鶯歌不無聊！吃美食、玩陶藝、逛美術館的一日散步路線

【FunTime小編群】講到台灣的陶瓷藝術，就不能不提擁有「臺灣景德鎮」美譽的鶯歌，位於新北市的鶯歌除了保存著上個世紀的建築風韻，更留下許多過去窯廠繁榮光景的痕跡，鶯歌這個地方，見證了台灣陶瓷興盛、沒落及再度復興，這裡匯聚了許多老建築及各式鶯歌美食，趁著週休不妨跟著FunTime小編一起走訪台灣的在地文化吧！

新北市美術館。 圖／IG, bc_bonchan

鶯歌老街

鶯歌老街。 圖／IG, champion0901

鶯歌老街為鶯歌區陶業最早的聚集地，這裡的陶瓷工藝歷史已經超過200年，經過政府的輔導規劃，將老舊的陶瓷廠房改建成商店，整條街都可以看到陶瓷相關的藝術創作，藝術文化濃厚，還可以體驗捏陶、玩拉胚的樂趣，是相當適合散步且親子同樂的好地方。大家來的時候，不妨挑幾樣喜歡的陶瓷送給親人朋友，或是買回家自己使用，也是別有一番風味呢！

【鶯歌老街資訊】

地址：新北市鶯歌區尖山埔路

【鶯歌老街美食】厚道飲食店

厚道飲食店。 圖／FunTime小編群

相信很多人就是喜歡古早味！這家厚道飲食就是相當熱門的鶯歌美食，對於三、四年級生的長輩們而言，這間鶯歌美食喚起他們幾乎遺忘的時光歲月，這家民初復古主題餐館採用三輪車作為裝潢元素，以排骨飯、雞腿飯、醬筍肉片湯、地骨露等傳統美味作為菜單，讓許多長輩們能夠重溫舊夢，就像回到兒時、年輕的時候，大家來鶯歌老街千萬別錯過！

【厚道飲食店資訊】

地址：新北市鶯歌區尖山埔路79號

營業時間：上午11:00-14:30、下午16:30-19:00（週六日上午營業至15:00、下午16:00開始營業）

【鶯歌老街美食】阿嬤ㄟ豆花

阿嬤ㄟ豆花。 圖／IG, lin_ching

阿嬤ㄟ豆花也是鶯歌老街的必吃美食之一，有豆花和剉冰兩種選擇，豆香味十足、口感綿密的豆花絕對是必點，搭上喜歡的配料真的是清爽又滿足，夏季限定的檸檬汁也是不容錯過的，炎炎夏日超級消暑！現在甚至連草阿粿和麻糬也有賣，都是阿嬤親手做的，充滿家的味道，非常好吃，大家來鶯歌玩一定不要錯過這間老字號美食！

【阿嬤ㄟ豆花資訊】

地址：新北市鶯歌區尖山埔路115號

營業時間：10:00-18:00

【鶯歌老街美食】ESUWA肉桂卷專売處&CAFÉ

ESUWA肉桂卷專売處&CAFÉ。 圖／IG, weekendjoylog

肉桂捲控看過來！ESUWA是隱藏在老街中的神祕烘焙店，柔軟、濕潤、充滿香氣的肉桂捲是他們的人氣單品，如果喜歡清爽、想要更有層次，小編推薦一定要加檸檬乳酪醬，真的很好吃！除了肉桂捲外，也有可頌和麵包等商品可以購買，雖然ESUWA本身是外帶店，但是只要點一杯飲料就可以到2樓的合作咖啡廳享用，非常貼心～

【ESUWA肉桂卷&可頌專売處資訊】

地址：新北市鶯歌區育英街67號3樓

營業時間：11:00-18:00

古早窯藝術工作室

古早窯藝術工作室。 圖／FunTime小編群

來到鶯歌怎麼能不玩手拉坯！但是有好多家店要怎麼選呢？小編最推薦古早窯藝術工作室，因為有專業老師指導，自己設計完後店家還會幫忙燒製和寄送，更能製作寶貝手印和捏陶體驗，無論是親子還是三五好友來都很適合！而且工作室旁邊的古早窯隧道也很值得欣賞，它是早期工人推進出燒製品臺車的軌道，長20多公尺，即使外軌道已經被截斷，還是可走入一覽窯內風情喔～

【古早窯藝術工作室資訊】

地址：新北市鶯歌區重慶街65-1號

營業時間：10:00-18:00（週六日營業至19:00）

星巴克鶯歌門市

星巴克鶯歌門市。 圖／FunTime小編群

喜歡追特色星巴克的朋友們有福啦！鶯歌門市有著古色古香的建築外觀，是向王家承租又翻新的老宅，二樓外壁有個大大的「K」，是姓氏「王」的代表。星巴克鶯歌門市的大門曲磚圍柱與圍牆、屋內擺飾，傳聞都是王家子孫的作品，進到鶯歌門市裡，就像是進到自家的客廳，象徵著世世代代的家厝延續，巧妙地結合古早與現代，想體驗老宅就來這裡坐坐、喝杯咖啡吧！

【星巴克鶯歌門市資訊】

地址：新北市鶯歌區育英街67號

營業時間：07:00-21:00

新北市立鶯歌陶瓷博物館

新北市立鶯歌陶瓷博物館 圖／新北市政府觀光旅遊局

在還沒進入新北市立鶯歌陶瓷博物館前，就可以看到在博駐館四周的陶瓷公共藝術，博物館的建築採用清水混凝土、洗石子牆面、灰色石材及棕褐色木頭等素材製成，整體以灰色系打造相當有質感的空間，也能夠很好的襯托展示品。大家可以觀察鶯歌博物館在陽光變化下的不同面貌，除了入內參觀外，博物館建築本身就是會讓人感到靜謐氛圍的所在。

【新北市立鶯歌陶瓷博物館資訊】

地址：新北市鶯歌區文化路200號

營業時間：09:30-17:00（週六日營業至18:00），每月第一個星期一休館

票價：一般門票80元，陶瓷藝術園區免費

