雙連市場必吃小吃！在地60年老店美食清單，滷肉飯、湯圓、私房麵老台北味一次整理

相較於近年流行的高價早午餐，雙連市場的平民小吃更貼近台北人的日常生活。清晨時分，市場內早已聚集許多在地居民，滷肉、湯品與手工麵食的香氣交織，構成專屬於老台北的早餐風景。本篇整理雙連市場周邊四間深受在地人喜愛的早餐與甜湯店家，從飄香數十年的滷肉飯、三代傳承的鹹湯圓，到暖胃湯麵與傳統紅豆湯，皆以樸實口味與高性價比著稱，透過這條早晨美食路線，帶領讀者認識雙連市場最具代表性的平民飲食文化，也重新感受台北早餐的真實魅力。

台北美食｜香滿園

60 年老字號，滷肉飯一吃就懂

位於雙連市場一帶的「香滿園滷肉飯」，是許多在地人從小吃到大的老字號小吃店。清晨時分，店門口便陸續聚集熟門熟路的老顧客，不論是趕著上班的上班族，或是早起採買的居民，總會順道坐下來吃上一碗熱騰騰的滷肉飯，為一天揭開序幕。

香滿園的滷肉飯以肥瘦比例拿捏得宜著稱，滷肉切得細碎，長時間燉煮後口感軟嫩、入口即化，醬香濃郁卻不膩口，能完整扒附在白飯上，是典型卻耐吃的台式滷肉飯風味。搭配一顆滷得入味的滷蛋，更是許多老客人的固定組合。除了招牌滷肉飯外，店內的赤肉羹同樣深受好評，羹湯清甜順口，赤肉份量實在，作為早餐或早午餐的湯品相當合適。整體餐點走的是樸實路線，卻憑藉穩定的口味與實在的份量，成為雙連市場中歷久不衰的存在。

對於想體驗老台北早餐文化的旅人而言，香滿園滷肉飯不僅是一間填飽肚子的店，更是一段日常生活的縮影。沒有華麗裝潢，卻以數十年如一日的口味，陪伴在地居民度過無數清晨。若想真正走進雙連市場的早晨節奏，從一碗滷肉飯開始，正是最貼近在地的方式。

地址：臺北市大同區萬全街8巷

電話：02-25572229

營業時間：6:30–14:00

台北美食｜燕山湯圓

三代傳承鹹湯圓，冬天一定爆滿

位於雙連市場周邊的「燕山湯圓」，是一間陪伴在地居民多年的老字號湯圓店，傳承至今已來到第三代。清晨時段，店內便陸續湧入熟客，不少人一走進來，甚至不用開口，店家就知道要來上一碗招牌鹹湯圓。

燕山湯圓最具代表性的便是其鹹湯圓，湯圓外皮薄而帶 Q，口感紮實卻不厚重，內餡以鹹香肉餡為主，比例拿捏得宜，入口不油不膩。湯頭清甜順口，帶著淡淡油蔥與肉香，是冬天特別受歡迎的暖身選擇。除了湯圓外，店內的豬肝同樣備受好評，豬肝新鮮、處理得宜，口感滑嫩、完全不帶腥味，常被老饕點來搭配湯圓一起享用。若希望更有飽足感，也可加點一碗乾意麵，簡單卻能完整撐起一餐早餐或早午餐。

對許多雙連在地人而言，燕山湯圓不只是一間小吃店，更是季節交替時最熟悉的味道。從一碗熱湯圓開始，不僅暖胃，也讓人感受到市場早晨特有的人情溫度。若想在雙連市場找一份樸實又耐吃的傳統早餐，燕山湯圓無疑是值得列入口袋名單的選擇。

地址：臺北市中山區民生西路45巷9弄12號

電話：02-25216479

營業時間：週一至週五 7:00–19:00，週六 7:00–15:00

台北美食｜開封包公府私房麵

暖胃神湯麵，第一次吃就記住

位於雙連一帶的「開封包公府私房麵」，是一間風格樸實卻深受網友與在地居民喜愛的麵店。店面不大，卻常能看到不少熟客上門用餐，不論是早餐時段或接近中午，都有人為了這一碗熱湯麵專程前來。

店內最受歡迎的是其湯麵系列，湯頭清澈卻風味鮮明，入口溫潤不厚重，喝得到自然的食材香氣，屬於越喝越順口的類型。即使不額外調味，也能感受到湯頭本身的層次，是許多老饕口中的「暖胃神湯」。麵體選用的是較少見的餄餎麵，口感介於麵條與麵疙瘩之間，帶有明顯的 Q 彈嚼勁，吸附湯汁的能力佳，讓整體口感更具記憶點。對於習慣細麵或油麵的食客來說，是一種相當新鮮、卻不難接受的選擇。

除了湯麵之外，店內滷味同樣是許多人加點的重點，滷製入味，鹹香中帶著淡淡回甘，不會過於死鹹，搭配湯麵一起享用，能讓整餐的層次更加完整。

地址：臺北市中山區民生西路45巷9弄45-13號

電話：02-25235623

營業時間：週一至週六 10:00–21:00（週日公休）

台北美食｜鮮美紅豆湯 冷飲店

狹長小店，早上就擠滿人

在雙連市場繞完一圈鹹食後，不少在地人都會把最後一站留給一碗熱甜湯。市場內這類紅豆湯小店，多半店面狹長、座位不多，卻總是擠滿人潮，成為早晨最溫柔的一幕。紅豆湯以慢火熬煮，豆粒保有完整形狀，入口卻已綿密化開，甜度自然、不膩口，即使一早品嚐也不會有負擔感。除了單純的紅豆湯外，還能依喜好搭配各式配料，如湯圓、粉圓或芋圓，口感層次豐富，讓這碗甜湯不只是甜點，更像是一份完整的早餐收尾。

簡單的碗盤、熱騰騰的甜湯，加上市場裡此起彼落的招呼聲，構成雙連市場最日常、也最真實的風景，早上來市場吃上一碗紅豆湯，這趟雙連之行似乎就少了最後一個句點，紅豆湯在雙連市場中，扮演的正是這樣的角色——不搶戲，卻不可或缺，它為一早的滷肉飯、湯圓與麵食畫下溫潤的句點，也讓雙連市場的早餐記憶，多了一份柔軟與人情味，若想完整感受雙連市場的早晨節奏，這一碗甜湯，值得留到最後細細品嚐。

地址：臺北市中山區民生西路15號

電話：02-25116820

營業時間：9:00–21:00（週日公休）

