和兔子、松鼠合照打卡！北市「大溝溪繽紛花海遊」 冬日美景「生態與水淵」層次交織

【FunTime小編群】講到台灣的陶瓷藝術，就不能不提擁有「臺灣景德鎮」美譽的鶯歌，位於新北市的鶯歌除了保存著上個世紀的建築風韻，更留下許多過去窯廠繁榮光景的痕跡，鶯歌這個地方，見證了台灣陶瓷興盛、沒落及再度復興，這裡匯聚了許多老建築及各式鶯歌美食，趁著週休不妨跟著FunTime小編一起走訪台灣的在地文化吧！

2026-01-05 11:01