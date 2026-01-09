和兔子、松鼠合照打卡！北市「大溝溪繽紛花海遊」 冬日美景「生態與水淵」層次交織
【旅奇傳媒/編輯部報導】大溝溪畔冬季花海已悄然綻放，賞花期自即日起至2月初。花海地點就在「大溝溪生態治水園區」，鄰近捷運與公車站點，可輕鬆抵達。台北市政府水利工程處（簡稱水利處）推薦市民與遊客來此漫步河畔，欣賞繽紛花海交織而成的冬日美景。
台北市水利處表示，今年花海以「生態與水淵」的意象為主軸，以「水淵」的水紋意象為概念，在草地上， 花海呈現出流動、匯聚，如水流般地圖騰延展於綠坡之上；花種為一串紅、萬壽菊、矮牽牛、粉萼鼠尾草為主，色調選用紫色與紅色系的冬季草花，相互交織出繽紛的層次，帶來豐富的視覺效果，也營造出自然、活潑的氛圍。
水利處河管科指出，除了有美麗的水紋圖案妝點這片草坪外，周邊也有許多可愛的小動物們與民眾共遊，走近可看見白鷺鷥穿梭在周邊草地與步道間、小兔子與小松鼠在花叢裡打招呼等，為整體景觀增添靈動趣味，成為民眾拍照的熱門亮點。希望透過花海與地景創作結合自然生態，打造適合闔家踏青、散心、拍照的優質休憩場域。今年冬季的大溪溪畔展現出截然不同的活潑色彩，歡迎大家前來賞花、拍照、打卡，感受大溝溪花海的冬季魅力。
