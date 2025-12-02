快訊

柯文哲聲請貪汙案「法庭直播」駁回！合議庭：只准宣判5日內上網公播

徐國勇拿衛生紙喻「1.25兆軍購」 蔣萬安轟奇怪…一句話點破重點

濃煙沖天！三峽資源回收場起火 警消緊急疏散幼兒園205幼童

聽新聞
0:00 / 0:00

觀光特急列車「島風號」　乘著海風一覽伊勢志摩美好

聯合新聞網／ 行遍天下
▲島風號停駐於三重縣的一處處美好之所。（圖片提供：近鐵電車）
▲島風號停駐於三重縣的一處處美好之所。（圖片提供：近鐵電車）

【圖／文：妮可魯】

近鐵電車專為旅人設計的景觀特急列車「島風號」，像風一樣掠過田野與海岸線，駛向伊勢志摩所在的三重縣，這裡有瀰漫著神聖氣息的伊勢神宮、傳承二千年的海女文化，以及珍珠養殖的故鄉志摩半島，是一處海與信仰交織的地方。

　

行駛在不斷變換的風景線

近鐵電車以「風」為靈感，清新的藍白為基調，設計了從大阪、京都、名古屋往返於伊勢志摩之間的景觀特急列車「島風號」（しまかぜ/Shimakaze），置身在「咖啡車廂」所在的中間車廂，會發現座椅全面對著觀景窗，稻田、海灣、漁村、神社鳥居，一幕幕優美的從眼前滑過。啜飲一杯現煮咖啡，享受伊勢名產赤福麻糬甜點，海鮮燴飯或是松阪牛套餐，鐵道沿線的地方特色食材皆化為桌上珍饈，與窗外景色相呼應，讓旅人透過味蕾產生連結。

▲島風號的咖啡車廂座位面對著景觀窗，以拍打著岸邊的潮浪作為設計意象。
▲島風號的咖啡車廂座位面對著景觀窗，以拍打著岸邊的潮浪作為設計意象。

▲咖啡車廂除了提供午茶，還有提供松阪牛料理、海鮮燴飯等餐點。
▲咖啡車廂除了提供午茶，還有提供松阪牛料理、海鮮燴飯等餐點。

「島風號」快意飛馳，停駐於三重縣的一處處美好之所，在動靜之間開啟旅人的廣闊視野，更能感受到這片土地的豐饒與深度文化，其中被譽為「日本人的心靈故鄉」的伊勢神宮便是值得造訪的景點之一，位在三重縣伊勢市的靜謐森林中，境內古木參天、流水潺潺，空氣中瀰漫著一種難以言喻的神聖氣息。

▲供奉著日本皇室的御祖神-天照大御神的伊勢神宮被蓊鬱森林環繞。
▲供奉著日本皇室的御祖神-天照大御神的伊勢神宮被蓊鬱森林環繞。

　

參拜神宮品嚐參道美食

伊勢神宮建於兩千多年前，內宮供奉日本皇室御祖神「天照大御神」，外宮則是奉祀保佑五穀豐收、生意興隆的豐受大御神，許多旅人會依傳統，先至外宮參拜再前往內宮，象徵「衣食足而後敬神」。內宮外側的參道「厄除町（おはらい町）」與「御蔭橫丁（おかげ横丁）」盡是江戶、明治時代風情的傳統建築，必吃的排隊美食有赤福麻糬，古稱「沒吃過死後會被閻羅王笑」的伊勢烏龍麵、老舖「すし久」的漁夫料理手捏壽司飯，以及現烤的松阪牛肉串，沒錯，日本三大和牛之一的松阪牛，產地正是三重縣的松阪地區。

▲參拜完不妨到內宮外側的參道走走，仿江戶、明治時代建築的商店街古色古香。
▲參拜完不妨到內宮外側的參道走走，仿江戶、明治時代建築的商店街古色古香。

▲赤福麻糬用細緻的紅豆泥包裹麻糬是參道上必吃的美食。
▲赤福麻糬用細緻的紅豆泥包裹麻糬是參道上必吃的美食。

▲手捏壽司飯是伊勢志摩的傳統漁夫料理。
▲手捏壽司飯是伊勢志摩的傳統漁夫料理。

　

暢玩水族館、體驗海女文化

匯集超過1,200種、三萬多隻生物的鳥羽水族館，是日本規模最大的室內水族館，以極地之海、古代之海等為主題劃分12個展區，鎮館之寶「海獺」是伊勢志摩的大明星，最喜歡萌萌的抱著冰塊消暑。館內就像是一座巨大的藍色宇宙，人魚傳說的起點「儒艮」眼神溫柔的在透明水槽內游動，此外還有海獅、海象與飼育員的互動表演，輕鬆逗趣令人感到療癒。

▲鳥羽水族館非常適合親子同遊，規劃完善的展區呈現豐富海洋生態文化。
▲鳥羽水族館非常適合親子同遊，規劃完善的展區呈現豐富海洋生態文化。

▲美人魚的原型「儒艮」是鳥羽水族館的人氣明星。
▲美人魚的原型「儒艮」是鳥羽水族館的人氣明星。

想更深入了解三重的文化與品味美食，也可從鳥羽車站搭接駁車前往「海女小屋はちまんかまど」，邊享受海女準備的龍蝦、鮑魚等海鮮燒烤大餐，邊聽年歲最長的海女講述她們的故事。海女靠著世代相傳的特殊呼吸法，潛入近海礁岩之間捕捉海膽、鮑魚、蠑螺等海產販售，歷史長達二千多年的海女文化支撐沿海漁村的家計，至今在伊勢志摩、岩手縣及韓國濟州島仍有活躍於大海的現役海女。

▲來到伊勢志摩一定要嚐嚐海女的海鮮燒烤大餐。
▲來到伊勢志摩一定要嚐嚐海女的海鮮燒烤大餐。

　

觀光遊覽船漫遊珍珠故鄉

搭乘近鐵電車在賢島站下車，走路2分鐘即可抵達「賢島西班牙遊船」停泊的碼頭，這是一艘仿造16世紀西班牙帆船打造的觀光遊覽船，豔紅的船身、雪白船帆與金色華貴的船體裝飾，在英虞灣的海面上閃閃發亮。

乘著海風緩緩啟航，只見大小島嶼散佈在湛藍水面，船伕駕駛小艇穿梭在養殖珍珠的浮筏之間檢查母貝，原來英虞灣被譽為「珍珠之海」是日本著名的珍珠養殖場，御木本珍珠MIKIMOTO的發源地。走進船艙在古典氣息的咖啡廳空間享用點心與飲品，看外面海鷗低飛，島影層疊出靜謐的剪影，感受伊勢志摩與海共生的和諧，體會一場靈魂的啟航。

▲搭乘仿造16世紀西班牙帆船風格設計的遊船，漫遊「珍珠之海」英虞灣。
▲搭乘仿造16世紀西班牙帆船風格設計的遊船，漫遊「珍珠之海」英虞灣。

　

景點資訊

觀光特急列車「島風號」

票價：大阪難波～賢島站票價5,460日圓、京都～賢島站票價6,150日圓、近鐵名古屋～賢島站票價5,060日圓，可在近鐵車站窗口購票。

　

伊勢神宮 內宮

地址：三重縣伊勢市宇治館町　

交通：近鐵宇治山田站、伊勢市站搭公車在「內宮」站下車。

　

海女小屋はちまんかまど

地址：三重縣鳥羽市相差町819　

電話：0599-33-1023

交通：海女小屋體驗＆海鮮炭烤預約制，可預約接駁車從近鐵鳥羽車站接送。

　

鳥羽水族館

地址：三重縣鳥羽市鳥羽3-3-6　

票價：大人2,800日圓、中小學生1,600日圓、幼兒800日圓。

　

賢島西班牙遊船

地址：三重縣志摩市阿兒町神明752　

票價：大人1,900日圓、小學生及幼兒1,100日圓。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

排隊美食 水族館 咖啡廳

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

乘著海風一覽伊勢志摩美好 體驗海女文化、漫遊珍珠故鄉

中職／悍將延攬的山哲也與古久保健二有緣分 承接近鐵57號球衣

中職／悍將公布3日籍教練 日職一軍千安百轟森野将彦也入列

不愧是IU「2025最佳演員」奪冠！完美六邊形戰士　潤娥連3部爆劇登頂喜劇女王

相關新聞

銀山超美白雪世界！2025交通、管制、住宿推薦一次看

【FunTime小編群】如果你是泡湯迷，那你絕對不能錯過銀山溫泉拉！銀山溫泉位於山形縣尾花澤市，不僅擁有最天然的溫泉可以泡湯還有免費足湯！除了早期日本電視劇《阿信》有在此取景，也因為神似日本動漫電影《神隱少女》的能登屋，成為許多人去日本旅遊的選擇！銀山溫泉幾乎完整保留了文化景觀～當你在銀山溫泉街拍照，就像置身於日本大正時期般，讓你不用修圖也能美美的！

觀光特急列車「島風號」　乘著海風一覽伊勢志摩美好

近鐵電車專為旅人設計的景觀特急列車「島風號」，像風一樣掠過田野與海岸線，駛向伊勢志摩所在的三重縣，這裡有瀰漫著神聖氣息的伊勢神宮、傳承二千年的海女文化，以及珍珠養殖的故鄉志摩半島，是一處海與信仰交織的地方。

日本人跨年都去哪避開人潮？「日本高CP值私房旅遊地區排行榜」大公開！

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】今年日本的年假長達9天，如何避開人潮旅遊是每年的煩惱之一。知名飯店預訂平台 Hotels.com 公布本年度年底最新「日本高 CP 值私房旅遊地區排行榜」，從住宿搜尋、預

絕美富士山景觀飯店「edit x seven 富士御殿場」！頂級桑拿套房到寵物友善套房 滿足不同需求

位於靜岡縣御殿場市的全新度假飯店「edit x seven 富士御殿場」，由品牌 fav hospitality group 打造，在 2025 年 9 月正式登場。

除了泡溫泉、滑雪，冬天遊日本還能做什麼？精選6件必做的事！

大家說到冬天去日本，十之八九會說泡溫泉、滑雪，但其實冬天的日本遠不只這兩種玩法！不論是被冰雪點綴的山林、充滿幻想感的節慶燈飾，還是藏在深山裡的期間限定景點，總讓人忍不住一去再去。這篇就來分享幾個冬季限定、非做不可的日本體驗，玩過一次你絕對會上癮～

日本「Mister Donut x Pokémon 寶可夢」 2025冬季限定聯名甜甜圈美味上市！

日本甜甜圈連鎖店Mister Donut與Pokémon今年再度攜手合作，推出「2025年冬季限定」聯名甜甜圈與周邊商品！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。