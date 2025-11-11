盧廣仲最愛的早餐在這裡！淡大學生激推3家淡水高CP值美食

如果你以為淡水只有老街阿給、紅毛城和漁人碼頭，那這篇文章絕對會讓你大開眼界！這次 RG 小編不走觀光路線，而是帶你深入探索三間連淡大學生都想藏起來的「超私房美食」──有銅板價鐵板麵、排隊爆棚的巨無霸蒸餃，還有隱身麵包店裡的神祕早餐店，保證讓你對淡水的美食地圖有全新的認識。

新北美食｜姐妹中西式早點



鐵板麵加起司最狂學生早餐



你知道在淡江大學附近也有一間學生激推的超高CP值早餐店嗎？這間位在淡水學府路上的「姐妹中西式早點」，多年來一直是淡大學生的口袋名單，無論平日或假日，總能看到滿滿的學生、上班族在這裡補充元氣，它不只是早餐店，更像是陪伴許多人度過求學時光的庶民食堂。

姐妹中西式早點最有名的就是鐵板麵，點餐時還能免費加起司，濃郁滑順的口感讓人一吃上癮；蔬菜蛋餅更是誠意十足，內餡塞得滿到快要夾不起來，每一口都超有飽足感。而店內的招牌蔥抓餅則煎得外酥內軟，金黃脆香的口感完全征服許多人的味蕾，不少學生甚至每天都固定來一份。

雖然餐點份量十足，但價格卻相當親民，許多餐點只要銅板價，對於小資學生來說完全無負擔。姐妹中西式早點不僅是淡大學生的共同回憶，也是淡水人早餐文化的一部分，許多畢業校友回到母校時，仍會特地繞來吃一份熟悉的鐵板麵，重溫當年的青春時光。

店家資訊

地址：新北市淡水區學府路175號1樓

電話：02-2621-3765

營業時間：06:10–13:00（週一公休）

新北美食｜麥德多



隱藏在麵包店裡的驚喜早餐



在淡水眾多早餐選擇裡，有一間店常讓第一次來的人驚呼：「這裡竟然也能吃早餐？」它就是「麥德多」。從外觀看上去，這裡只是一家低調的麵包店，門口陳列著各式麵包、蛋糕，但只要走進內側座位區，你就會發現一個隱藏版的驚喜──這裡同時也是一家早餐店，提供種類豐富、份量十足的餐點，難怪會被淡大學生視為「隱藏版天堂」。

麥德多最受歡迎的地方就在於「麵包＋餐點」的組合。新鮮出爐的吐司、法國麵包、可頌香氣四溢，再搭配現做的套餐、漢堡或三明治，讓人不只是吃飽，還能吃到專屬於烘焙坊的紮實口感，和一般早餐店比起來，這裡的餐點更具創意，特別是麵包控來到這裡，絕對會被滿滿的選擇吸引，份量更是學生族群最在意的亮點之一，點一份套餐，常常是一整盤端上桌，包含主餐、沙拉、配菜與飲品，價格卻依舊落在學生負擔得起的區間，許多淡大學生笑說：「來一次可以直接飽到下午！」也因此，麥德多成了早課、午餐，甚至下午課前補充能量的好去處。

除了餐點，氛圍也是這間店的魅力所在，整體空間明亮寬敞，不少學生會帶著課本、筆電在這裡邊用餐邊討論功課，甚至把它當成小型自習室，和朋友聚會時，點上幾份餐點加幾個現烤麵包，大家一邊聊天、一邊分食，也是很多人最喜歡的日常。所以，如果你有機會來淡水，不妨安排一趟「尋找麵包店早餐」的小體驗，走進麥德多，點一份招牌套餐，再挑幾個剛出爐的麵包，坐在窗邊慢慢享受，那不只是填飽肚子的早餐，更像是一段淡水特有的驚喜旅程，讓你發現原來平價美食也能這麼有趣。

店家資訊

地址：新北市淡水區北新路182巷21弄1號

電話：02-2623-8947

營業時間：07:30–20:00（週六公休）

新北美食｜無名蒸餃店



一顆抵三顆的銅板飽足感



在淡水，如果說到學生最愛的高CP值美食，「無名手工蒸餃」絕對榜上有名。雖然店面低調，甚至沒有明顯招牌，但只要到營業時間，就能看到長長的排隊人龍。對淡江大學的學生來說，這裡不只是填飽肚子的地方，更是生活記憶的一部分。無名手工蒸餃最大的特色，就是它驚人的份量。 一般人對蒸餃的印象是小巧玲瓏，但這裡的蒸餃卻大得像小水煎包，光看外型就比一般蒸餃足足大上一圈。每顆都由師傅手工現包，外皮厚實帶點Q勁，咬下去不僅能感受到麵皮的彈性，內餡更是鮮香多汁，飽滿的肉餡讓人一口接一口停不下來。

對於學生族群而言，這裡的最大魅力在於「銅板價也能吃超飽，一籠蒸餃份量驚人，常常有人笑說「一顆抵三顆」，吃上幾顆就能飽到下午，加上一碗熱呼呼的酸辣湯，整體花費卻依然親民，難怪成為淡大學生口耳相傳的隱藏美食。

雖然店名是「無名」，但它在淡水的知名度卻不容小覷，這籠蒸餃不只是食物，更是一種青春的回憶與淡水的日常氛圍。無名手工蒸餃憑藉「大顆、平價、飽足感」三大特點，成為淡大學生的共同記憶。

店家資訊

地址：新北市淡水區學府路211-9號

營業時間：週一至週六 11:30–14:00、17:00–19:30（週日公休）

淡水一日遊行程表



時間 行程內容 地點／店家 備註 09:00 早餐開場 姐妹中西式早點 鐵板麵免費加起司、蔥抓餅必點 10:30 校園散步 淡江大學 紅樓古蹟與校園拍照點 12:00 午餐 無名手工蒸餃 大顆蒸餃超值飽足 14:00 漫遊老街 淡水老街 阿給、魚酥、酸梅湯必買 16:00 下午茶 麥德多 隱藏麵包店早餐，超值套餐 17:30 夕陽散策 漁人碼頭 欣賞淡水夕陽與情人橋 19:00 晚餐加碼 榮星牛肉麵／黑殿飯店 依預算再吃一波在地美食 20:30 夜間散步 淡水河岸／捷運淡水站 結束一日行程，回程搭捷運

淡水美食常見問題



姐妹中西式早點必點餐點有哪些？



姐妹中西式早點必點餐點包括鐵板麵（免費加起司）、蔬菜蛋餅以及酥脆蔥抓餅，份量十足、價格親民。

無名手工蒸餃為什麼這麼受歡迎？



無名手工蒸餃每次開店都大排長龍，因為每顆蒸餃都超大顆、飽滿多汁，一顆抵三顆，高CP值深受淡大學生喜愛。

麥德多有什麼特色？



麥德多是一家隱藏在麵包店內的早餐店，除了提供份量滿滿的餐點，還能吃到特製麵包，不愧是烘焙坊出品，吃一餐就能飽到下午。

