楓葉紅了！台北市「賞楓熱點」報給你

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
楓香－台灣最具代表性的原生落葉喬木（中山21號廣場）。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
楓香－台灣最具代表性的原生落葉喬木（中山21號廣場）。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】近日冷鋒接連來襲！帶來濕冷天氣，不過北市的「楓香」這時熱情變葉換裝，為都會區妝點得層次分明，形成一道由綠轉黃、再染上濃郁黃及橙紅的絕美風景，如同寒冬裡的一把火，為濕冷北市公園、街頭點燃視覺溫暖。

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（簡稱公園處）表示，至善路1至3段、敬業三路、中山北路5段、康樂公園、林森公園、士林官邸公園、中山21號廣場等楓香目前均已變色，不管是晴天還是陰天，隨便拍都很美。而知名的中山北路1段至3段楓香林蔭也已開始變色，約2周後也會有優質美景可以觀賞。在寒冬裡的楓香林成行而立，枝幹挺立傲然，葉色從翠綠、金黃、亮橘到嫣紅交織並存，宛如秋日雲霞，微風拂過，片片紅葉鋪地，熱情萬放的楓香展現出靜謐且溫暖的城市美學，為忙碌的都會生活添上一抹沉靜的節奏。

▲中山北路五段靠士林官邸楓香。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲中山北路五段靠士林官邸楓香。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

園藝工程隊楊國瑜隊長表示，楓香（Liquidambar formosana）是臺灣最具代表性的原生落葉喬木，每年入冬後，葉片隨著日照縮短進行色素轉換，故有「秋紅樹」之稱。每年隨溫度降低，葉片内的花青素與葉黃素等取代了葉綠素，而顯現出黃色或紅色，當低溫持續、日夜溫差大白天日照強之時，紅葉越發漂亮。楓香與大眾熟知的青楓（Acer serrulatum）等楓樹不同，楓香葉片呈互生排列，果實則為具刺的球狀聚合果，是辨識上的重要特徵。

▲至善路三段楓香。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲至善路三段楓香。　圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

近日低溫讓北市街頭及公園的楓香變色，黃、橘、紅等火熱般的色彩，撫慰溫暖觀賞民眾心頭，無論是散步、逛街、匆匆短暫經過或停留，便能感受自然之美，蛻變後迎接嶄新美好的新年。

