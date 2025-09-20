快訊

墊片「消失」疑雲 興達電廠爆炸僅台電有責？地方將矛頭指向2公司

淡出演藝圈20年 53歲美魔女「東京擁3房」當包租婆…小鮮肉求加Line

台北跑咖新訊！岩手縣首度空運小海女服裝來台，攜手攝影作家BANBI美照聯展 4家咖啡館至10/1

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
岩手縣和攝影作家 BANBI 在台北4家咖啡館聯展的「岩手影像物件展」即日起在嘎哩咖啡、菸花咖啡、某咖啡、三頁同展出至10/01。　圖：岩手縣 & BANBI／提供
岩手縣和攝影作家 BANBI 在台北4家咖啡館聯展的「岩手影像物件展」即日起在嘎哩咖啡、菸花咖啡、某咖啡、三頁同展出至10/01。　圖：岩手縣 & BANBI／提供

【旅奇傳媒／日本部報導】你來過岩手嗎？是賞櫻、追日劇小海女外景地、朝聖大谷翔平的家鄉、還是追楓玩雪？旅遊攝影作家 Banbi 喜歡岩手人的溫柔款待，常常到岩手，覺得像家一樣溫暖，透過鏡頭留下了無數感動的瞬間。

▲四家咖啡館都提供了可以免費索取的兩款岩手美景明信片回饋來場者。 圖：岩手縣／提供
▲四家咖啡館都提供了可以免費索取的兩款岩手美景明信片回饋來場者。 圖：岩手縣／提供

岩手縣和 Banbi 即日起至10/01（週三）與台北4家咖啡館共同舉辦辦「一期一會！那些令人感動的岩手款待」影像物件展，4家咖啡館都有不同主題展出。

▲嘎哩咖啡配合攝影展期推出「岩手味增羊羹紗布乳酪」。　圖：岩手縣／提供
▲嘎哩咖啡配合攝影展期推出「岩手味增羊羹紗布乳酪」。　圖：岩手縣／提供

#嘎哩咖啡館 展出「岩手12定番」，造訪岩手必去必買必看全收錄。攝影展期間推出特製甜點〜岩手味增羊羹紗布乳酪，歡迎點餐品嘗。

・地址：台北市大同區重慶北路三段23號2樓

▲菸花咖啡以岩手鐵道和三陸沿岸主題展出作品。　圖：岩手縣／提供
▲菸花咖啡以岩手鐵道和三陸沿岸主題展出作品。　圖：岩手縣／提供

#菸花Op.118.2咖啡館 展出「岩手鐵道 & 三陸沿岸」的動人景致。首度空運來台的小海女服裝在2樓登場。

‧地址：台北市大同區迪化街一段14巷37號

▲某咖啡以岩手春天的櫻花妝點了整個空間。　圖：岩手縣／提供
▲某咖啡以岩手春天的櫻花妝點了整個空間。　圖：岩手縣／提供

#某咖啡 展出「岩手的櫻花」重現春天粉櫻美景。老闆受到Banbi的櫻花美照靈感啟發，推出〜玫瑰荔枝奶油冰咖啡。

・地址：台北市中山區松江路209號1樓

▲三頁同咖啡在地下一樓展出日劇小海女服裝和南部鐵器等物件，以及其他精彩影像。　圖：岩手縣／提供
▲三頁同咖啡在地下一樓展出日劇小海女服裝和南部鐵器等物件，以及其他精彩影像。　圖：岩手縣／提供

#三頁同咖啡館 則是「小海女與物件展」，除了照片外，史上頭次空運小海女服裝來台展出，還有南部鐵器等各種可愛的岩手小物件。

・地址：台北市中正區西藏路64號一樓

∣攝影展上傳照片 抽 花卷溫泉旅館一泊二食∣

★攝影展期間，凡前往4家咖啡館看展拍照上傳就有機會得到花卷溫泉飯店一泊二食或其他岩手小物，上傳網址：https://www.facebook.com/japaniwate.tw/posts/758253863492297

展覽需知∣ 

＊ 進入4家咖啡店內看展需消費，低消須符合各店規定。

＊ 觀賞作品期間請勿過度靠近作品與其他座位，避免打擾其他客人。 

＊ 展覽期間各店提供岩手縣觀光 DM & 明信片免費索取。(數量有限、送完為止)

＊ 各店內部空間為寧靜走向，請前來觀展的朋友保持最低音量。

■ 更多相關情報請看「岩手好好玩」中文官方粉絲團。

■ 台北聯展4家咖啡館地圖位置一次看■

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1jAiFYVQSzPFvU8hnb3I4503qowXl03I&usp=sharing

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 展覽 溫泉

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

美劇《六人行》粉絲看過來！中央公園1:1場景咖啡館落腳時代廣場，預計秋季開幕

考察交通船「新台馬輪」 金門副縣長李文良抵南竿

季節限定美景銀白秋浪 西螺大橋甜根子草大爆發空拍美景驚艷攝影圈

台驊布局跨境電商 奏捷

相關新聞

不讓大佳河濱公園向日葵專美於前！「樟樹步道花海」向日葵1次看還增添山間靜謐感

秋日的貓空山城染上金黃色彩，位於文山區的「樟樹步道」花海正迎來向日葵盛開期。大片向日葵隨風搖曳，與茶園梯田交織出充滿朝氣的景致，吸引不少民眾搭乘貓空纜車上山賞花。對比早前大佳河濱公園的向日葵熱潮，山間花海則多了一份靜謐氛圍，成為市區外一處療癒的賞花去處。

秋風下的銀白波浪「草嶺古道芒花季」11月浪漫登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】深秋時分，草嶺古道上芒花隨風搖曳，銀白花海在山谷間起伏，每年吸引逾9萬名遊客慕名而來。交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處自2002年起舉辦「草嶺古道芒花季」，至今已邁

台北跑咖新訊！岩手縣首度空運小海女服裝來台，攜手攝影作家BANBI美照聯展 4家咖啡館至10/1

【旅奇傳媒／日本部報導】你來過岩手嗎？是賞櫻、追日劇小海女外景地、朝聖大谷翔平的家鄉、還是追楓玩雪？旅遊攝影作家 Banbi 喜歡岩手人的溫柔款待，常常到岩手，覺得像家一樣溫暖，透過鏡頭留下了無數感動

台北夜貓子最愛的４間神級宵夜店，「爐端燒、炭烤吐司」好吃到太犯規！

每到深夜，台北的街頭總會悄悄熱鬧起來，無論是剛下班想犒賞自己，還是夜貓族突然嘴饞，這些在地人默默珍藏的宵夜名單，絕對能讓你一試成主顧。今天介紹4間深夜美食名店，不僅開到深夜，有些更是 24 小時營業，從鍋氣十足的泰式炒麵、火焰現烤香魚，到老字號黑金豬腳飯與人氣炭烤吐司，每一家都值得你收藏起來！

開攤就已排超過百人！基隆超強銅板美食 高CP值「傳奇營養三明治」3份一百元

udn走跳美食／阿發的簡單幸福 已耳聞網傳多年，基隆最強的營養三明治不是在基隆夜市，而是在七堵這間，但我們一直尚未造訪。最近找了個機會前往，還真是讓我們相當喜愛。這家「七堵家傳營養三明治」，不僅

忘憂金黃花海療癒登場！「金針花季」迎秋盛開北部兩處秘境看得到

每年 8 至 10 月正是金針花盛開的季節，新北市三芝區也迎來最迷人的賞花時刻。被譽為「忘憂草」的金針花，不僅象徵母愛與溫柔，更在初秋時分鋪上一片金黃花海。眼下正是最佳觀賞期，旅人走進花田，滿山遍野的亮黃花朵隨風搖曳，與藍天綠地相映成趣，形成一幅動人的秋日景色。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。