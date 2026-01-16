「台北花卉展」今嬌豔登場 茶花、鬱金香、風信子齊迎賓

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026台北茶花展」於01/16（五）~01/ 25（日），在陽明山花卉試驗中心登場，展期共十天。本屆展覽結合花卉藝術、感官體驗與永續概念，邀請走進茶花盛放的陽明山，感受茶花所承載的植物美學與生活想像。

今年園區入口區以鬱金香與風信子打造迎賓花海美景，展覽規劃室內與戶外雙展區，室內展區匯集職人盆景工藝與新品種展示，呈現茶花的獨特創新樣貌與不同的姿態變化，營造沉靜而富詩意的賞花氛圍。展覽同時結合臺灣3E美術會以「茶花」為主題的「花影流年」畫展的藝術創作，從人文視角延伸茶花在生活美學中的多元樣貌。

本屆茶花展另一大亮點為首度攜手亞洲香研所，於開幕日推出限定策劃的「春光調香室」。活動以氣味作為媒介，從茶花清雅花香出發，延伸至土壤與木質氣息，透過層層轉換，引導民眾以嗅覺感受自然環境的循環與節奏，打造專屬於茶花展的五感體驗，花展期間在現場也有限定花季香味體驗展櫃，讓民眾在平日也可以體驗到來自茶花的香味。

▲台北茶花展首度與亞洲香研所跨界聯名。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

展覽期間亦將推出多場活動，「茶花講堂」邀請專家分享臺灣原生山茶、茶花育種與栽培知識，並規劃茶花扦插嫁接課程與盆景雕塑示範，讓遊客更深入認識茶花的栽培與藝術面向；假日期間另推出「茶花香頌」送苗活動，01/17、18、24及25上午09:00起，憑三張11、12月或1月未開獎、不限金額之發票或載具，即可兌換茶花苗一盆，每人限領一次，數量有限，送完為止。所有發票將捐贈公益團體，讓賞花活動同時傳遞愛心；由中華民國茶花學會提供「奉茶體驗：天香茶花飲」，每日限量開放，邀請大家在茶花園中品嚐以花入茶的特色飲品，感受花與生活的連結。

此外，展覽同步規劃多項互動體驗，包含以低耗材概念設計的「疊色明信片」活動，結合步行式參觀動線與集章設計，引導遊客放慢腳步，以身體參與方式體驗永續理念；限定推出「限量紅包袋絹印體驗」，可以親手創作迎接新春，增添節慶氣氛。此外本次也串聯週遭多達62間商家，憑花季貼文畫面即刻兌換指定優惠，優惠期間從01/16（五）至03/15（日），歡迎把握機會至指定店家兌換。

「2026台北茶花展」於01/16開幕，請多加利用大眾運輸工具前往，於冬春之際走進陽明山，在花與氣味交織的空間中，提前感受一場關於自然、時間與永續的春日序曲。誠摯邀請闔家蒞臨花卉試驗中心，共賞茶花之美。由於園區周邊停車位有限，建議多搭乘大眾運輸工具，可搭乘公車260、303、紅5、小15、681或皇家客運1717金山線前往；開車遊客亦可利用文化大學體育館地下停車場或周邊合作店家停車場。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野