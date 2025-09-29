在河景與影像間 探索淡水古早故事

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市淡水區擁有美麗的山河景緻及悠久的人文歷史，新北市漁業處推薦大家週末假期來趟淡水漁港之旅，從淡水老街漫步至淡水第一漁港，沿途可欣賞中西交織的古蹟建築，並一睹淡水八景之一的「漁港堤影」。漁港周邊圍繞許多特色小店，遊客可邊享美食邊欣賞美景，歡迎闔家攜伴一同前來遊賞！

▲淡水第一漁港特色冰品是夏日消暑最佳選擇。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

淡水老街沿途可見福佑宮、滬尾偕醫館、淡水禮拜堂與得忌利士洋行等古老建築。街尾的淡水第一漁港，「漁港堤影」白天、黃昏與夜晚各有風情，是著名的淡水八景之一。

漁港中一棟白牆綠窗櫺的小屋格外引人注目，那就是由60年歷史油庫機房改建的「淡水漁文影像館」。館內保留昔日漁船加油用的紅色幫浦與黑白照片，重現小鎮漁業與居民生活的點滴，彷彿是淡水的「記憶博物館」。

自2007年開館以來，影像館收藏了前任館長阿忠哥拍攝的作品，將淡水的古早故事化作一張張明信片，成為淡水珍貴的文化記憶。2017年現任館長陳耀旭接手後，展覽形式更趨多元，結合彩色攝影、繪畫、藝術展區與文創小品，展現漁港文化新舊交織的多元魅力。

▲淡水漁文影像館外設有小憩空間邊，邊喝飲品邊欣賞山河美景。 圖：淡水漁文影像館館長陳耀旭／提供

館外佇立著綠色復古大郵筒並設有小憩空間，旅人可點杯飲料，在河景與影像間感受淡水的悠閒節奏。這裡也是黃昏時分最佳賞景的角落，吸引攝影愛好者齊聚，共賞夕陽沉入淡水河的浪漫時刻。漁港周邊亦有特色小店，供應日式刨冰、咖啡與甜點，讓旅人一邊品嚐美食，一邊眺望觀音山與淡水河美景，帶來超乎一般人對漁港的想像！

▲在河景與影像間感受悠閒的淡水漁文影像館。 圖：淡水漁文影像館館長陳耀旭／提供

新北市漁業處表示，「淡水漁文影像館」用照片訴說淡水的古早故事，讓民眾透過黑白影像重溫舊時光，感受漁港獨特風貌。淡水第一漁港經過環境改善後，步道更寬敞好走，更適合休憩賞景，遊客不妨到漁文影像館探訪老故事、特色小店品嚐日式刨冰或咖啡，遠眺觀音山與淡水河，在懷古氛圍中享受悠閒假期！

