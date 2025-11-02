好評爆棚！ 「2025福爾摩沙北海岸藝術季」人氣文創地景作品 續留白沙灣與朱銘美術館

邱俊維《潮生木語》。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】廣受好評的「2025福爾摩沙北海岸藝術季」已於09/28結束，為持續帶動北海岸地區藝術文創觀光，交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）洽商在地藝術家特別保留部分作品，讓藝術及文創能量持續在北海岸流動，包括：白沙灣遊憩區三件作品《潮生木語》、《海浪與山脈是我們的家鄉》、《島嶼種子Ⅱ》及朱銘美術館館內兩件作品《水種子》、《對於漂流的想像》，都將持續於原地展出，邀請遊客持續來北海岸親近藝術、感受自然。

▲陳淑燕《島嶼種子Ⅱ》。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

藝術攜手在地單位 以大屯里山與社區共創為題

本屆藝術季結合農業部農村發展及水土保持署臺北分署聯合策展，串連「陽住國際山海藝術中心」及「北海藝創ｘ二號空間」，分別推出兩大具代表性的創作計畫：

「陽住國際山海藝術中心」以「大屯里山」的概念為發想，邀請英國藝術家 Martyn Barratt 與藝術家曾俊豪，共同規劃兩件地景作品－《生生不息》與《漂浮的山》。作品結合北海岸鄉村聚落的環境特色與生態永續理念，透過現地創作，展現土地的生命力與自然循環的寓意。

「北海藝創ｘ 二號空間則」推出《憨吉囝仔。蘿織未來》，由在地藝術家許俊翔、王宏祥、趙玉燕、李振盛攜手地方創生團隊，帶領社區共同創作。作品融合「共創」、「共好」、「共學」的精神，透過竹子、陶藝、拓印與彩繪等媒材與技法，轉化土地與文化記憶，並於季節限定的地瓜田與蘿蔔田中展現，呈現北海岸農村文化的生命故事。

▲貝馬丁 MARTYN BARRATT《生生不息》。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

藝術及自然常駐北海岸山海間能量不止於展期 邀您繼續感受北海岸之美

「福爾摩沙北海岸藝術季」不僅是一場夏季的藝術盛會，更希望透過作品的延展與社區的共創，讓藝術長久紮根於土地。展期雖然已於09/28結束，但仍有數件藝術作品將持續陪伴遊客，也誠摯邀請大家走進北海岸，探索自然、人文與藝術交織的多重風景。

▲曾俊豪《漂浮的山》。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

更多藝術季相關活動資訊，請參閱「2025福爾摩沙北海岸藝術季」專屬網頁及「北觀粉絲團－幸福北海岸」Facebook 粉絲專頁，隨時掌握最新展演與活動內容。

