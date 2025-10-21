東北角冬季必吃美味！從海鮮到暖心小吃的限定饗宴

快訊

聯合新聞網／ Tripbaa趣吧! 旅遊平台

冬季來到東北角，不只能夠看海賞景，此時也是海鮮最肥美、風味最鮮明的時刻。想知道冬季來東北角能品嚐什麼美食嗎？以下編輯為你精選、值得一訪再訪的限定美味，從海鮮、石花凍、山藥、水果到市集小食，帶你一起走訪東北角冬季限定的美味地圖，快快收藏起來東北角這份美食清單吧！


東北角必吃美食『海產』系列：

鮮物本舖-九孔（貢寮鮑）

▲ 東北角必吃美食-九孔（貢寮鮑） （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲ 東北角必吃美食-九孔（貢寮鮑） （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

貢寮擁有台灣九孔王國的美譽，因獨特的地形，這裡形成半開放式的海水養殖場，九孔生長在天然的海水中，鮮物本舖堅持不用藥，選擇用最天然養殖的方式、透過溫度的變化，養殖出肉質Q彈、甜美多汁的九孔，這裡還有餵養九孔的體驗活動唷！想暸解養殖漁業相關知識，別錯過鮮物本舖啦～


流浪者鍋物–海鮮火鍋 漁港海鮮直送

▲ 東北角必吃美食-海鮮火鍋 （圖／流浪者鍋物FB粉專）
▲ 東北角必吃美食-海鮮火鍋 （圖／流浪者鍋物FB粉專）

愛吃海鮮的你，絕對不能錯過流浪者鍋物！位在頭城烏石港旁充滿海人情懷的複合式火鍋店，這家餐廳以烏石港直送的新鮮海產為賣點，無論是火鍋還是海鮮拼盤，都能讓你大快朵頤，品嚐海洋的鮮甜。


卯澳海洋驛站-小卷米粉

▲ 東北角必吃美食-小卷米粉 （圖／@n.r_lovelifelive, Instagram）
▲ 東北角必吃美食-小卷米粉 （圖／@n.r_lovelifelive, Instagram）

在冷冷的冬天，一邊看海，一邊吃著用最新鮮的海產做成的海鮮米粉、火鍋，暖胃又暖心。卯澳海洋驛站，位於貢寮福連街上，也是舊草嶺環狀線上的停靠站之一。卯澳海洋驛站店內招牌是「小卷米粉」，用大量海鮮、蔬菜熬製濃郁湯頭，米粉吸附湯汁滿滿的鮮美精華，編輯可以為這一碗出發東北角呀～


大溪漁港-櫻花蝦/胭脂蝦

▲ 東北角必吃美食-櫻花蝦/胭脂蝦 （圖／交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處）
▲ 東北角必吃美食-櫻花蝦/胭脂蝦 （圖／交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處）

你也喜歡吃蝦嗎？煮火鍋時只要鍋裡有蝦，那湯頭肯定都很鮮美，在冬季來到東北角大溪漁港一帶，能買到豐富、品質佳的蝦類。大溪漁港位於宜蘭縣頭城鎮大溪里，這裡是連在地人都推薦的魚市場，喜歡海產的各位推薦來大溪漁港採買喔！還有許多海味特色美食能夠大快朵頤。


東北角必吃美食『石花凍』系列：

海女阿嬤的石花凍－不一樣的石花凍

▲ 東北角必吃美食-馬崗漁村 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲ 東北角必吃美食-馬崗漁村 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

▲ 東北角必吃美食-石花凍 （圖／＠sandy.foodie, Instagram））
▲ 東北角必吃美食-石花凍 （圖／＠sandy.foodie, Instagram））

馬崗漁村是東北角的極東小鎮，在人口嚴重外流的情況下，這裡的小漁村居民堅守在這裡，保護著在地百年石頭屋、海洋文化。當地海女阿嬤會從近岸採集石花菜，製成純天然、無添加的石花凍，石花凍是臺灣北部和東北角地區受歡迎的消暑甜點，到海邊一定要嚐嚐看唷！


馬崗石頭屋咖啡美食－石花凍海鮮冷麵

▲ 東北角必吃美食-石花凍海鮮冷麵 （圖／＠sandy.foodie, Instagram）
▲ 東北角必吃美食-石花凍海鮮冷麵 （圖／＠sandy.foodie, Instagram）

石花凍特色料理，這個可是在城市裡絕對吃不到的！獨家石花凍冷麵以在地石花菜製成，再搭配主廚特製泰式魚露或日式胡麻醬，與當地新鮮海產結合，創造清爽獨特的口感，這樣的吃法讓石花凍的清爽與海鮮的鮮甜相輔相成～似麵又非麵，清爽又低卡。


東北角必吃美食『山藥』系列：

阿松商行-山藥米蛋糕、山藥冰棒

▲ 東北角必吃美食-山藥米蛋糕 （圖／阿松商行 FB粉絲專頁）
▲ 東北角必吃美食-山藥米蛋糕 （圖／阿松商行 FB粉絲專頁）

阿松商行利用在地山藥做成創意點心：山藥米蛋糕、山藥冰棒，店家改用「米穀粉」來做蛋糕，並與貢寮在地的山藥結合，加入綿密山藥泥，整體沒有過多糖分、口感鬆軟，是低負擔又充滿在地特色的甜點，也很適合當作伴手禮分享給親朋好友嚐嚐。


東北角必吃美食『水果』系列：

紅心芭樂｜糧拾甜點工作室－紅心芭樂 生乳捲

▲ 東北角必吃美食-紅心芭樂生乳捲 （圖／糧拾甜點工作室 FB粉絲專頁）
▲ 東北角必吃美食-紅心芭樂生乳捲 （圖／糧拾甜點工作室 FB粉絲專頁）

糧拾是一群來自宜蘭青年創辦的甜點工作室，嚴選在地特色食材，研發出各式各樣的甜點商品，店家使用宜蘭員山土紅心芭樂，製成紅心芭樂生乳捲，並用純手工製作特製奶霜，含新鮮果肉，如果你喜歡天然、健康的食物原味，那這個生乳捲一定會得你所愛。


柑橘｜青菓邸舍-柑橘果醬

▲ 東北角必吃美食-柑橘果醬 （圖／青菓邸舍FB粉絲專頁）
▲ 東北角必吃美食-柑橘果醬 （圖／青菓邸舍FB粉絲專頁）

青菓邸舍來自宜蘭冬山，專注以在地果物「手工熬煮」無添加果醬，堅持品質與風味細節，呈現台灣土地的真實滋味，以十道以上繁複工序，細火慢熬，封存果實最純粹的風味，在2024、2025年英國世界柑橘果醬大賽「專業組」獲銅牌，於全球30多個國家，3000多件參賽作品中脫穎而出。


東北角漁村旬味小旅行

▲ 東北角必吃美食-東北角漁村旬味小旅行 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲ 東北角必吃美食-東北角漁村旬味小旅行 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

走一趟東北角，展開一場結合「產地、美味與在地故事」的一日深度旅行，走進每道料理背後的故事：漁民、文化、地理與海洋共生的關係，從貢寮海水養殖場、漁村料理廚房、馬崗漁村、石頭屋聚落，產地體驗、海鮮美食、小鎮文化與療癒風景一次收進記憶裡，讓身心都充飽能量再出發！


