烏來泡湯出遊名單！ 必住「景觀湯屋＋溫泉飯店」一次收

【FunTime小編群】烏來溫泉被稱作美人湯你知道嗎？美人湯是指對皮膚有滋潤效果的碳酸氫鈉泉，不僅泡了能軟化肌膚角質，還能促進新陳代謝、滋潤肌膚，好處多多！而且烏來溫泉交通方便、一直是許多人泡湯出遊的首選！這麼優質的烏來溫泉你怎麼能錯過？小編已經幫大家找好烏來湯屋推薦住宿了，趕緊來烏來溫泉泡湯吧！

璞石麗緻溫泉會館 。圖／agoda

烏來溫泉｜快速導覽＋分類

想在烏來安排一場放鬆假期嗎？不論你想要享受頂級泡湯體驗，還是尋找高CP值住宿，這裡都有最合適的選擇：

➢ 烏來奢華溫泉飯店：超大溫泉浴池、精緻餐飲與山林景觀，適合想徹底放鬆、犒賞自己的旅人

➢ 烏來平價溫泉住宿：價格實惠、設施齊全，部分客房也能泡湯放鬆，最適合小資族入住

烏來住宿地圖

烏來奢華溫泉飯店

以下幾間烏來奢華溫泉飯店，除了房內多設有私人湯池或雙湯池之外，還有提供多間的獨立景觀湯屋，而且多數皆搭配精緻的餐飲，讓住宿不只是休息，更是一種療癒享受。

烏來蘇卡利漫活

#2025新開幕 #獨棟Villa #房價包含精緻下午茶、主廚晚餐與隔日的早餐

烏來蘇卡利漫活 圖／Trip.com

烏來蘇卡利漫活 圖／Trip.com

烏來蘇卡利漫活 圖／Trip.com

2025年全新開幕的烏來蘇卡利漫活是今年必住的頂級溫泉住宿，全館僅有5間奢華的獨棟Villa，打造極致私密的放鬆度假體驗。入住即可享受精緻下午茶、主廚晚餐與隔日的早餐，更能在靜謐山林間感受被美景與美食包圍的療癒時光。在房型部分，其中的「岩」有著雙浴池設計；「織」除了擁有室內浴池之外，還享有獨立的私人露天浴池，可自由切換泡湯心境；「茶」則是以日式茶席與焙茶色調營造溫潤雅緻的居住感。待在這裡的每一刻都超愜意，讓人只想放慢步調，好好享受被寧靜包圍的假期。

訂房網評價：9.8/10(Trip.com)

地址：新北市烏來區忠治里天仁8號

馥蘭朵烏來渡假酒店

＃能泡湯還能教你打太極、做瑜珈＃體驗帝王般的住宿

馥蘭朵烏來渡假酒店 。圖／agoda

馥蘭朵烏來渡假酒店 。圖／agoda

馥蘭朵烏來渡假酒店 。圖／agoda

馥蘭朵烏來渡假酒店四周被湖泊、森林圍繞，房間內的燈光和香氛更使整體環境清幽，飯店提供中英日3種語言服務，就算帶外國朋友來也不用怕！這間五星級烏來溫泉渡假村設有獨立的男女溫泉浴池，桑拿三溫暖、SPA、蒸氣室等設施，早上還提供太極、瑜珈課程，晚上還有免費宵夜服務，真的是超級享受～

小編偷偷說：這間烏來溫泉住宿可以預約從捷運站到飯店的接駁車唷。

訂房網評價：8.8/10(agoda)

地址：新北市烏來區新烏路5段176號

烏來旅晨溫泉民宿

#無邊際泳池 #兒童遊戲室 #嬰兒備品

烏來旅晨溫泉民宿 。圖／AsiaYo

烏來旅晨溫泉民宿 。圖／AsiaYo

烏來旅晨溫泉民宿 。圖／AsiaYo

位於烏來老街開車約5分鐘的烏來旅晨溫泉民宿，是一間簡約又有質感的現代工業風溫泉民宿。這裡的每一間房內都有設置私人溫泉湯池，不用出房門就能隨時享受泡溫泉的療癒感。在服務設施上，烏來旅晨溫泉民宿有提供戶外無邊際戲水池讓大小朋友盡情嬉水、兒童遊戲室則提供漫畫、玩具，以及如果有帶嬰兒出門的爸們，這裡也有提供嬰兒床和浴盆，讓親子入住既輕鬆又開心，是假期放鬆、享受親子時光的完美選擇。

訂房網評價：4.3/5(AsiaYo)

地址：新北市烏來區西羅岸路37號

烏來平價溫泉住宿

如果想輕鬆泡湯又不傷荷包，烏來的平價溫泉飯店提供舒適乾淨的住宿環境，房型雖簡約卻貼心，部分房間也有私人湯池或共用溫泉設施，既能享受山林美景與溫泉放鬆，又能兼顧預算，是悠閒短途度假的好選擇。

烏來Spring Spa溫泉山莊

＃環境清幽、房間寬敞＃日式房型、景觀套房通通有

烏來Spring Spa溫泉山莊 。圖／agoda

烏來Spring Spa溫泉山莊 。圖／agoda

烏來Spring Spa溫泉山莊 。圖／agoda

烏來Spring Spa溫泉山莊位處山區，整體環境寧靜，房間也非常寬敞舒適、風格多變，不管是日式榻榻米房型還是高級景觀套房通通有！最重要的是這間烏來溫泉山莊還有提供溫泉浴池和水療中心～步行到烏來老街、烏來觀光台車站也只要15分鐘左右，山莊附近也有711超商和餐廳，不用怕交通不方便！

小編偷偷說：這間烏來溫泉山莊附近還有烏來泰雅民族博物館，對於原住民文化有興趣的朋友不要錯過唷！

訂房網評價：8.7/10(agoda)

地址：台北市烏來區新烏路五段66號

烏來水岸溫泉館

＃原木風設計＃獨立的景觀陽台

烏來水岸溫泉館 。圖／agoda

烏來水岸溫泉館 。圖／agoda

烏來水岸溫泉館 。圖／agoda

走近烏來水岸溫泉館內的大廳，便可看見原木風設計和溪景吧檯雅座，點杯咖啡坐著，聆聽著南勢溪涓涓流水聲，遙望著湖光山色自然美景。飯店提供四種房型，房內皆有獨立景觀陽台，一樣能看見南勢溪。除了景觀陽台、齊全的備品，房內另一大重點－寬敞冷熱雙湯池，在房間內就能冷熱雙享受，讓你您充分感受身心靈的放鬆～

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：新北市烏來區溫泉街39號

