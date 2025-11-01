呆在碧潭の水豚君！ 11/1超萌大型地景裝置首登場 與好友們齊聚東岸廣場

碧潭餐飲遊憩區將盛大開幕，匯聚咖啡輕食、主題餐飲及特色商品等，並推出多重優惠活動。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，原訂10月下旬登場的「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置展，調整至11/01晚間正式開展。展期11/01-12/28長達58日，白天可欣賞可愛療癒的水豚君造景，夜晚18:00-22:00則點亮裝置燈光，呈現截然不同的氛圍，讓碧潭日夜皆有看頭，帶給遊客從白天到夜晚的多層次體驗。

▲來自日本的超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」在11/01正式進駐碧潭地景裝置展與粉絲見面。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市政府觀光旅遊局今年特別邀請「水豚君（KAPIBARASAN）」來台，其中高達12公尺的水上大型裝置「水豚君」更是首度在臺灣登場，更是在臺灣第一次與政府單位進行官方大型合作。今年活動不僅水域上有重磅焦點，陸地上則是由他的好朋友「駱馬君」擔綱核心打卡點，形成獨特的「水陸雙亮點」，希望為市民朋友營造出多層次的參觀體驗。

不僅如此，水豚君的好朋友們「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」也共同齊聚在碧潭東岸廣場，打造出團聚可愛氛圍，碧潭吊橋下方更設置了趣味十足的拍照迎賓牆，讓大家在抵達碧潭之際就能捕捉萌趣時刻，歡迎大家呼朋引伴走進碧潭這片自然美景共同找尋「水豚君（KAPIBARASAN）」及他的好朋友們的蹤影吧！

▲展出期間每周日有希望市集販售新北市在地新鮮、安全、無毒農特產品。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

碧潭餐飲遊憩區也同步盛大開幕，匯聚咖啡輕食、主題餐飲及特色商品等，並推出多重優惠活動，非假日消費享88折及假日95折的「好鄰優惠」，單筆消費滿額贈禮活動及在店內消費打卡分享獲得限量好禮等。

另外，裝置展出期間，新北市各局處也規劃豐富活動，每周日有農業局推廣小農農產品的「希望市集」以及開幕當周的「小青新咖啡節」；經濟發展局與 DCC 碧潭廣場則在11/09、11/16及11/23 15:00-18:00於碧潭吊橋下「街頭魔法 藝術再現」，結合魔術、雜耍、特技與泡泡秀，並推出加入 LINE 會員即可獲得品牌折扣券的特惠活動，大朋友小朋友千萬別錯過。

今年碧潭地景裝置展開幕晚，除了「水豚君（KAPIBARASAN）」為主題打造的地景裝置外，當晚隆重登場的絢麗煙火秀也是一大亮點，飼育員小哥與水豚君一同仰望夜空共賞煙火的場景搬進碧潭，營造出如詩如畫的浪漫氛圍。展覽期間每逢周末假日還有「水豚君快閃店」，推出碧潭限定周邊商品與可愛拍照造景區，打造專屬新北的文化魅力。更多活動資訊，請參閱「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書粉絲專頁。

