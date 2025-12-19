想做甜點但不想把收拾家裡？3 間「台北烘焙教室」推薦

想在台北找一個既療癒又充滿成就感的放鬆方式嗎？烘焙課程就是許多人週末紓壓、情侶約會、好友聚會的新選擇，一邊動手、一邊聞著奶油與蛋糕香氣，最後再把親手做出的甜點帶回家，那份滿足感可是任何外帶甜點都比不上的！

1.Fabulous Lab

Fabulous Lab 圖／Fabulous Lab

🏠 地址：台北市信義區松德路171之2號1樓

⏰ 營業時間：10:00-19:00（需先預約）

Fabulous Lab 烘焙教學工作室位於台北市信義區，鄰近捷運象山站 3 號出口與永春站 2 號出口，步行約 15 分鐘可抵達。這間台北做蛋糕教室採小班制教學模式，老師較能專注在每個學員身上，並且在有需要時及時提供幫助，課程主題聚焦於韓式裱花、奶油霜蛋糕等裝飾性糕點，一堂課下來會扎實學到很多東西！

教學內容包含烘焙基礎工法、食材特性說明、造型設計與裝飾技巧，課程設計由老師示範並引導學員逐步完成操作，很適合初學者參與，從蛋糕體的烘烤到奶油霜的質地拿捏，每個步驟老師都會親自示範，並且針對每個人提供個人化幫助，適合想要系統化學習的你。

2.好玩．Handmade

好玩．Handmade 圖／好玩．Handmade

🏠 地址：台北市萬華區西寧南路265號

⏰ 營業時間：11:00 – 17:00（需先預約）

好玩．Handmade 是一間 DIY 烘焙教室，教室空間規劃為前後兩個區域。前方為主要手作區，配置兩張大型工作桌，每張桌子可容納 6 人同時進行操作。

這間台北做蛋糕 DIY 採預約制，消費者需透過 LINE 官方帳號提前預訂時段，並於預約時選定欲製作的甜點品項，選項包含蛋糕、塔類等多種類型，每份甜點材料可供 1 至 2 人共同製作；烘焙過程採自助教學模式。現場會為每組參與者提供一台平板電腦，內建完整的電子食譜，內容包含各項材料的精確克數，所以如果是想沈浸自己做甜點時間的人，可以選擇這種可以完全獨立操作的烘焙教室。

製作的每個環節皆附有教學影片輔助，讓參與者能對照影片示範，獨立完成從備料到成品裝飾的步驟，所以就也不需要太過擔心！這間台北手作蛋糕教室的環境與設備都相當出色，特別適合有烘焙基礎、或享受在挑戰中尋找樂趣的朋友。

3.Miss J Baking Studio

Miss J Baking Studio 圖／Miss J Baking Studio

🏠 地址：台北市中山區農安街23號5F

⏰ 營業時間：09:00-19:00

Miss J Baking Studio 坐落於捷運民權西路站周邊，步行約 3 分鐘即可抵達，該工作室由畢業於法國藍帶廚藝學院的甜點師主理，採小班制教學模式，確保每位學員都能獲得充分指導。工作室的目標是提供一個設備齊全且流程清晰的烘焙學習環境。

這間台北手作蛋糕課程設計強調個人實作，為每位學員配置獨立的工作檯面與專屬器具，無需與他人共用設備，教學流程由老師親自示範，並採步驟式指導，協助學員從備料開始，逐步完成作品，這樣的安排使初學者或無烘焙經驗者，也能在引導下獨立製作出完整的甜點。

工作室開設的課程品項多元，涵蓋法式馬卡龍、千層蛋糕、造型鮮奶油蛋糕，以及中式造型饅頭等，另外也提供以熱門卡通或人物為主題的甜點課程，如果你想上大師課，體驗看看藍帶的教學品質的話，這間烘焙教室絕對能讓你帶這著滿滿的成就感回家！

延伸閱讀>>台北做蛋糕推薦｜自己手作蛋糕超簡單！7 間台北蛋糕 DIY 烘焙教室評比

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「七分之二的探索 Twosevenths 」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」