走進秋冬海岸風土誌　東北角暖身暖心小旅、走讀漁村人情

【圖／文：夏米】

隨著時序進入秋冬，東北角的海岸風光也充滿了詩意，漁獲正鮮，旅程有滋有味。這趟東北角小旅行，先以海洋溫泉暖身，再沿岬灣探索漁村；從宜蘭的梗枋、大里社區，到新北市的福隆、鼻頭與南雅漁村，一路走讀，沿途品味，賞地景、品海鮮、泡暖湯，也聽聽動人的在地故事。

▲黃金沙灘是福隆的迷人風景。





福隆沙灘美景旁 泡一池暖熱好湯

東北季風來臨之際，從泡湯展開整趟旅程再舒服不過。以海為鄰，獲得「世界奢華水療獎」溫泉飯店殊榮的「福容大飯店 福隆」，擁有取自枋腳斷層地底下1500公尺的海底溫泉，泉水呈淡琥珀色，泉質屬氯化物氫鹽泉，入浴後能在皮膚形成保濕薄膜，保濕又保溫。

▲福容大飯店擁有珍稀海底溫泉，泉水呈現淡琥珀色。（圖片提供：福容大飯店 福隆）

入住後、睡前、晨起各泡一次，身心都被療癒了。泡完湯走出飯店，漫步黃金沙灘，看雙溪河的夕照，晚餐品嘗福粵樓的貢寮鮑、鮑魚豬肚雞湯、米香金湯海鮮鍋等溫泉料理，此行有了美好的開始。待暖好身後，便可沿著濱海公路自駕遊，逐一拜訪海岸小漁村。

▲浸泡海洋溫泉後入住海景房，全身都放鬆了。

▲享用福粵樓海味料理，溫泉旅程更完美。

東北角地貌豐富，由岬、灣、礁岩、沙岸與海蝕平台交織而成，聚落也順著地勢、靠海而生，被潮汐與季風雕刻出獨特樣貌，散布其間的漁村社區，或依山臨海，或貼著港灣，一村一海味、各有各的性格，值得慢慢探索，細細品味。





梗枋與大里漁村走讀 以味覺和視覺收藏漁村美好

宜蘭的「頭城五漁鐵」以鐵道串起五座漁村的日常，若搭火車前往，在梗枋站下車後，海在前、港在旁，步調和節奏立刻慢下來。可以拜訪「梗枋漁鐵驛站」主人林淑貞，穿梭漁港，聆聽一支釣、延繩釣與定置網的差異，認識友善漁法；再返回驛站製作、品嚐現煮的鬼頭刀魚丸，體驗漁村生活的美好。鄰近的「海邊的接力賽」是江昀蒨的工作室，外號「瘋媽」的她，為了讓孩子擁有乾淨的海岸，數年前開始自發性淨灘、宣導海洋環境保育，吸引許多朋友響應；她將淨灘的海廢如寶特瓶再利用，製成美麗的永生花，讓海廢轉化成文創實踐，落實無聲卻美麗的海洋永續行動。

▲鬼頭刀是梗枋常見漁獲之一，也是梗枋漁鐵驛站手作飛虎魚丸體驗課程的主角。

▲江昀蒨為了讓孩子擁有乾淨的海岸，展開自發性淨灘。

充滿歷史和歲月味道的大里漁村，是早期漢人拓墾蘭陽平原的起點，被稱為「入蘭第一站」，除了擁有傳統老街和信仰中心大里天公廟，透過老街古樸建築，可細讀舊時常民生活紋理。宜蘭大學研究生劉玟婷和楊文甄在此蹲點、創業的「大里63」，讓老屋重新呼吸，坐在石牆內喝杯雨鄉甘潤茶、吃口龜島燒，動人滋味就像大里給人的感覺，友好、純粹。

大里亮點還有「網元海景餐廳」，由光榮定置漁場老闆張立人直營的職人海鮮餐廳，每日供應定置漁場捕獲、產地直送的海鮮。綜合生魚片鮮甜緊實、當令龍蝦肉質飽滿，海味在口中層層堆疊，用餐還能欣賞頭城海景，令人好滿足。

▲大里社區的巷弄間，保存聚落歷史與生活軌跡。

▲劉玟婷和楊文甄在大里蹲點創業，以社區走讀與龜島燒等點心活絡社區氣氛。

▲大里63的龜島燒。





鼻頭與南雅漁村散策 海上賞地景，漁村讀人情

新北市的海岸漁村擁有壯闊的灣岬景觀，是台灣優質的戶外地質教室之一。來到鼻頭漁港出海閱讀地景，搭乘「鑫盛公主號」繞行鼻頭角，從海上視角回望陸地風光，是另一種絕妙的體驗，航程中可觀賞鼻頭岬延伸的巨大海蝕平台和海崖，雄偉的姿態酷似巨型軍艦，還能飽覽龍洞灣與龍洞岬「軟岩成灣，硬岩成岬」的景觀，收穫滿滿。返回鼻頭港邊，也記得拜訪「海菜的家」資深海男王瑞吉，聽他分享石花菜採集與海中生活點滴，走進討海人的世界。

深受旅人喜愛的「B1 Café 鼻頭1號」，開在岸邊第一棟建築，潛水教練余孟怡致力推廣在地文化及海廢清除，蹲點久了便直接落籍鼻頭，製作社區店家地圖以推展觀光共榮。店內招牌軟絲造型雞蛋糕，外酥內柔、呼應海洋意象，坐在港邊看海吃甜點，鼻頭就有了具體的味覺記憶。

鼻頭的時令海味，首推「鼻頭阿珠老店活海鮮餐廳」，招牌料理冬瓜蒸金錢斑，肉質富含膠質；飛魚卵炒飯粒粒分明；涼拌蜈蚣菜口感爽脆；九孔鮑彈嫩鮮甜，回味無窮。天氣雖然涼了，美味料理卻撫慰了身心。

▲搭乘鑫盛公主號繞行鼻頭角，可完整欣賞鼻頭海岸線。

▲潛水教練余孟怡以B1 Café 鼻頭1號為據點，努力推展觀光共榮。

旅程最後走訪南雅漁村，社區發展協會總幹事吳君緯帶領大家共同製作傳承近兩百年的月桃繩編織工藝；女兒吳雅鈴以月桃繩研發「月桃保家索」文創商品，身兼「慢生活冰菓」主人的她 ，每逢假日以石花凍、小卷米粉和海鮮烏龍麵接待遊客，為旅程譜出溫暖句點，也讓東北角的漁村小旅成為留在舌尖與記憶深處的美好篇章。

▲吳雅鈴以月桃繩研發製作月桃保家索，深受喜愛。

▲入夜後的鼻頭小漁村，燈光點點，氣氛悠閒。





店家資訊

福容大飯店 福隆 海洋溫泉

地址：新北市貢寮區福隆里福隆街41號

電話：02-2499-1188

時間：海洋溫泉07:00-12:00、14:00-18:00、19:00-22:30（週二07:00-18:00 清潔不開放）；福隆海水浴場（沙灘區）全年度開放。

消費：房客可免費使用海洋溫泉，遊客平日600元、假日800元





地址：宜蘭縣頭城鎮更新里濱海路三段246號

電話：0937-908-516

時間：10:30-18:00（每週三、四公休）





地址：宜蘭縣頭城鎮大里路63號

時間：10:30-17:30（每週二、三、四公休）

FB：大里63-馬偕．老屋故事館 (石頭屋)，預約參加活動請洽臉書小編

消費：龜島燒5入60元、舊街紅茶63元、雨鄉甘潤宜蘭茶味60元





地址：新北市瑞芳區鼻頭路1-2號1樓

電話：02-2491-1149

時間：10:30-17:30（週二公休）





地址：新北市瑞芳區南雅路69號1樓

電話：0919-918-316

時間：10:30-18:30（週六、日營業）





