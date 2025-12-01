歷史碼頭煥然一新！臺北錫口碼頭整體改善完工 散步更愜意





曾是淡水河流域重要港口的「錫口碼頭」，隨著「成美左岸河濱公園周邊環境改善工程」完工，正式迎來嶄新樣貌。過往僅有零星設施的碼頭，如今透過景觀升級、動線優化與文化融合，搖身一變成為松山區最具魅力的水岸亮點。不論是散步、賞景或拍照，這裡都成為旅人與市民的共同期待。





▲圖片來源：臺北市政府工務局水利工程處





親水平臺大升級：更靠近河岸的貼近式視野

本次最大亮點之一，就是新打造的外推眺望平臺。平臺整體向外延伸約3.5至7公尺，民眾可更近距離感受淡水河的遼闊與風景。上下平臺之間新設的大片階梯座椅，不但增加休憩空間，更讓動線更順暢；周邊還鋪上全新鋪面，讓整體環境視覺更清爽，散步體驗也大幅提升。





▲圖片來源：臺北市政府工務局水利工程處

▲圖片來源：臺北市政府工務局水利工程處





打卡景點重整：LOVE裝置與彩虹牆更浪漫

改造後的錫口碼頭，最受歡迎的拍照點再次升級。「彩虹與愛情意象藝術牆」煥然一新，是情侶必拍的浪漫亮點；而人氣超高的「彩色LOVE裝置」更移至更靠近河岸的位置，拍照時能同時把LOVE裝置和彩虹橋一起入鏡，美景一次打包。轉身再拍另一邊，麥帥二橋也能完美同框，每一個角度都像一張明信片。





▲圖片來源：臺北市政府工務局水利工程處

▲圖片來源：臺北市政府工務局水利工程處





文化 × 休憩的融合：打造成美左岸全新城市舞台

除了視覺升級，碼頭周邊也新增象徵文化能量的馬賽克磚座椅，坐著就能享受徐徐河風。未來也將配合文化節與水燈活動，打造更富氣氛的城市節慶場域。透過動線連結捷運站與夜市，結合景觀照明、綠化與親水空間的優化，錫口碼頭將不只是散步地，更是松山的全新城市門戶，帶來歷史、文化與美景並存的全新體驗。





▲圖片來源：臺北市政府工務局水利工程處





【「成美左岸河濱公園周邊環境改善工程」完工】

景點位置：臺北市松山區，錫口碼頭（彩虹碼頭）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>蒜香藤花開啦！士林官邸西式庭園期間限定粉嫩紫花瀑太好拍

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」