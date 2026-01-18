雙北「最強油飯」！師承500碗名店 好吃到一週買4次都吃不膩

汐止北木油飯傳承自基隆銘傳路油飯，銘傳路油飯有獲得 500 碗殊榮。

麻辣皮蛋飯丸：

麻辣皮蛋口味要小心非常的辣。

豬排油丸：

油丸就是用沒有香菇瘦肉的油飯做成的飯糰，也是好吃到我們一週已經買過兩次。

鹹豬肉飯丸：

禮拜五有限定口味鹹豬肉飯丸，裡面有油條酸菜肉鬆，搭配它們家無敵的糯米飯真的是絕讚。

油飯絕對是最強的招牌口味，好吃到我一週來買四次。油飯非常的鹹香，尤其是吃到香菇時真的會有幸福感，是我目前人生中的第一名油飯。

獲得五百碗榮譽的是基隆銘傳路總店，現在女兒盡得真傳在汐止明峰街開了自己的店，口味與母親的一樣好。

北木油飯

地址：新北市汐止區明峰街172號

文章來源：隋裕而安 FB：隨裕而安的美食旅遊

