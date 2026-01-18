雙北「最強油飯」！師承500碗名店 好吃到一週買4次都吃不膩
udn走跳美食／隋裕而安
汐止北木油飯傳承自基隆銘傳路油飯，銘傳路油飯有獲得 500 碗殊榮。
麻辣皮蛋飯丸：
麻辣皮蛋口味要小心非常的辣。
豬排油丸：
油丸就是用沒有香菇瘦肉的油飯做成的飯糰，也是好吃到我們一週已經買過兩次。
鹹豬肉飯丸：
禮拜五有限定口味鹹豬肉飯丸，裡面有油條酸菜肉鬆，搭配它們家無敵的糯米飯真的是絕讚。
油飯絕對是最強的招牌口味，好吃到我一週來買四次。油飯非常的鹹香，尤其是吃到香菇時真的會有幸福感，是我目前人生中的第一名油飯。
獲得五百碗榮譽的是基隆銘傳路總店，現在女兒盡得真傳在汐止明峰街開了自己的店，口味與母親的一樣好。
北木油飯
地址：新北市汐止區明峰街172號
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言