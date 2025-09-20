台北跑咖新訊！岩手縣首度空運小海女服裝來台，攜手攝影作家BANBI美照聯展 4家咖啡館至10/1

【旅奇傳媒／日本部報導】你來過岩手嗎？是賞櫻、追日劇小海女外景地、朝聖大谷翔平的家鄉、還是追楓玩雪？旅遊攝影作家 Banbi 喜歡岩手人的溫柔款待，常常到岩手，覺得像家一樣溫暖，透過鏡頭留下了無數感動的瞬間。

▲四家咖啡館都提供了可以免費索取的兩款岩手美景明信片回饋來場者。 圖：岩手縣／提供

岩手縣和 Banbi 即日起至10/01（週三）與台北4家咖啡館共同舉辦辦「一期一會！那些令人感動的岩手款待」影像物件展，4家咖啡館都有不同主題展出。

▲嘎哩咖啡配合攝影展期推出「岩手味增羊羹紗布乳酪」。 圖：岩手縣／提供

#嘎哩咖啡館 展出「岩手12定番」，造訪岩手必去必買必看全收錄。攝影展期間推出特製甜點〜岩手味增羊羹紗布乳酪，歡迎點餐品嘗。

・地址：台北市大同區重慶北路三段23號2樓

▲菸花咖啡以岩手鐵道和三陸沿岸主題展出作品。 圖：岩手縣／提供

#菸花Op.118.2咖啡館 展出「岩手鐵道 & 三陸沿岸」的動人景致。首度空運來台的小海女服裝在2樓登場。

‧地址：台北市大同區迪化街一段14巷37號

▲某咖啡以岩手春天的櫻花妝點了整個空間。 圖：岩手縣／提供

#某咖啡 展出「岩手的櫻花」重現春天粉櫻美景。老闆受到Banbi的櫻花美照靈感啟發，推出〜玫瑰荔枝奶油冰咖啡。

・地址：台北市中山區松江路209號1樓

▲三頁同咖啡在地下一樓展出日劇小海女服裝和南部鐵器等物件，以及其他精彩影像。 圖：岩手縣／提供

#三頁同咖啡館 則是「小海女與物件展」，除了照片外，史上頭次空運小海女服裝來台展出，還有南部鐵器等各種可愛的岩手小物件。

・地址：台北市中正區西藏路64號一樓

∣攝影展上傳照片 抽 花卷溫泉旅館一泊二食∣

★攝影展期間，凡前往4家咖啡館看展拍照上傳就有機會得到花卷溫泉飯店一泊二食或其他岩手小物，上傳網址：https://www.facebook.com/japaniwate.tw/posts/758253863492297

∣展覽需知∣

＊ 進入4家咖啡店內看展需消費，低消須符合各店規定。

＊ 觀賞作品期間請勿過度靠近作品與其他座位，避免打擾其他客人。

＊ 展覽期間各店提供岩手縣觀光 DM & 明信片免費索取。(數量有限、送完為止)

＊ 各店內部空間為寧靜走向，請前來觀展的朋友保持最低音量。

■ 更多相關情報請看「岩手好好玩」中文官方粉絲團。

■ 台北聯展4家咖啡館地圖位置一次看■

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1jAiFYVQSzPFvU8hnb3I4503qowXl03I&usp=sharing

