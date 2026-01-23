快訊

國民黨台中市長姊弟之爭 他分析「楊瓊瓔為什麼不退」2大關鍵原因

基隆大火勇消詹能傑殉職 去年底也有資源回收物堆滿屋大火險奪命

美股收盤／四大指數連二日收紅 AI題材再點火、大型科技股領漲

季節限定！療癒系舒心美景 新北貢寮環保公園、雙溪牡丹「落羽松林」浪漫登場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
雙溪牡丹落羽松秘境內，近距離捕捉列車與落羽松交織畫面。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
雙溪牡丹落羽松秘境內，近距離捕捉列車與落羽松交織畫面。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市「貢寮環保公園落羽松迎來秋冬最美時刻，成片落羽松逐漸轉為金黃與橘紅色調，與河岸倒影相互輝映，層次豐富的自然景色宛如夢幻畫卷般療癒登場，季節限定美景，現在正是最佳打卡時機。

▲「貢寮環保公園」開闊草地與林蔭交織，營造出悠閒漫遊氛圍。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲「貢寮環保公園」開闊草地與林蔭交織，營造出悠閒漫遊氛圍。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市「漫遊山海線」遊程著眼於低碳旅遊，整合「牡丹十三層親水公園」、「雙溪落羽松秘境」、「魚行驛站」及「貢寮環保公園」等景點，以鐵路、公車、自行車等綠色運具連接遊憩據點，深入感受山城聚落與自然環境交織的生活風景，打造兼具休閒與深度的旅遊體驗。

「貢寮環保公園」位於貢寮區公所後方，可由貢寮車站步行約15分鐘抵達，亦可從「雙溪落羽松秘境」騎行 Youbike 至此。「貢寮環保公園」以原自然地貌為基底，重新規劃設計落雨松景觀步道與砌石水道，串聯整體園區動線。園區內大片落羽松景觀成為秋冬季節最具代表性的亮點，沿著水岸與草坪錯落種植，隨季節轉換呈現金黃、橘紅交織的色彩，與園區內濕地、生態池及開闊視野相互輝映，營造出層次豐富、悠閒舒適的海線漫遊景致，適合親子家庭、鐵馬旅人與喜愛輕鬆漫步的遊客前來感受自然之美。

▲騎乘自行車至「雙溪牡丹落羽松秘境」，感受休閒漫遊之深度旅行（圖為2025資料照）。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲騎乘自行車至「雙溪牡丹落羽松秘境」，感受休閒漫遊之深度旅行（圖為2025資料照）。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

另外可由「貢寮環保公園」騎乘 Youbike至「雙溪牡丹落羽松秘境」，位於雙溪火車站與牡丹火車站之間，原為臺鐵改道後所留下的腹地，現已種植大片的落羽松，園區規劃友善坡道架高觀景平臺，兼顧動植物棲息需求與雨水入滲效率，營造人與自然共融的永續空間。整體景觀隨季節更迭展現不同風貌，入冬後落羽松褪去葉色，枝幹線條更顯分明，筆直挺立的樹影在光影映照下展現內斂而沉靜的冬季景致。由於緊鄰現行臺鐵軌道，遊客可近距離捕捉列車穿梭於落羽松旁的畫面，成為鐵道迷喜愛的夢幻拍攝景點。

秋冬限定的落羽松美景正值最佳觀賞期，歡迎親自體驗「漫遊山海線」遊程，放慢腳步，在林間感受季節流轉的靜謐與美好，為旅程留下難忘的自然記憶。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

落羽松 公園 秘境

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

IG爆紅雲林落羽松！富士春堀頭28秘境 隨手拍都如同明信片

雨中漫步找回土地感知 雙溪幼兒化身家鄉小公民

賞落羽松驚見「凹子底水怪」？疑外來鱷雀鱔入侵釀生態危機掀熱議

寒流催色落羽松轉紅 新竹「五大賞落羽松秘境」必去

相關新聞

季節限定！療癒系舒心美景 新北貢寮環保公園、雙溪牡丹「落羽松林」浪漫登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市「貢寮環保公園」落羽松迎來秋冬最美時刻，成片落羽松逐漸轉為金黃與橘紅色調，與河岸倒影相互輝映，層次豐富的自然景色宛如夢幻畫卷般療癒登場，季節限定美景，現在正是最佳打卡時機

貓奴衝信義區！2026花IN台北「巨型喵喵+超巨百合花」療癒現身 朝聖打卡「春之幻境溫室」再抽限量紀念品

2026「花IN台北」年度最萌代言人現身！超可愛「喵喵」即日起降落台北市政府廣場，巨型氣偶、紙雕藝術拍好拍滿。不光追花，貓奴也要衝打卡囉！

新飯店「嵨開安旅」開箱：為城市打造一座療癒之山

全台首間以「身心靈療癒」為主題的新飯店今（22日）盛大開幕，這是福泰飯店集團旗下的新品牌「嵨開安旅 HOTEL UKET...

台北美食一級戰區「無菜單料理」！夠份量「豬雞烤肉饗宴＋招牌烤半雞」超滿足

在台北東區這個美食一級戰區，想要找到間好吃、夠份量、CP值又高的燒肉店，需要一點功力對吧？尤其辛苦工作一整天，下班後就想吃點好料，徹底放鬆一下！最近，我發現了一間藏身在東區巷弄裡的寶藏燒肉店，主打豬肉和雞肉的無菜單料理，份量真的超豐盛，還有傳說中的招牌烤半雞，以及讓人一喝上癮的神泡達人店啤酒，光是聽到這些，是不是已經口水直流了呢？就讓我帶大家深入探訪這間讓人一吃就愛上的～燔之亭燒肉場。

信義區「30年老店甜不辣」驚傳退休！ 「宋記美食」最後朝聖至1／23 「被開店耽誤的書法家」手寫春聯免費領

信義區「30年老店甜不辣」驚傳退休！ 最後營業至1／23 朝聖「被開店耽誤的書法家」超美手寫春聯免費領

天母10年甜點名店掰了！ 大提琴家「ISM主義甜時」月底門市結束營業 「甜點送到家」最後機會收單

天母10年甜點名店掰了！ 大提琴家「ISM主義甜時」月底門市結束營業 「甜點送到家」最後機會收單

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。