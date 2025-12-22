「呆在碧潭の水豚君」陪你過冬 把握最終場幸福時光

【旅奇傳媒/編輯部報導】新店碧潭風景區「呆在碧潭の水豚君」展期進入倒數，活動將於12/28劃下可愛句點，粉絲們務必把握年末最濃節慶氛圍，親臨碧潭欣賞12公尺高、日本超人氣「水豚君（KAPIBARASAN）」的超療癒身影。

除了水域上最吸睛的大型裝置外，水豚君的好友「駱馬君」、「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」也同步現身碧潭東岸廣場，與山光水色交織成一幅可愛又浪漫的冬日療癒風景。碧潭吊橋下方更設置迎賓拍照牆，讓旅客一抵達就能收集滿滿萌感，為旅程揭開幸福序幕。

▲活動期間只要在碧潭餐飲遊憩區指定店家單筆消費滿300元，即獲得限量水豚君周邊好禮兌換券，可換取如線圈筆記本、金屬徽章、壓克力吊飾、造型湯匙及雷雕明信片等。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

每週六、日限定的「水豚君快閃店」及「水豚君造型雞蛋糕」同樣為不可錯過的亮點。快閃店提供官方授權萌趣周邊，無論收藏或交換禮物都十分適合；假日限量約200份的水豚君造型雞蛋糕，圓滾滾外型與香甜口感，深受粉絲喜愛，成為必拍、必吃的人氣甜點。

年底佳節氛圍愈來愈濃，新北市政府觀光旅遊局也將推出耶誕節臉書貼文互動抽獎，有機會把超萌水豚君娃娃帶回家，陪伴大家度過溫馨療癒的假期。

夜幕下的碧潭更顯迷人，「呆在碧潭の水豚君」裝置在每日17:00-22:00點燈，水豚君與好朋友們在柔和燈光映照下形成絕美夜景。無論是午後散步、家庭出遊、情侶約會或與好友聚會，都能在此享受最放鬆幸福的療癒時刻。「呆在碧潭の水豚君」展期僅到12/28，歡迎把握最後展期，來碧潭與水豚君一起拍照、吃甜點、逛快閃店、參加抽獎，把滿滿的冬日祝福與療癒能量帶回家。更多活動資訊請持續關注「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁。

