快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

上課未到校…老師找不到家長急報警 北市單親母女陳屍內湖租屋處

聽新聞
0:00 / 0:00

老饕不捨！ 北市29年「鹿家莊」突宣布歇業 老闆女兒曝停業原因

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝山東鹿家莊麵食館FB
圖／翻攝山東鹿家莊麵食館FB

又一家名店要消失了！ 位在北市民生社區、經營29年的老字號「鹿家莊」突宣布歇業，今（2日）中午結束最後一個餐期後正式拉下鐵門，讓許多老顧客與在地居民直呼「不捨」。

圖／翻攝山東鹿家莊麵食館FB
圖／翻攝山東鹿家莊麵食館FB

山東鹿家莊麵食館位於民生社區，是當地知名的北方麵食館，然而，老闆女兒在臉書社團「民生社區大小事」親自公布，坦言由於父母年紀漸長、體力不堪負荷，加上物價高漲、人手不足，經過多番考量後，才忍痛做出停業決定。她也表示，「這麼突然地要結束營業，真的很對不起大家，我們也是非常糾結與不捨。」

圖／翻攝山東鹿家莊麵食館FB
圖／翻攝山東鹿家莊麵食館FB

主打山東北方麵食的「鹿家莊」，多年來累積不少死忠饕客，除了牛肉麵、水餃、捲餅、韭菜盒子之外，最被推崇的就是「山東白菜湯」，喝過的人都念念不忘。

歇業消息一曝光之後，不少在地民眾留言表達震驚與不捨，「太突然了，牛肉餡餅和白菜湯以後吃不到了」、「可以教我怎麼煮嗎？」、「以後吃不到真的好可惜」。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

歇業

相關新聞

老饕不捨！ 北市29年「鹿家莊」突宣布歇業 老闆女兒曝停業原因

老饕不捨！ 北市29年「鹿家莊」突宣布歇業 老闆女兒曝停業原因

「新北濕地藝術季」以藝術為橋、濕地為伴 演繹自然與藝術融合之美

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025新北濕地藝術季－種籽之旅」將於10/04在新北市板橋新月橋下的新海二期人工濕地盛大登場，並舉辦為期兩天的開幕活動，規劃有音樂表演、環境友善市集、舞蹈生態系互動式演出、

「吉利串燒」10週年插旗台北東區！打造全新「大眾酒」餐酒體驗

台北夜晚的煙火記憶，再添一處聚會新選擇！創立於2015年的「吉利串燒」，多年來在信義區基隆路小店承載無數上班族的歡笑與解壓時光，以親切的氛圍與道地串燒征服不少饕客。今年迎來10週年，品牌宣布將於10月2日正式進駐台北東區，延續人氣餐酒魅力，同時以嶄新面貌帶來更多驚喜。

小精靈表演點水秀 永春陂公園成蜻蜓天堂

【旅奇傳媒/編輯部報導】昔時常見水間草叢飛舞的蜻蜓，隨著都市的開發已漸漸消失了蹤影，但近年臺北市推動環境復育，蜻蜓們又有了生機！想看看這些鼓動著透明翅膀的小精靈嗎？來四獸山腳的永春陂濕地公園便能一親芳

饕客太震撼！ 市民大道「無菜單日料吃到飽」10月轉型登場　最低980元爽嗑日料壽司、串燒到宵夜

饕客太震撼！ 台北市民大道「無菜單日料吃到飽」轉型登場　最低980元爽嗑日料壽司、串燒到宵夜

在河景與影像間 探索淡水古早故事

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市淡水區擁有美麗的山河景緻及悠久的人文歷史，新北市漁業處推薦大家週末假期來趟淡水漁港之旅，從淡水老街漫步至淡水第一漁港，沿途可欣賞中西交織的古蹟建築，並一睹淡水八景之一的「

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。