快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「天外飛來一筆」：能獲激勵獎金

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」 委國代理總統髮夾彎回應了

真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾

鶯歌不無聊！吃美食、玩陶藝、逛美術館的一日散步路線

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
圖／FunTime小編群
圖／FunTime小編群

【FunTime小編群】講到台灣的陶瓷藝術，就不能不提擁有「臺灣景德鎮」美譽的鶯歌，位於新北市的鶯歌除了保存著上個世紀的建築風韻，更留下許多過去窯廠繁榮光景的痕跡，鶯歌這個地方，見證了台灣陶瓷興盛、沒落及再度復興，這裡匯聚了許多老建築及各式鶯歌美食，趁著週休不妨跟著FunTime小編一起走訪台灣的在地文化吧！

新北市美術館。 圖／IG, bc_bonchan
新北市美術館。 圖／IG, bc_bonchan

鶯歌老街

鶯歌老街。 圖／IG, champion0901
鶯歌老街。 圖／IG, champion0901

鶯歌老街為鶯歌區陶業最早的聚集地，這裡的陶瓷工藝歷史已經超過200年，經過政府的輔導規劃，將老舊的陶瓷廠房改建成商店，整條街都可以看到陶瓷相關的藝術創作，藝術文化濃厚，還可以體驗捏陶、玩拉胚的樂趣，是相當適合散步且親子同樂的好地方。大家來的時候，不妨挑幾樣喜歡的陶瓷送給親人朋友，或是買回家自己使用，也是別有一番風味呢！

【鶯歌老街資訊】

地址：新北市鶯歌區尖山埔路

【鶯歌老街美食】厚道飲食店

厚道飲食店。 圖／FunTime小編群
厚道飲食店。 圖／FunTime小編群

相信很多人就是喜歡古早味！這家厚道飲食就是相當熱門的鶯歌美食，對於三、四年級生的長輩們而言，這間鶯歌美食喚起他們幾乎遺忘的時光歲月，這家民初復古主題餐館採用三輪車作為裝潢元素，以排骨飯、雞腿飯、醬筍肉片湯、地骨露等傳統美味作為菜單，讓許多長輩們能夠重溫舊夢，就像回到兒時、年輕的時候，大家來鶯歌老街千萬別錯過！

【厚道飲食店資訊】

地址：新北市鶯歌區尖山埔路79號

營業時間：上午11:00-14:30、下午16:30-19:00（週六日上午營業至15:00、下午16:00開始營業）

【鶯歌老街美食】阿嬤ㄟ豆花

阿嬤ㄟ豆花。 圖／IG, lin_ching
阿嬤ㄟ豆花。 圖／IG, lin_ching

阿嬤ㄟ豆花也是鶯歌老街的必吃美食之一，有豆花和剉冰兩種選擇，豆香味十足、口感綿密的豆花絕對是必點，搭上喜歡的配料真的是清爽又滿足，夏季限定的檸檬汁也是不容錯過的，炎炎夏日超級消暑！現在甚至連草阿粿和麻糬也有賣，都是阿嬤親手做的，充滿家的味道，非常好吃，大家來鶯歌玩一定不要錯過這間老字號美食！

【阿嬤ㄟ豆花資訊】

地址：新北市鶯歌區尖山埔路115號

營業時間：10:00-18:00

【鶯歌老街美食】ESUWA肉桂卷專売處&CAFÉ

ESUWA肉桂卷專売處&CAFÉ。 圖／IG, weekendjoylog
ESUWA肉桂卷專売處&CAFÉ。 圖／IG, weekendjoylog

肉桂捲控看過來！ESUWA是隱藏在老街中的神祕烘焙店，柔軟、濕潤、充滿香氣的肉桂捲是他們的人氣單品，如果喜歡清爽、想要更有層次，小編推薦一定要加檸檬乳酪醬，真的很好吃！除了肉桂捲外，也有可頌和麵包等商品可以購買，雖然ESUWA本身是外帶店，但是只要點一杯飲料就可以到2樓的合作咖啡廳享用，非常貼心～

【ESUWA肉桂卷&可頌專売處資訊】

地址：新北市鶯歌區育英街67號3樓

營業時間：11:00-18:00

古早窯藝術工作室

古早窯藝術工作室。 圖／FunTime小編群
古早窯藝術工作室。 圖／FunTime小編群

來到鶯歌怎麼能不玩手拉坯！但是有好多家店要怎麼選呢？小編最推薦古早窯藝術工作室，因為有專業老師指導，自己設計完後店家還會幫忙燒製和寄送，更能製作寶貝手印和捏陶體驗，無論是親子還是三五好友來都很適合！而且工作室旁邊的古早窯隧道也很值得欣賞，它是早期工人推進出燒製品臺車的軌道，長20多公尺，即使外軌道已經被截斷，還是可走入一覽窯內風情喔～

【古早窯藝術工作室資訊】

地址：新北市鶯歌區重慶街65-1號

營業時間：10:00-18:00（週六日營業至19:00）

星巴克鶯歌門市

星巴克鶯歌門市。 圖／FunTime小編群
星巴克鶯歌門市。 圖／FunTime小編群

喜歡追特色星巴克的朋友們有福啦！鶯歌門市有著古色古香的建築外觀，是向王家承租又翻新的老宅，二樓外壁有個大大的「K」，是姓氏「王」的代表。星巴克鶯歌門市的大門曲磚圍柱與圍牆、屋內擺飾，傳聞都是王家子孫的作品，進到鶯歌門市裡，就像是進到自家的客廳，象徵著世世代代的家厝延續，巧妙地結合古早與現代，想體驗老宅就來這裡坐坐、喝杯咖啡吧！

【星巴克鶯歌門市資訊】

地址：新北市鶯歌區育英街67號

營業時間：07:00-21:00

新北市立鶯歌陶瓷博物館

新北市立鶯歌陶瓷博物館 圖／新北市政府觀光旅遊局
新北市立鶯歌陶瓷博物館 圖／新北市政府觀光旅遊局

在還沒進入新北市立鶯歌陶瓷博物館前，就可以看到在博駐館四周的陶瓷公共藝術，博物館的建築採用清水混凝土、洗石子牆面、灰色石材及棕褐色木頭等素材製成，整體以灰色系打造相當有質感的空間，也能夠很好的襯托展示品。大家可以觀察鶯歌博物館在陽光變化下的不同面貌，除了入內參觀外，博物館建築本身就是會讓人感到靜謐氛圍的所在。

【新北市立鶯歌陶瓷博物館資訊】

地址：新北市鶯歌區文化路200號

營業時間：09:30-17:00（週六日營業至18:00），每月第一個星期一休館

票價：一般門票80元，陶瓷藝術園區免費

延伸閱讀>>【鶯歌一日遊攻略】鶯歌老街吃美食、體驗鶯歌陶瓷文化

想知道更多實用台北旅遊攻略，請看「台北旅遊全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美食 老街 博物館

FunTime旅遊比價

追蹤

延伸閱讀

台中美食｜挑戰味蕾極限！5種超狂臭豆腐創意吃法，連皮蛋都能炸來配？

三峽、土城公設解編過關 市府啟動後續作業

日本7-ELEVEN「吉伊卡哇」冬日療癒美食來襲！ 全新聯名美食與超萌周邊 限量登場

板橋三重哈客館啟用 侯友宜：任內要蓋11館

相關新聞

鶯歌不無聊！吃美食、玩陶藝、逛美術館的一日散步路線

【FunTime小編群】講到台灣的陶瓷藝術，就不能不提擁有「臺灣景德鎮」美譽的鶯歌，位於新北市的鶯歌除了保存著上個世紀的建築風韻，更留下許多過去窯廠繁榮光景的痕跡，鶯歌這個地方，見證了台灣陶瓷興盛、沒落及再度復興，這裡匯聚了許多老建築及各式鶯歌美食，趁著週休不妨跟著FunTime小編一起走訪台灣的在地文化吧！

初冬小花海＋新北淡水金色水岸「AH！Q」光雕展

【旅奇傳媒/編輯部報導】在這透著涼涼的冬季，淡水河畔「鴨鴨公園」換新衣了！新北市政府高灘地工程管理處（簡稱高灘處）今年為三重淡水河畔的「鴨鴨公園」設計了一套花海新衣。以「初冬小花海」為主題，目前花朵已

西門町化身冬日潮玩樂園！ 「西門PLAY樂購町」打卡IP布魯斯、榴槤刺蝟 消費滿888再抽iPhone 17

一年一度的「西門PLAY樂購町」近日在台北西門町熱鬧登場，即日起一路展出至115年1月16日。活動串聯捷運西門站6號出口周邊、中華路一段及真善美廣場，於商圈核心地帶設置超過10處以上潮玩與藝術打卡裝置，讓熟悉的街景轉變為充滿童趣與色彩的大型戶外展場，成為冬季最吸睛的城市風景。

「貓咪小公仔」迎賓！ 貓纜貓空站「四季海棠」一出站就看見

【旅奇傳媒/編輯部報導】貓纜貓空站大斜坡近日以色彩鮮明的「四季海棠」為主角，精心種植出「MAO KONG」字樣與具層次的花帶，打造全新的入口視覺意象，成為旅客一抵達就能看見的全新地標。 臺北市政府

慢遊淡水！ 用夕陽、海風與美食迎接年末美好時刻

淡水的跨年和多數城市不同。住在這裡的人都知道：真正的高潮不是午夜，而是傍晚。光落到河面上的那一刻，就是淡水自己的倒數。

倒數迎2026／新北跨年雙主場 美食、市集、演唱會一次滿足！

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「閃耀新北1314跨河煙火」將於12/31登場！今年活動首創淡水、八里雙主場、雙舞台形式，結合20組台日韓重量級歌手演出，以及長達13分14秒的跨河煙火秀，打造全台唯一

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。