是士林的燈亮有餅，第二名就是永和智光黃昏市場的「永安蔥油餅」了，每次來必排隊沒有例外，人只會越來越多不會減少，火力全開一次就開好幾鍋煎餅，不只蔥油餅，豬肉餡餅、韭菜盒都好吃，不用加醬就夠味，實在太好吃！

永安蔥油餅 營業資訊

店家名稱：永安蔥油餅

營業狀態：營業中

店家地址：234台灣新北市永和區民享街21號之A （地圖）

網友評分：4.2/5 ( 876人 )

店家電話：0918 786 855

營業時間：星期一：休息；星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日：14:30 – 19:30

每月1日會同步Google商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

永安蔥油餅 位置

「永安蔥油餅」位於智光黃昏市場內，開車來的話一旁就有收費停車場，一小時三十元算是很合理，方便又好停，黃昏市場非常好逛，好吃又便宜，有停車場實在很加分。

「永安蔥油餅」位於民享街23巷的交叉口，店面算是很有規模，裡面的人不斷的揉麵製餅，外面的工作人員則是不斷煎餅出鍋，排隊人雖多但是速度很快，實際上不用排太久。

永安蔥油餅 菜單

蔥油餅可以加蛋，另外還有韭菜盒子、豬肉餡餅、蘿蔔絲餅，也可以買冷凍蔥油餅可以自己回去煎，每次來幾乎都是買蔥油餅，這次有買韭菜盒但是忘記拍照了。記得先拿紙袋再點餐，紙袋依照自己要買的數量拿大小。

永安蔥油餅 品項

蔥油餅

蔥油餅一次就是一張，煎的顏色偏深，口感是酥脆型的，鹹度很夠，餅皮會越嚼越香越嚼越甜，實在是很好吃，雖說有醬料可以加，但是蔥油餅本身味道就夠鹹了，不用加醬就很好吃。

韭菜盒忘記拍照了，餅皮口感是偏軟的，韭菜的香氣非常濃，是吃完都會覺得嘴巴裡味道很重的那種，喜歡重口味的人一定會愛死，就算冷掉回家回烤來吃也好吃。

永和智光黃昏市場的東西真的是便宜又好吃，算是CP值非常高的市場，光是這家永安蔥油餅就非常值得專門來一趟，推薦！

永安蔥油餅

地址：234台灣新北市永和區民享街21號之A（地圖）

網友評分：4.2/5 ( 876人 )

店家電話：0918 786 855

營業時間：星期一：休息；星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日：14:30 – 19:30

每月1日會同步Google商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」