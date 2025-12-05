神隱少女相似美景！「九份老街」精選景點美食大公開

【FunTime小編群】九份是許多人到北部旅遊會安排的景點，古色古香的建築更為九份增添了一股不一樣的神祕感，體驗豐富的九份老街外，也有許多自然美景不能錯過！週末不知道該去哪裡玩才好呢？不妨就到新北郊區走走吧！台北公車便利，就算是無法自行開車騎車的朋友，也非常方便，更少了停車問題，本期就來告訴大家，到九份遊玩要去哪些景點、吃哪些美食，一起來看看吧！想知道更多新北近郊走走的景點，那就快去看台北旅遊全攻略！

九份景點

九份老街

九份老街。 圖／adobe stock

相信許多人到九份，第一個想到的景點就是九份老街，老街的入口是基山街，在這裡就可以感受到老街的熱鬧與繁華，九份老街的街道有許多階梯，蜿蜒串起整座小鎮，聚集了許多特色店家與美味小吃，木屐相關產品更是多到數不清，大家不妨可以買幾個回家送親朋好友唷！

地址：新北市瑞芳區基山街

營業時間：24小時，實際以各店家公告為準

九份茶坊

九份茶坊。 圖／IG, ayumilealea.me

九份茶坊擁有百年歷史，包含茶坊與藝術館兩個部分，是一個以「茶、陶、畫」為主軸的藝術空間，裡面展示了許多飲茶相關文化的器具、各式藝術品，還有固定時間的導覽活動。九份茶坊積極推廣茶藝文化，館內可以感受到濃濃的品茶氛圍，除了茶品以外也有販售茶點、果乾，想要了解茶文化，或是想要品茗的朋友，千萬別錯過啦！

地址：新北市瑞芳區基山街142號

營業時間：11:00-20:00

昇平戲院

昇平戲院。 圖／新北市政府觀光旅遊局

昇平戲院的前身是市場旁的一座木造舞台，崩垮後在原地重新建造，成為北台灣第一座戲院，也是日治時期最大的戲院，隨著九份人口外流，昇平戲院也漸漸沒落，不過現在昇平戲院可是成了回憶九份昔日風光的好地方！仿巴洛克式的特殊建築使《多桑》、《悲情城市》、《藍山咖啡》都有以昇平戲院為拍攝場景，而目前昇平戲院以新樂園的概念重新起步，過往的場次，票價招牌等等都沒有改變，讓人能回味日治時期戲院的模樣，拍起照來也特別有一番風味喔！

地址：新北市瑞芳區輕便路137號

營業時間：09:30-17:00（假日營業至18:00）

金瓜石黃金博物館

金瓜石黃金博物館。 圖／klook

很多人會到九份會搭配金瓜石一起玩，從九份老街的九份派出所搭車，乘坐788、965班次公車，很快就可以抵達金瓜石黃金博物館，過去這裡可是亞洲最大金礦產區的黃金博物館，礦產業開始沒落後重新整合，轉型成為博物館，園區內展出九份及金瓜石地區的採礦歷史、礦業文物，由歷史、文化、藝術、科學等方面地來探討黃金的價值，還有坑道體驗及淘金體驗，讓遊客一秒回到九份輝煌的淘金時代！

地址：新北市瑞芳區金瓜石金光路8號

營業時間：09:30-17:00（假日營業至18:00，每月第一個星期一公休）

票價：全票80元

九份美食

阿柑姨芋圓

阿柑姨芋圓。 圖／adobe stock

到九份必做的一件事就是吃芋圓！阿柑姨芋圓擁有相當多饕客的推薦，芋圓、地瓜圓都是手工製作，真材實料，口感紮實帶Q勁，吃起來不會有添加物的感覺，吃得到原料的本質，再加上絕佳的地理位置，可以邊吃芋圓邊賞海景，遠眺遠方的基隆嶼，相當愜意！阿柑姨也有販售盒裝芋圓、地瓜圓，覺得好吃的話可以買幾盒回家自己煮喔！

地址：新北市瑞芳鎮豎崎路5號（九份國小階梯下）

營業時間：08:30-20:30（週六至21:30、週日營業至21:00）

阿蘭草仔粿

阿蘭草仔粿。 圖／kkday

在金枝紅糟肉丸附近的阿蘭草仔粿，是傳承三代的老粿仔店，曾榮獲全國消費者協會金牌獎的肯定，沒有特殊精美的包裝，但古早味的口感可是一點也不馬虎，草仔粿有各種口味，甜鹹、葷素都有，除了自己吃以外，也很適合買來當伴手禮送人，每次前往都可以看到大排長龍的人潮。老闆堅持商品品質，堅決不隔夜販賣、用料實在，這份用心，老饕們都感受得到！

地址：新北市瑞芳鎮基山街90號

營業時間：09:00-19:00（假日營業至20:30）

阿妹茶樓

阿妹茶樓。 圖／adobe stock

阿妹茶樓坐落在九份老街的豎崎路上，木造的外觀保留了九份原有的特色，也頗有日本風味。阿妹茶樓原本是九份地區打造各種礦產工具的打鐵舖，九份觀光興起後改建為茶樓，由於地理位置極佳，每一桌都能看見山海風景，除此之外茶樓內還有許多古色古香的陳設，像是日本能劇面具、竹編器皿等，可以細細品味九份當年的盛景。阿妹茶樓是九份的經典場景，遊客來到九份一定要拍一張阿妹茶樓，入夜後燈火亮起更充滿奇幻色彩，也相當推薦來這裡品茶看風景。

地址：新北市瑞芳區市下巷20號

營業時間：9:00-21:30

九份食不厭

九份食不厭。 圖／IG, bryan_sunmomooooooooo

九份食不厭是一間隱身在廢墟中的餐廳，周圍被大量樹木圍繞，不仔細看還真有一點難發現這間餐廳，但可別因此就小看他囉～食不厭的魅力可強到連平日都需要排隊的呢！網友們首推的菜色就是「午仔魚一夜干」，不僅魚肉嫩口，表皮還非常酥脆，原本應只有鹹味的魚干卻多了些甘甜，不論是口感或是味道都相當有層次，難怪老饕們都被這道菜抓住了胃。

地址：新北市瑞芳區金光路221號

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00（假日中午營業至14:30）

