不知道帶小孩去哪裡放風嗎？「台北親子景點」推薦，週末就來這吧

【FunTime小編群】還在苦惱放假該帶孩子去哪放風嗎？可別以為在台北就只能逛街～其實也有許多適合全家大小放鬆的好去處喔！今天就來推薦幾個台北的親子景點給大家，從博物館、農場到觀光工廠都有！如果是計畫帶這小孩來場週末小旅行，台北旅遊全攻略還有更多一日遊行程可以參考喔～

北美館兒藝中心

北美館兒藝中心。 圖／IG, sunnys_bao

北美館一直是個佛心的藝術機構，整個美術館只要30元門票就夠你耗一整天了，而且地下一樓還有專屬兒童的藝術教育中心，爸爸媽媽可以帶小孩來這裡盡情揮灑創意。藝術教育中心活動非常多元、展區也很豐富，不僅有創作課程、互動式裝置藝術，也會固定更新主題，讓孩子在玩樂時也能學習藝術。

開放時間：09:30-17:30（週六延長至20:30，週一公休）

交通方式：於捷運「圓山站」步行10分鐘抵達

門票：30元；優待票15元，6 歲以下免費入場

台北市立動物園

台北市立動物園。 圖／ IG, qbaby6513

動物園絕對是值得一訪再訪的地方！園區有超過四百種動物，展區也相當多元化，除了分為室內與室外展區還設有教育中心，是個寓教於樂的好去處！逛完還可以順便去搭貓空纜車，要注意的是2024/4/1起全票將調漲為100元，學生優待票是50元喔！

開放時間：園區步道09:00-17:00；動物展示09:00-16:30（休館時間洽詢官網）

交通方式：捷運「動物園站」1號出口步行1分鐘抵達

門票：100元；優待票50元

新北大都會公園

新北大都會公園。 圖／ IG, rachelcheng768768

新北大都會公園為新北市最大的公園，別以為這裡只是個普通的公園～除了原來由南到北規劃的4大空間分區，還有以臺灣野生動物為設計主題的「熊猴森樂園」和以臺灣海域生物為設計主題的「海世界水樂園」，可以說是小朋友們的天堂呢！

開放時間：24小時

交通方式：於捷運「三重站」1A出口步行3分鐘抵達

門票：免費

台北市兒童新樂園

台北市兒童新樂園。 圖／IG, qiuung

台北市兒童新樂園除了票價便宜外，大部分的設施都很適合親子大小一起同樂，絕對是個大人小孩都能玩得開心的好去處！另外這裡有許多角落也很適合拍照，若是玩一整天，晚上時的樂園也相當漂亮唷。

交通方式：於捷運「劍潭站」轉乘41、紅30、兒樂2號線公車至「兒童新樂園站」下車

門票：全票30元；優待票15元，每項設施另收費20～80元

自來水博物館水園區

自來水博物館水園區。 圖／klook

炎炎夏日不想跑到遙遠的海邊但又不知道帶小孩去哪裡玩水嗎？那來看看台北市內的自來水博物館水園區吧！自來水博物館可不單單只是一個靜態博物館喔～這邊一到夏季就會有期間限定的戶外戲水區，溜滑梯滑水道、香菇噴水瀑布等等都有，雖然不大但是對於小朋友來說已經足夠玩上一整天囉～不玩水的大人們也可以到博物館的古蹟區域拍拍照，建築是採巴洛克式風格建造，充滿了異國風情，而且還是許多新人拍婚紗的首選場地呢！

開放時間：09:00-17:00；7、8月09:00-18:00（週一公休）

交通方式：捷運「公館站」4號出口步行5分鐘

門票：50元（7、8月80元）；優待票25元（7、8月40元）

手信坊創意和菓子文化館

手信坊創意和菓子文化館。 圖／IG, IG, baobaobrother

品牌和觀光工廠結合，整個空間充滿著濃濃的日本風情，除了販賣伴手禮外，也展示了菓子的製作過程和器具，還有最重要的菓子DIY教室活動千萬別錯過！一起帶小朋友來體驗好吃的菓子是怎麼製作出來的吧！園區中的空中花園也是個好拍照的點喔～

開放時間：08:30-17:30

地址：新北市土城區國際路55號

門票：免費入場（DIY費用150元，詳細資訊可至官網查詢）

製菓DIY場次：10:00、11:00、 13:00、14:30、16:00

鶯歌陶瓷博物館

鶯歌陶瓷博物館。 圖／ IG, minyingpp

館內展示了各種有關鶯歌陶瓷的故事與作品，也常舉辦大型特展，除了博物館以外，室外還有水廣場能夠戲水玩沙喔！絕對是個適合帶小孩來放電的好去處，玩完還能去鶯歌老街走走，在這直接安排上一日遊就對了！

開放時間：平日09:30-17:00；假日09:30-18:00（每月第一個星期一公休）

交通方式：台鐵「鶯歌站」步行10分鐘抵達

門票：80元，免費入館資格請至官網查詢

鹿羽松牧場

鹿羽松牧場。 圖／IG, bear14202000

不用跑去日本，台北就能看到梅花鹿！在這除了可以餵食梅花鹿以外，還有飼養跳跳羊、羊駝和綿羊豬，小動物們都很溫馴，所以小朋友們也能安心互動唷！沿著步道往上方走就是樹屋平台，在平台上能夠眺望一整片海洋，沿路還有落羽松與各種花卉能夠欣賞，再順便安排幾個北海岸景點，太適合親子一日遊啦！

開放時間：10:00-17:00

地址：新北市金山區兩湖里倒照湖28-6號（對面）

門票：200元；優待票50元；六歲前免費（不含六歲）

