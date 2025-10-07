浪漫夕陽、河景、海景盡收眼底！北海岸最療癒海景住宿推薦

【FunTime小編群】周末或是連假最適合去的地方就是海邊，聽著輕快的歌曲，感受著海風輕拂，雙腳踩水踏浪，嗅著海水鹹鹹的味道，看著遼闊的海景。本期小編為大家精選了台灣東北角，位在北海岸的無敵海景飯店，每間都能夠將北海岸動人海景盡收眼底，從房內就可以賞到壯闊的海景，大海迷的朋友們千萬不要錯過囉！

淡水漁人碼頭福容大飯店

飽覽山景、河景、海景及淡水夕陽

淡水漁人碼頭福容大飯店 。圖／agoda

淡水漁人碼頭福容大飯店顧名思義為位於淡水漁人碼頭的海景飯店，僅鄰著淡水出海口，因此房型有著面海的優勢，可以將山景、河景、海景、淡水夕照盡收眼底，天氣好的時候，在高樓層的視野更是令人嘆為觀止，這裡陽台雖小，卻一點也不影響寬廣的視野優勢。房內裝潢新穎、質感佳，靠窗的地方採用和式設計，適合賞景、聊天，而且服務非常好，淡水漁人碼頭福容大飯店還有鼎鼎有名的情人塔可以搭乘，是非常適合度假放鬆的好去處呢！

淡水漁人碼頭福容大飯店 。圖／agoda

地址：新北市淡水區觀海路83號

附近景點：淡水漁人碼頭、淡水老街、淡水港燈塔

訂房網評價：8.5/10(Agoda)

將捷金鬱金香酒店

淡水河畔最美飯店

將捷金鬱金香酒店 。圖／agoda

將捷金鬱金香酒店位於滬尾藝文休閒園區，結合國賓影城、購物中心和葛林之森空中花園，是台北放鬆休閒的好去處！酒店前的綠地草坪是觀看絕美淡水夕陽的絕佳位置，遠處還有山景與河景，真的超級浪漫～夜晚點燈後的將捷金鬱金香酒店比白天更有異國氛圍，晚上在酒店的河畔餐廳享用自助buffet後，非常推薦到外面散散步、吹吹河畔的涼風。飯店提供多達七種的房型可以選擇，其中還包含河景客房、日式套房和家庭套房，不論是情侶、三五好友還是家族旅遊都非常適合喔！

將捷金鬱金香酒店 。圖／agoda

地址：新北市淡水區中正路一段2號

附近景點：淡水漁人碼頭、淡水老街、淡水港燈塔

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

福隆福容大飯店

碧海藍天的戲水勝地

福隆福容大飯店 。圖／agoda

福隆福容大飯店位於台灣東北角，是大家都耳熟能詳的海景地，也是每年暑假非常重要的戲水勝地，每當火車停經附近，都能聽到小販中氣十足的吆喝聲，還有海邊傳來的歡聲笑語，相信絕對是許多人難忘的共同回憶，而且每年台灣的重頭戲沙雕季和北貢寮南墾丁的海洋音樂祭也會在這裡舉辦；福隆福容大飯店就正好位於這樣盛情難卻的好地方，更何況飯店的裝潢設計非常具有海景飯店Villa的味道，每間房間都是獨門獨戶，在陽光普照時可賞到碧海藍天的美麗海景，真是個避暑度假勝地哪！

福隆福容大飯店 。圖／agoda

地址：新北市貢寮區福隆街41號

附近景點：鹽寮海濱公園、福隆海水浴場、三貂角燈塔

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

野柳薆悅渡假酒店

近野柳地質公園，有完善親子設施

野柳薆悅渡假酒店 。圖／agoda

薆悅酒店野柳渡假館位於台灣北海岸的野柳，地理位置特別，就正坐落於野柳海洋世界的對面，同時也是野柳地質公園的所在地，坐擁美麗的北海岸動人海景及當地知名景點的地理優勢，從房內就能看到蔚藍的大海的著名海景飯店，也是國外遊客來台灣旅遊最愛去的景點之一。薆悅渡假酒店頂樓有數百坪大的的親子樂園，提供了大人小孩共享歡樂的親子空間，還有SPA水療池及親水設施，空間舒適寬敞，更附有閱讀區和藝廊呢！

野柳薆悅渡假酒店 。圖／agoda

地址：新北市萬里區野柳里港東路162-2號

附近景點：野柳地質公園、萬里拳頭石

萬里白宮行館海灘度假村

全台灣最靠近沙灘的度假村

萬里白宮行館海灘度假村 。圖／agoda

萬里白宮行館海灘度假村為台灣最靠近沙灘的海景飯店，建築為國內外名設計師精心打造，採用純白歐式風格，與藍天白雲相映襯，並鄰近萬里野柳、金山溫泉、外木山等自然美景。每間客房都有面海的設計，大片落地窗外就是碧海白沙，除了絕美海景近在眼前外，一走出飯店餐廳就可以直接踩水踏浪。在萬里白宮行館海灘度假村每晚都有浪濤聲相伴，早晨一睜開眼就能看見令人心曠神怡的遼闊海景。（推薦給你：新北｜野柳立槳SUP體驗）

萬里白宮行館海灘度假村 。圖／agoda

地址：新北市萬里區瑪鋉路264號

附近景點：野柳地質公園、萬里拳頭石

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

