河畔變身藝術畫布！台北免費賞花景點 大溝溪花海美景實拍





位於台北市內湖的大溝溪畔，冬季花海已悄悄展開，賞花期自即日起一路延續至115年2月初。花海座落於大溝溪生態治水園區，鄰近捷運與多條公車路線，無論是臨時起意的散步行程，或是假日安排的小旅行，都能輕鬆抵達。沿著河畔漫步，映入眼簾的是一片在冬日陽光下閃耀的花色風景，為城市添上一抹柔軟而溫暖的色彩。





▲圖片來源：台北市政府工務局水利工程處





以水為靈感：流動花紋鋪展河畔草坡

今年的大溝溪花海以「生態與水淵」為創作主軸，將水紋流動的意象轉化為地景設計。花海不再只是整齊排列，而是如水流般在草地上延展、匯聚，形成富有節奏感的圖騰線條。主要花種包含一串紅、萬壽菊、矮牽牛與粉萼鼠尾草，以紫色與紅色系的冬季草花為基調，層層交織出豐富的視覺層次，讓整片綠坡彷彿成為一幅正在流動的畫布。





▲圖片來源：台北市政府工務局水利工程處





不只是花海：與自然生態不期而遇

走進花海之中，驚喜不只來自色彩。沿著步道前行，時常能看見白鷺鷥在草地與水岸間悠然穿梭，花叢裡也不時出現小兔子與小松鼠的身影，為整體景觀增添生氣與靈動感。這樣的自然互動，讓賞花不再只是拍照打卡，而是一場與生態共遊的城市體驗，也成為許多民眾鏡頭中最受歡迎的畫面。





▲圖片來源：台北市政府工務局水利工程處





城市裡的慢步調：適合全齡共享的冬日去處

透過花海設計與自然生態的結合，大溝溪畔展現出截然不同於以往的冬季樣貌，既活潑又充滿生命力。這裡不只是賞花景點，更是一處適合闔家踏青、情侶散心、朋友拍照的休憩場域。趁著花期正盛，不妨安排一趟輕鬆的河畔漫步，感受大溝溪花海在冬日裡綻放的城市魅力。





▲圖片來源：台北市政府工務局水利工程處





【大溝溪畔花海】

景點位置：台北內湖大溝溪生態治水園區





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





