快訊

好消息！花蓮馬太鞍溪流入市區的水已成功改道 引導進入深水槽

立院預算中心：土石流頻發 113年度34件近5年新高

47歲IT男存到1600萬提早退休 卻被一通電話摧毀大嘆：我根本不奢侈

重返礦山現場！黃金博物館煉金樓 「沉浸式VR」體驗礦山生活

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖／黃金博物館提供
圖／黃金博物館提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】想身歷其境過往的採礦、淘金時光嗎？黃金博物館館內集合多項多媒體體驗，遊客可以在煉金樓，戴上 VR 頭盔沉浸體驗「深入坑道」虛擬探險之旅、或是藉由多媒體裝置「河流淘金趣」，體會先民的淘金夢想，還可以在「煉金劇場」聽「金桑」介紹古早礦工生活的點點滴滴！

沉浸式 VR 體驗「深入坑道」，於煉金樓登場。　圖：新北市立黃金博物館／提供
沉浸式 VR 體驗「深入坑道」，於煉金樓登場。　圖：新北市立黃金博物館／提供

黃金博物館館長林文中表示，煉金樓於日治時期為存放黃金之用，亦曾是「金瓜石旅館」所在，戰後臺灣金屬鑛業股份有限公司（臺金公司）籌備期間，更短暫作為煉金工廠。黃金博物館將富有歷史的建築與多媒體裝置結合，讓遊客在煉金樓以當代科技重返礦山現場，深化對在地歷史與產業文化的理解與體驗，別具意義。

▲「河流淘金趣」藉由科技重返淘金現場。　圖：新北市立黃金博物館／提供
▲「河流淘金趣」藉由科技重返淘金現場。　圖：新北市立黃金博物館／提供

早在1890年代，因有工人在基隆河邊淘出金沙，金瓜石成為臺灣重要的礦業聚落，位於煉金樓一樓的「河流淘金趣」，以此歷史為背景，藉由科技重返金礦現場。只需拿起淘金盤，便能在金燦燦的數位河流中，淘出「神祕數字」，對應牆上的「黃金諺語」，在趣味互動中體會當時淘金生活的甘苦。

「煉金劇場」則定時播放由資深演員石英為「金桑」配音的《金桑的山城歲月》，帶領大家回到採礦年代，走進水金九礦山聚落的常民生活。人氣沉浸式 VR 體驗「深入坑道」，也將於煉金樓登場，戴上 VR 頭盔，便能沉浸體驗昔日「本山四坑」採礦經歷，重返大著金的黃金年代（VR 體驗有場次限制，請依現場公告方式登記）。

歡迎大小朋友走訪黃金博物館，透過 VR 體驗劇場、互動展區，感受博物館的礦業文化與生活記憶。展覽資訊及活動詳情，可參考「黃金博物館」官網、臉書粉絲團及 IG。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

博物館 金瓜石 展覽

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

李多慧這回高空382公尺應援！ 9/22出任台北101觀景台一日店長

中職／李多慧22日化身台北101景觀台「一日店長」 備妥獨家舞蹈寵粉

3折票券秒殺！桃園鐵玫瑰藝術節掀搶票熱潮

杭州人公認的老市長！《遇見蘇東坡》沉浸體驗大文豪的人生

相關新聞

重返礦山現場！黃金博物館煉金樓 「沉浸式VR」體驗礦山生活

【旅奇傳媒/編輯部報導】想身歷其境過往的採礦、淘金時光嗎？黃金博物館館內集合多項多媒體體驗，遊客可以在煉金樓，戴上 VR 頭盔沉浸體驗「深入坑道」虛擬探險之旅、或是藉由多媒體裝置「河流淘金趣」，體會先

「福隆沙雕季」展期延長至10／12 中秋、雙十連假壓軸登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025福隆國際沙雕藝術季「迪士尼仲夏歡樂祭」已進入最後倒數，自6月開幕以來累計吸引超過32萬人次入園參觀，深受全台旅客喜愛。原定展期至09/30止，為回應民眾熱烈敲碗與延展呼

板橋平價美味鹹酥雞首選！ 文青炸雞店「喵咕炸雞」 價格便宜料實在 每塊雞塊肉肥汁多、份量超級多

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 板橋這間炸雞、鹹酥雞店真的是很強ㄟ！店面很文青，還有內用座位，價格也相當平價。 必點醬吃炸雞一份雙人餐有雞翅4隻加上棒棒腿2隻才239元，醬汁吃起來酸酸甜甜像是

雙十連假家庭旅遊首選！大人小孩都愛的玩具總動員、小美人魚、冰雪奇緣、海洋奇緣都在這裡

雙十連假還沒決定要去哪裡嗎？不妨安排一趟到福隆，感受沙雕藝術與大海交織的魅力！今年的福隆沙雕藝術季再次以迪士尼為主題，將經典角色透過沙雕師的巧手化為壯觀作品，從《玩具總動員》到《小美人魚》，都讓人驚喜連連。除了看展覽，還能順便享受海水浴場、在地美食與周邊景點，一趟旅程結合藝術、親子同樂與度假氛圍，保證留下滿滿回憶！

「蔣老爹涮涮鍋」個人鴛鴦鍋開幕了！8款鍋底任選，試營運免加價再爽吃「米其林等級自助吧」

位於台北市大安區市民大道的「蔣老爹涮涮鍋」，九月甫開幕便引爆熱潮。餐廳主打個人鴛鴦鍋設計，即可一次品嚐兩種湯頭。八款特色鍋底包括清甜的白甘蔗蔬果鍋、胡椒豬肚雞鍋、沙茶扁魚鍋、經典麻辣鍋，以及藥膳羊肉爐、爆炒麻油雞、黑麻油薑母鴨和鮮美蛤蠣鍋，每一款都展現獨特風味，讓客人依喜好自由搭配。

牛肉麵節金牌必吃名店！台北東區「竣師父牛肉麵」，紅燒湯頭用花椒提味更香醇

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 這家隱身在停車場竣師父牛肉麵，用餐時間大排長龍！想說到底這些人在停車場排隊幹嘛，才發現是一間得了牛肉麵節金牌的超強台北牛肉麵！肉厚、牛筋軟Q，重點是紅燒湯頭用花椒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。