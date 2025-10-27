快訊

不止雨霧與夜市！走訪瑪陵尋礦、八斗逐漁、暖碇拾綠三大路線，翻新你對基隆的農漁山海記憶

聯合新聞網／ 行遍天下
▲「漁娘船情」活動現場可見傳統的日曬一夜干工序，閃亮的魚貨在陽光下風乾，展現漁港獨特的海味風情
▲「漁娘船情」活動現場可見傳統的日曬一夜干工序，閃亮的魚貨在陽光下風乾，展現漁港獨特的海味風情

【文：王智弘，圖：基隆市政府】

提起基隆，你會想起什麼？是氤氳不散的濛濛細雨，是迎著海風的鹹味，還是廟口夜市裡那碗熱氣騰騰的鼎邊趖？這些印象，是基隆深刻的標記，卻也只是這座城市多重面貌中的一隅。近年來，基隆市政府產業發展處以「潮嚮．山海基隆」為核心品牌，宛如一位嚮導，引領著到訪基隆的遊客重新認識這片土地。它不僅是一個口號，而是串連起基隆的山海資源、導入人文設計、飲食體驗與土地情感的文化運動。今年秋季以三場別開生面的市集活動「農韻、漁光、綠動」，將這份源於土地的感動，化為真實的感官盛宴。

▲「潮嚮農韻」市集於瑪陵遊客中心登場，現場展售各式基隆瑪陵特色農特產品。
▲「潮嚮農韻」市集於瑪陵遊客中心登場，現場展售各式基隆瑪陵特色農特產品。

　

山林記憶

在瑪陵農韻市集，傾聽礦工的山林心跳

九月中旬，這場山海漫遊的序曲，由七堵的「瑪陵農韻市集」率先揭開。當人們的目光總習慣投向海洋時，瑪陵這座隱身於山巒間的秘境，用一場結合農韻芬芳與歷史記憶的市集，證明了基隆的山城魅力。

許多人不知道，七堵的瑪陵友蚋地區過去曾是礦業重鎮。這次市集巧妙地將這段歷史融入活動中，主辦單位規劃了沉浸式展覽與實境解謎遊戲，讓參加者拿著地圖，穿梭在古道與社區之間，尋找像是焦炭窯這樣的歷史遺跡。這讓遊客明白，瑪陵友蚋除了是個保有自然風光的休閒農業區，也承載著一段「農村的皮，礦工的骨」的歲月。務農的恬淡與礦業的堅毅，這兩種看似迥異的文化基因，在瑪陵友蚋和諧交融，訴說著一段被人們遺忘的黑金歲月。

市集現場最受歡迎的活動之一是「礦工名牌 DIY」，許多大人小孩圍坐在一起，用主辦單位提供的材料包，親手木頭刻上自己的姓名。這個活動不僅有趣，也讓過去堅硬的礦業歷史，轉化成可以帶回家的溫暖回憶。

現場除了在地農特產攤位，也聚集了許多特色商家，提供各式伴手禮與美食，讓遊客在逛市集的同時，也能直接品嚐到在地的滋味。瑪陵農韻市集讓我們親耳聽見了基隆山谷的心跳，在悠揚的舞台樂音中，感受這座山林的溫柔與堅韌。

▲「礦工文化展」以豐富的文物與影像重現昔日礦業風華，帶領民眾體驗基隆瑪陵友蚋獨有的礦工記憶與在地故事。
▲「礦工文化展」以豐富的文物與影像重現昔日礦業風華，帶領民眾體驗基隆瑪陵友蚋獨有的礦工記憶與在地故事。

　

海港風情

八斗漁光市集，感受百年漁港的豐饒脈動

十月，來到了北臺灣最大的漁港「八斗子」，不僅是漁船停泊的港灣，更是一座活生生的漁業文化博物館。這裡集結了壯闊的山海美景、最新鮮的山珍海味，以及最淳樸多元的漁村風情，北部最後一間傳統「魚寮」依然在此運作，見證著傳統漁業的智慧與傳承。

於10月11日至12日舉辦的「八斗漁光市集」現場除了許多道地的漁村料理、特色海產加工品也聚集了許多特色商家，以及由在地職人引領的漁村手作體驗。或許是學習飛魚卵香腸的製作，或許是綁染一張屬於自己的海洋藍，每一個活動，都將讓你更貼近海洋的脈搏。這不只是一場滿足口腹之慾的美食饗宴，更是一次深刻的文化浸潤，透過沉浸式展覽的五感體驗，讓大家更能體會海港子民與浪濤共存的生活哲學，感受那份與海為鄰、隨潮而生的日常智慧。

▲八斗社區小旅行以生動的故事互動，帶領民眾認識在地漁村文化，這座社區保留下來的百年咕咾石屋，營造出濃厚的漁村風情。
▲八斗社區小旅行以生動的故事互動，帶領民眾認識在地漁村文化，這座社區保留下來的百年咕咾石屋，營造出濃厚的漁村風情。

　

綠意暖境

暖碇綠動市集，秋末最終章的秘境邀約

經歷了山林的歷史探尋與漁港的熱情喧囂，「潮嚮．山海基隆」的秋季最終章，將帶我們走入一片靜謐的綠動之中。「過港暖碇」是基隆重要的水源地與綠色廊道，擁有淡蘭古道等人文步道系統，百年的幫浦間以及豐富的自然生態景觀。這裡沒有港口的船螺聲，取而代之的是林間的鳥語與潺潺的溪流聲。

11月1日至2日壓軸登場的「暖碇綠光市集」是一場結合山林綠意為主題的活動，呈現過港、暖碇的自然風貌與人文魅力，現場規劃五感體驗展覽「綠意之徑」，除了許多在地料理也聚集了許多特色商家，以及生態導覽、文化小旅行等體驗。如果你喜歡親近自然、享受悠閒的氛圍，這將是一個很好的機會，讓你用放鬆的步調感受基隆的另一種樣貌。

從瑪陵的礦工故事，到八斗子的漁人傳說，再到暖碇的生態詩篇，「潮嚮．山海基隆」正用一連串深刻而有趣的體驗，帶我們看見我們基隆農漁山海多層次的美。

▲暖暖「山水草間」中草藥香氣縈繞的田園秘境，還有手作香氛槌、編織體驗。
▲暖暖「山水草間」中草藥香氣縈繞的田園秘境，還有手作香氛槌、編織體驗。

▲大菁農場藍染DIY體驗，讓民眾在手作中感受自然之美與藍染的溫度。
▲大菁農場藍染DIY體驗，讓民眾在手作中感受自然之美與藍染的溫度。

　

基隆 市集 展覽

