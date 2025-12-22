快訊

持刀閒晃士林夜市 29歲男落網稱「被比中指想討公道」

台股開高勁揚逾400點重返2萬8千點 台積電上漲35元開1,465元

年末市場一片看多…AI估值已走在太前面？投資達人逆風提醒注意「3警訊」

「呆在碧潭の水豚君」陪你過冬 把握最終場幸福時光

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
新店碧潭風景區「呆在碧潭の水豚君」展期進入倒數，活動將於12/28劃下可愛句點。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
新店碧潭風景區「呆在碧潭の水豚君」展期進入倒數，活動將於12/28劃下可愛句點。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新店碧潭風景區「呆在碧潭の水豚君」展期進入倒數，活動將於12/28劃下可愛句點，粉絲們務必把握年末最濃節慶氛圍，親臨碧潭欣賞12公尺高、日本超人氣「水豚君（KAPIBARASAN）」的超療癒身影。

除了水域上最吸睛的大型裝置外，水豚君的好友「駱馬君」、「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」也同步現身碧潭東岸廣場，與山光水色交織成一幅可愛又浪漫的冬日療癒風景。碧潭吊橋下方更設置迎賓拍照牆，讓旅客一抵達就能收集滿滿萌感，為旅程揭開幸福序幕。

▲活動期間只要在碧潭餐飲遊憩區指定店家單筆消費滿300元，即獲得限量水豚君周邊好禮兌換券，可換取如線圈筆記本、金屬徽章、壓克力吊飾、造型湯匙及雷雕明信片等。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲活動期間只要在碧潭餐飲遊憩區指定店家單筆消費滿300元，即獲得限量水豚君周邊好禮兌換券，可換取如線圈筆記本、金屬徽章、壓克力吊飾、造型湯匙及雷雕明信片等。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

每週六、日限定的「水豚君快閃店」及「水豚君造型雞蛋糕」同樣為不可錯過的亮點。快閃店提供官方授權萌趣周邊，無論收藏或交換禮物都十分適合；假日限量約200份的水豚君造型雞蛋糕，圓滾滾外型與香甜口感，深受粉絲喜愛，成為必拍、必吃的人氣甜點。

年底佳節氛圍愈來愈濃，新北市政府觀光旅遊局也將推出耶誕節臉書貼文互動抽獎，有機會把超萌水豚君娃娃帶回家，陪伴大家度過溫馨療癒的假期。

夜幕下的碧潭更顯迷人，「呆在碧潭の水豚君」裝置在每日17:00-22:00點燈，水豚君與好朋友們在柔和燈光映照下形成絕美夜景。無論是午後散步、家庭出遊、情侶約會或與好友聚會，都能在此享受最放鬆幸福的療癒時刻。「呆在碧潭の水豚君」展期僅到12/28，歡迎把握最後展期，來碧潭與水豚君一起拍照、吃甜點、逛快閃店、參加抽獎，把滿滿的冬日祝福與療癒能量帶回家。更多活動資訊請持續關注「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

水豚 碧潭 雞蛋糕

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

BLACKPINK IN YOUR AREA快閃店 聯名棒球帽最搶手還有LISA同款

市民證DIY必衝！《動物方城市2》快閃店落腳南港 「市中心候車亭」神還原、同框茱蒂尼克「登日報」

手腕戴醫院手環標籤…7旬翁漂浮在碧潭水面 緊急救起已無生命跡象

萌度爆表！「呆在碧潭の水豚君」限定造型、見面會 12月假日登場

相關新聞

「呆在碧潭の水豚君」陪你過冬 把握最終場幸福時光

【旅奇傳媒/編輯部報導】新店碧潭風景區「呆在碧潭の水豚君」展期進入倒數，活動將於12/28劃下可愛句點，粉絲們務必把握年末最濃節慶氛圍，親臨碧潭欣賞12公尺高、日本超人氣「水豚君（KAPIBARASA

脆皮爆餡不甜膩！ 行天宮美食「諾緯手工鮮奶泡芙」一顆30元CP值高、口味選擇多

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 行天宮站甜點推薦！ 隱身在行天宮站巷弄間的諾緯手工鮮奶泡芙，1995創立至今，店面沒有華麗裝潢，依然深受喜愛，泡芙走的是低價位，以卡士達＋鮮奶油製成基底、

喝過念念不忘！ 地表最強人蔘花膠雞湯「君曜雞湯」KTV包廂、跨年看101煙火、聚餐火鍋餐廳全部搞定

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 如果你跟我一樣，之前就被《星曜雞湯》收服過，那信義區火鍋新開張的姐妹店《君曜雞湯》你一定也要收編。 星曜的湯底本來就很有名，號稱「雞湯界LV」，這次君曜作

想吃先預訂！ 板橋老字號「果汁媽粉條爸」草莓季限定甜點，每盒超過20顆新鮮草莓

udn走跳美食／艾瑪 這間果汁店名很可愛！超人氣商品是冬季限定草莓蛋糕？《果汁媽粉條爸》之前從國光路搬到新埔站後人氣更旺，以前主打冷熱飲與冰品，冬天一到立刻變身草莓甜點店！草莓蛋糕、草莓大福、草

想做甜點但不想把收拾家裡？3 間「台北烘焙教室」推薦

想在台北找一個既療癒又充滿成就感的放鬆方式嗎？烘焙課程就是許多人週末紓壓、情侶約會、好友聚會的新選擇，一邊動手、一邊聞著奶油與蛋糕香氣，最後再把親手做出的甜點帶回家，那份滿足感可是任何外帶甜點都比不上的！ 台北的烘焙教室越來越多元，從韓式裱花、奶油霜蛋糕、塔派到可愛造型點心，不論你是零基礎新手、想紓壓、或是追求專業技巧，這篇精選三間特色截然不同的台北烘焙教室，相信大家都能找到適合自己的課程。

咖啡也能配水果？雙北3間超有梗的創意咖啡館收藏！

有時候，一杯咖啡能帶來的驚喜，遠比你想像的還多，那股香氣裡藏著不一樣的風味，入口時竟還帶點熟悉卻又意想不到的清爽滋味，讓人忍不住想再啜一口，細細感受它的層次。如果你以為咖啡只能是苦香濃郁，那你一定沒試過「水果咖啡」的魅力，當這些水果遇上咖啡，竟然能碰撞出讓人驚喜的火花，每一口都像是一場味蕾旅行，讓人忍不住一再回訪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。