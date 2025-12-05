台北3大冬季節慶全面啟動！Snoopy限定璀璨燈飾 從耶誕歡慶到跨年

「閃亮耶誕 High 跨年」冬日慶典不斷電～「繽紛耶誕玩台北」、「公館聖誕季」及「跨年晚會」熱鬧登場。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）於日前舉辦「閃亮耶誕 High 跨年」宣傳記者會，臺北三大冬季活動「繽紛耶誕玩台北」、「公館聖誕季」及「臺北最 High 新年城－2026跨年晚會」，首次以聯合宣傳記者會形式亮相，象徵臺北市冬季節慶全面啟動！最大驚喜就是公布全球最受歡迎的經典角色－Snoopy將陪伴大家探索12月的臺北。臺北市長蔣萬安、跨年卡司全創作冠軍男團 U:NUS 及「繽紛耶誕玩台北」宣傳大使安芝儇也一同點亮臺北市冬季精彩活動，邀請大家12月來臺北走走，從耶誕一路歡慶至跨年。

觀傳局指出，今年臺北首度與 PEANUTS™ 漫畫家族合作並串聯三大冬季活動，用璀璨燈飾及限定裝置，打造充滿童趣的奇幻城市奇境，讓這些廣受喜愛的角色與市民一同迎接耶誕與嶄新的一年。這也是6座氣偶第一次在臺北現身，以臺北城市意象為背景，融合台北101等經典地標，讓民眾展開一場臺北市之旅。

此外，今年臺北跨年卡司橫跨金曲實力派到新世代音樂勢力，包含：獨家金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、賽博台客樂團美秀集團、高爾宣 OSNｘ王 ADEN、獨家情歌王子 Bii 畢書盡、全創作冠軍男團 U:NUS、獨家 GenZ 女團 GENBLUE 幻藍小熊、獨家影視歌三棲全能歌后李千娜等超強卡司，接下來還會公布更多重磅卡司，將為臺北點燃最熱血的跨年夜。

▲AndyｘSpike 邀你一起吃臺北美食。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

迎接年末，臺北冬季慶典陸續登場，商業處表示，即日起「2025繽紛耶誕玩台北」率先登場，今年以「光之覓境」為主題，串聯本市16大百貨體系共同打造超過80處璀璨耶誕燈飾、40場聚客展演，更推出 Line OA「光之覓境」集章雙重抽活動，只要於活動期間加入「2025繽紛耶誕玩台北」LINE 官方帳號，前往本市16大百貨體系燈飾點位集章，就可參加「尋光立即抽集章活動」，有機會抽中百貨禮券與限定好禮，最大獎10萬元百貨禮券等你拿！跟著絢麗燈飾尋找驚喜，感受臺北冬夜最浪漫的閃耀時刻。

▲新光三越傳遞幸福之樹 Christmas Express。 圖：臺北市商業處／提供

11/29起邁入第15年的「公館聖誕季」，於臺北自來水園區熱鬧登場，北水處表示，開幕日與12/21的聖誕音樂會均開放免費入園，開幕當天安排街頭藝人演出並提供免費飲品；12/21由臺師大葉樹涵教授率領近百人臺師大管樂隊，呈現精彩音樂饗宴。活動期間園區延長開放至晚間8時，歡迎到園區欣賞聖誕燈飾、Snoopy 氣偶與公仔。此外，自來水園區更特別加開4場「觀音山蓄水池」聖誕導覽，帶大家深入探索園區的古蹟建築之美，感受歷史與節慶交織的魅力。

此外，臺北市政府配合「普發現金1萬元」政策，推出「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，即日起至2026/03/08，只要到臺北市店家單筆消費滿200元，並於2025/12/01起至指定平台登錄發票、收據或自動匯入雲端發票，就能獲得1組抽獎序號，到友好特店消費抽獎機會再翻倍，有機會抽中1,000萬元現金大紅包、高檔電動汽車、NBA 賽事雙人來回機票及 iPhone17 等萬份好禮，月月再抽台積電股票。快來臺北市運用你的「普發現金」，消費越多，中獎機率越高。

