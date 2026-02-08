板橋在地人推薦！被羊肉耽誤的黑金滷肉飯 必點巨無霸羊骨啃起來超過癮

大碗公當歸羊肉是板橋在地人推薦美食，原先四維路的舊址由於租約到期，宣布停業後，引起網友一片哀嚎！沒想到隔了4個月找到新址，就再度復活回歸囉！大碗公當歸羊肉主要販售帶皮羊肉湯、羊大骨湯、羊小排湯等，黑金滷肉飯也是推薦招牌，還被老饕喻為是「被羊肉耽誤的滷肉飯」！冷冷的天氣特別懷念這一味，想吃的朋友趕快衝一波吧～～

大碗公當歸羊肉｜交通位置

大碗公當歸羊肉新址一樣也在新北市板橋區四維路，只是在小巷子裡，大家停好車再來唷！距離捷運最近的是新埔站1號出口或捷運新埔民生站，步行約8分鐘～附近還有裕民街紅豆湯圓，大家可以吃飽後再去買碗飯後甜湯～

大碗公當歸羊肉 地址：新北市板橋區四維路196號

營業時間：16:00-22:30 周日公休

電話：0976 476 567

大碗公當歸羊肉｜用餐環境

大碗公當歸羊肉新址空間更寬敞明亮，前方是工作區，內用空間在後方～4點開始營業，不到5點就大排長龍了！

有張圖餐點示意圖，清楚明瞭～

開放式廚房，一覽無遺，香氣瀰漫，使人發饞～這一大勺羊肉片，和一隻隻羊大骨好誘人呀！

內用約10張桌椅，比起舊店較不擁擠，不過一下子就客滿了，還好翻桌快，大家吃完就走，不會停留太久～

內用餐具、醬料自取。

大碗公當歸羊肉｜菜單價格

內用寫紅單，外帶寫白單，別搞錯囉！不管內用或外帶，寫好菜單結帳後，再等待叫號唷～

如果不想現場等候，是可以電話訂購的，但是時間要早一點，因為太忙的時候，店家也沒空接電話，要有心理準備！

大碗公當歸羊肉是羊肉專賣店，各種帶皮羊肉、羊膝、羊角筋、羊大骨、羊小排、羊肉片等，也可以搭配意麵、麵線、米粉與冬粉的組合，如果不吃麵，他們家的滷肉飯是網友推薦必點的唷！店內用餐，可以免費當歸湯喝到飽，冷冷的天氣，讓人備感溫暖呀～

不管內用或外帶都先排隊結帳，等叫號。

大碗公當歸羊肉｜餐點品嚐

羊小排湯

帶皮羊肉是店內人氣商品，才5點多就一直聽到店員跟客人說帶皮賣完囉！不過我本身不愛吃皮，所以就沒差～

羊小排燉煮到軟爛，肉質香醇，加入適量薑絲，沒有羊騷味，湯頭還蠻清爽的，內用還可以無限喝，冬天吃補是很棒的選擇！

重口味的朋友可以沾辣豆瓣醬一起吃，增添風味！

羊大骨湯

羊大骨湯每碗羊骨有3大隻，視覺效果很滿足！

羊大骨肉還不少，而且很嫩，吸完骨髓後再啃邊邊的肉，很過癮呀！搭配淡淡藥膳味的湯頭，原以為小菲菲會不喜歡，但她覺得沒有很重的中藥感，喝得很開心，連薑絲都吃得乾乾淨淨～沒啃過羊大骨的她，也吃得津津有味！

滷肉飯（大）加滷蛋

油亮黑金的滷肉飯幾乎每桌必點，這碗是被網友稱「被羊肉耽誤的滷肉飯」。之前分享葉家藥燉排骨的滷肉飯，就有網友推薦大碗公的滷肉飯也是很神，本以為大碗公歇業就再也吃不到，沒想到現在又重磅回歸了！所以當然要來品嚐看看啦～

滷肉看起來和葉家一樣，滷肉的肉塊也是切丁帶皮，肥肉偏多，濃稠黏嘴入口即化，看似重鹹，其實並不會，鹹中帶微甜，也是屬於南部的口味，再配個滷蛋很滿足，滷肉醬汁部份是沒問題，但今天的白飯不夠Q彈，有點乾，好可惜。

燙高麗菜

他們家的燙青菜加得不是滷肉汁，而是醬油膏配上蒜蓉，要吃之前先拌一拌，高麗菜本身清甜脆口，搭蒜蓉醬油清爽不油膩還不錯～

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

