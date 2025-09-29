重返礦山現場！黃金博物館煉金樓 「沉浸式VR」體驗礦山生活

【旅奇傳媒/編輯部報導】想身歷其境過往的採礦、淘金時光嗎？黃金博物館館內集合多項多媒體體驗，遊客可以在煉金樓，戴上 VR 頭盔沉浸體驗「深入坑道」虛擬探險之旅、或是藉由多媒體裝置「河流淘金趣」，體會先民的淘金夢想，還可以在「煉金劇場」聽「金桑」介紹古早礦工生活的點點滴滴！

沉浸式 VR 體驗「深入坑道」，於煉金樓登場。 圖：新北市立黃金博物館／提供

黃金博物館館長林文中表示，煉金樓於日治時期為存放黃金之用，亦曾是「金瓜石旅館」所在，戰後臺灣金屬鑛業股份有限公司（臺金公司）籌備期間，更短暫作為煉金工廠。黃金博物館將富有歷史的建築與多媒體裝置結合，讓遊客在煉金樓以當代科技重返礦山現場，深化對在地歷史與產業文化的理解與體驗，別具意義。

▲「河流淘金趣」藉由科技重返淘金現場。 圖：新北市立黃金博物館／提供

早在1890年代，因有工人在基隆河邊淘出金沙，金瓜石成為臺灣重要的礦業聚落，位於煉金樓一樓的「河流淘金趣」，以此歷史為背景，藉由科技重返金礦現場。只需拿起淘金盤，便能在金燦燦的數位河流中，淘出「神祕數字」，對應牆上的「黃金諺語」，在趣味互動中體會當時淘金生活的甘苦。

「煉金劇場」則定時播放由資深演員石英為「金桑」配音的《金桑的山城歲月》，帶領大家回到採礦年代，走進水金九礦山聚落的常民生活。人氣沉浸式 VR 體驗「深入坑道」，也將於煉金樓登場，戴上 VR 頭盔，便能沉浸體驗昔日「本山四坑」採礦經歷，重返大著金的黃金年代（VR 體驗有場次限制，請依現場公告方式登記）。

歡迎大小朋友走訪黃金博物館，透過 VR 體驗劇場、互動展區，感受博物館的礦業文化與生活記憶。展覽資訊及活動詳情，可參考「黃金博物館」官網、臉書粉絲團及 IG。

