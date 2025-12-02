觀光特急列車「島風號」　乘著海風一覽伊勢志摩美好

【圖／文：妮可魯】

近鐵電車專為旅人設計的景觀特急列車「島風號」，像風一樣掠過田野與海岸線，駛向伊勢志摩所在的三重縣，這裡有瀰漫著神聖氣息的伊勢神宮、傳承二千年的海女文化，以及珍珠養殖的故鄉志摩半島，是一處海與信仰交織的地方。





行駛在不斷變換的風景線

近鐵電車以「風」為靈感，清新的藍白為基調，設計了從大阪、京都、名古屋往返於伊勢志摩之間的景觀特急列車「島風號」（しまかぜ/Shimakaze），置身在「咖啡車廂」所在的中間車廂，會發現座椅全面對著觀景窗，稻田、海灣、漁村、神社鳥居，一幕幕優美的從眼前滑過。啜飲一杯現煮咖啡，享受伊勢名產赤福麻糬甜點，海鮮燴飯或是松阪牛套餐，鐵道沿線的地方特色食材皆化為桌上珍饈，與窗外景色相呼應，讓旅人透過味蕾產生連結。

▲島風號的咖啡車廂座位面對著景觀窗，以拍打著岸邊的潮浪作為設計意象。

▲咖啡車廂除了提供午茶，還有提供松阪牛料理、海鮮燴飯等餐點。

「島風號」快意飛馳，停駐於三重縣的一處處美好之所，在動靜之間開啟旅人的廣闊視野，更能感受到這片土地的豐饒與深度文化，其中被譽為「日本人的心靈故鄉」的伊勢神宮便是值得造訪的景點之一，位在三重縣伊勢市的靜謐森林中，境內古木參天、流水潺潺，空氣中瀰漫著一種難以言喻的神聖氣息。

▲供奉著日本皇室的御祖神-天照大御神的伊勢神宮被蓊鬱森林環繞。





參拜神宮品嚐參道美食

伊勢神宮建於兩千多年前，內宮供奉日本皇室御祖神「天照大御神」，外宮則是奉祀保佑五穀豐收、生意興隆的豐受大御神，許多旅人會依傳統，先至外宮參拜再前往內宮，象徵「衣食足而後敬神」。內宮外側的參道「厄除町（おはらい町）」與「御蔭橫丁（おかげ横丁）」盡是江戶、明治時代風情的傳統建築，必吃的排隊美食有赤福麻糬，古稱「沒吃過死後會被閻羅王笑」的伊勢烏龍麵、老舖「すし久」的漁夫料理手捏壽司飯，以及現烤的松阪牛肉串，沒錯，日本三大和牛之一的松阪牛，產地正是三重縣的松阪地區。

▲參拜完不妨到內宮外側的參道走走，仿江戶、明治時代建築的商店街古色古香。

▲赤福麻糬用細緻的紅豆泥包裹麻糬是參道上必吃的美食。

▲手捏壽司飯是伊勢志摩的傳統漁夫料理。





暢玩水族館、體驗海女文化

匯集超過1,200種、三萬多隻生物的鳥羽水族館，是日本規模最大的室內水族館，以極地之海、古代之海等為主題劃分12個展區，鎮館之寶「海獺」是伊勢志摩的大明星，最喜歡萌萌的抱著冰塊消暑。館內就像是一座巨大的藍色宇宙，人魚傳說的起點「儒艮」眼神溫柔的在透明水槽內游動，此外還有海獅、海象與飼育員的互動表演，輕鬆逗趣令人感到療癒。

▲鳥羽水族館非常適合親子同遊，規劃完善的展區呈現豐富海洋生態文化。

▲美人魚的原型「儒艮」是鳥羽水族館的人氣明星。

想更深入了解三重的文化與品味美食，也可從鳥羽車站搭接駁車前往「海女小屋はちまんかまど」，邊享受海女準備的龍蝦、鮑魚等海鮮燒烤大餐，邊聽年歲最長的海女講述她們的故事。海女靠著世代相傳的特殊呼吸法，潛入近海礁岩之間捕捉海膽、鮑魚、蠑螺等海產販售，歷史長達二千多年的海女文化支撐沿海漁村的家計，至今在伊勢志摩、岩手縣及韓國濟州島仍有活躍於大海的現役海女。

▲來到伊勢志摩一定要嚐嚐海女的海鮮燒烤大餐。





觀光遊覽船漫遊珍珠故鄉

搭乘近鐵電車在賢島站下車，走路2分鐘即可抵達「賢島西班牙遊船」停泊的碼頭，這是一艘仿造16世紀西班牙帆船打造的觀光遊覽船，豔紅的船身、雪白船帆與金色華貴的船體裝飾，在英虞灣的海面上閃閃發亮。

乘著海風緩緩啟航，只見大小島嶼散佈在湛藍水面，船伕駕駛小艇穿梭在養殖珍珠的浮筏之間檢查母貝，原來英虞灣被譽為「珍珠之海」是日本著名的珍珠養殖場，御木本珍珠MIKIMOTO的發源地。走進船艙在古典氣息的咖啡廳空間享用點心與飲品，看外面海鷗低飛，島影層疊出靜謐的剪影，感受伊勢志摩與海共生的和諧，體會一場靈魂的啟航。

▲搭乘仿造16世紀西班牙帆船風格設計的遊船，漫遊「珍珠之海」英虞灣。





景點資訊

觀光特急列車「島風號」

票價：大阪難波～賢島站票價5,460日圓、京都～賢島站票價6,150日圓、近鐵名古屋～賢島站票價5,060日圓，可在近鐵車站窗口購票。





地址：三重縣伊勢市宇治館町

交通：近鐵宇治山田站、伊勢市站搭公車在「內宮」站下車。





地址：三重縣鳥羽市相差町819

電話：0599-33-1023

交通：海女小屋體驗＆海鮮炭烤預約制，可預約接駁車從近鐵鳥羽車站接送。





地址：三重縣鳥羽市鳥羽3-3-6

票價：大人2,800日圓、中小學生1,600日圓、幼兒800日圓。





地址：三重縣志摩市阿兒町神明752

票價：大人1,900日圓、小學生及幼兒1,100日圓。





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」