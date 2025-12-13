修過頭了啦！還原你自然美貌的 3 家「台北韓式證件照」推薦

快訊

在求職、出國、證件換發的季節裡，一張能代表自己的證件照變得前所未有的重要！越來越多人不再滿足於傳統拍立得式的快速證件照，而是選擇到專業攝影館拍攝韓式大頭照，希望呈現更立體的五官、更乾淨的膚質，以及自然卻精緻的氣質感。

1.CHUN3 春山相館

CHUN3 春山相館 圖／CHUN3 春山相館
CHUN3 春山相館 圖／CHUN3 春山相館

🏠 地址：台北市中山區中山北路二段45巷7號1F

⏰ 營業時間：09:00-21:00

CHUN3 春山相館是從台中起家的韓式證件照相館，台北店位於晶華飯店旁，距離捷運中山站步行約 6 分鐘，坐落於很方便的地理位置；照相館空間採灰白色調俐落設計，攝影棚在地下室，拍攝完等待一小時後，當天即可獲得精修韓式大頭照一組，電子檔也會在確認後當場寄到信箱。

春山有許多方案提供選擇，如果想要一套全包的話，這裡也有包含妝法的拍攝方案；攝影師非常專業，會引導你做出不笑、微笑、更多笑容等表情，拍攝後的樣子會直接顯示在螢幕上，讓客人可以直接在拍攝時看到。證件照拍攝約 15 分鐘左右即可完成！拍攝完畢後跟攝影師確認修圖的細節，包含臉部瑕疵、左右臉對稱、髮絲等等，只要在 17:00 完成拍攝，就可享有快速的當日取件服務，非常方便！

2.Qoopio 大研創意

好時有影 圖／好時有影
好時有影 圖／好時有影

🏠 地址：台北市文山區景美街1-2號

⏰ 營業時間：週一至週四 12:00-21:00

Qoopio 大研創意在台北共有中山、景美兩間分店，所有拍攝服務皆可線上事先預約，官網有詳細介紹每一種攝影服務的內容與細節，消費者可以選擇最適合自己的方案與時段。

如果你的證件照是選擇含妝髮的方案，即可素顏前往，當日直接與彩妝師討論妝髮風格，韓式彩妝很強調臉部輪廓的精緻感，妝容清淡，卻能放大五官立體度，讓拍攝時看起來更完美，頭髮造型也會因應每個人的臉型、左右兩邊的差異等，去調整髮流弧度，非常注重細節。

證件照拍攝時，攝影師也會引導表情與肢體，讓照片更加自然，所以如果你是遇到鏡頭，容易尷尬症發作的人，也完全不用擔心！拍攝完成選好要精修的照片之後，攝影師會與客人現場討論修圖細節，後續修改完成後，修圖師會在官方 LINE 上進行校稿，想要再修改的地方都可以一一提出，完稿當天，精修好的照片電子檔案就會 email 至你提供的信箱，實體照片也能選擇掛號寄送或直接回店取貨。

3.好時有影

好時有影 圖／好時有影
好時有影 圖／好時有影

🏠 地址：台北市中山區南京東路一段10號4樓

⏰ 營業時間：10:00-18:30

好時有影 Golden Years 攝影工作室在台北有兩間分店，中山店距捷運中山站步行約 6 分鐘，公館店距公館站步行約 3 分鐘；店內提供韓式證件照、學士證件照、個人形象照及 2-6 人的寫真合照等服務，適合朋友、情侶、親子或畢業生揪團拍攝，其中合照是以精修照片的張數計價，所以也可以多人分攤費用。

在證件照拍攝前，攝影師會先詢問照片的使用目的，並仔細說明護照照片與身分證照片的注意事項，拍攝過程中，也都會隨時注意你的瀏海、髮絲等細節，並細心協助調整，還會透過照片做初步確認；最後拍攝完畢，攝影師也會針對照片討論修圖偏好，一週內會以 Email 提供原圖與修圖後的電子檔，收到 Email 後的三日內，若對修圖有任何問題，可請店家再修改一次，所以對於有事後還想調整需求的客人，這個服務非常友善！

好時有影在拍攝及修圖過程中十分注重細節且兼顧自然，能拍出屬於個人的獨特美感，收到的精修照片中，攝影師在修圖之外同時保留個人辨識度，不會過度磨皮或讓膚色過白，非常推薦給想用小資預算拍攝自然又精緻大頭照的人。

