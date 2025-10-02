老饕不捨！ 北市29年「鹿家莊」突宣布歇業 老闆女兒曝停業原因

又一家名店要消失了！ 位在北市民生社區、經營29年的老字號「鹿家莊」突宣布歇業，今（2日）中午結束最後一個餐期後正式拉下鐵門，讓許多老顧客與在地居民直呼「不捨」。

山東鹿家莊麵食館位於民生社區，是當地知名的北方麵食館，然而，老闆女兒在臉書社團「民生社區大小事」親自公布，坦言由於父母年紀漸長、體力不堪負荷，加上物價高漲、人手不足，經過多番考量後，才忍痛做出停業決定。她也表示，「這麼突然地要結束營業，真的很對不起大家，我們也是非常糾結與不捨。」

主打山東北方麵食的「鹿家莊」，多年來累積不少死忠饕客，除了牛肉麵、水餃、捲餅、韭菜盒子之外，最被推崇的就是「山東白菜湯」，喝過的人都念念不忘。

歇業消息一曝光之後，不少在地民眾留言表達震驚與不捨，「太突然了，牛肉餡餅和白菜湯以後吃不到了」、「可以教我怎麼煮嗎？」、「以後吃不到真的好可惜」。

