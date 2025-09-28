「福隆沙雕季」展期延長至10／12 中秋、雙十連假壓軸登場

快訊

福隆沙雕藝術季「迪士尼仲夏歡樂祭」。　圖：福容大飯店福隆／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】2025福隆國際沙雕藝術季「迪士尼仲夏歡樂祭」已進入最後倒數，自6月開幕以來累計吸引超過32萬人次入園參觀，深受全台旅客喜愛。原定展期至09/30止，為回應民眾熱烈敲碗與延展呼聲，主辦單位特別宣布延長展期至10/12止，更加碼展延活動優惠，只要隨身佩帶迪士尼人物的相關配件入場，即可享有優惠價190元入場，讓今年的中秋與雙十連假多一個不可錯過的旅遊好去處！

▲「福隆沙雕藝術季」活動期間攜帶迪士尼配件入場享購票優惠。　圖：福容大飯店福隆／提供
今夏的福隆沙灘熱鬧非凡，從史迪奇巨型雕像快閃現身、Skyline Film 星空電影院、貢寮國際海洋音樂祭到福隆生活節，各項精彩活動接力登場，不僅帶動超過20萬名遊客湧入福隆，也讓大家欣賞到45座迪士尼主題沙雕的精湛工藝。

主辦單位表示：「10月連續兩個連假，希望更多旅客把握機會前來海邊，不但可以避開盛夏高溫，更能在涼爽秋意中，欣賞最後展出的迪士尼沙雕作品，為今年的夏日回憶畫下完美句點。」

本屆沙雕季以「迪士尼仲夏歡樂祭」為主題，包含《小美人魚》的反派烏蘇拉、《101忠狗》的庫伊拉、《魔髮奇緣》、《海洋奇緣2》與《冰雪奇緣》等人氣角色齊聚沙灘，更迎來《玩具總動員》30週年紀念，主雕以《玩具總動員3》經典海報為藍圖，打造出高達8公尺的震撼巨作，將於中秋與雙十連假壓軸迎賓，邀請大小朋友一同共度歡樂時光。

▲福容大飯店福隆－芋頭小捲米粉鍋。　圖：福容大飯店福隆／提供
▲至飯店餐飲消費滿2000元，就有機會抽中套房住宿券。　圖：福容大飯店福隆／提供
配合沙雕季展期延長，福容大飯店福隆也同步推出「九周年慶」系列活動，即日起至10/31止，凡於飯店餐廳單筆消費滿2,000元，即可參加摸彩活動，有機會抽中價值19,800元+10%雙人海景套房住宿券等豐富好禮！此外，於「大廳酒吧」或「福粵樓」單筆消費滿800元，即贈送福隆海洋溫泉大眾湯泡湯券一張；至「田園自助餐」用餐則可依人數每人獲得泡湯券一張，讓秋日旅遊吃得飽、泡得暖、還有機會中大獎！

若想趁秋季規劃一趟療癒之旅，推薦選擇「秋遊福隆 騎遇饗宴」住房專案，即日起至09/30止，平日四人入住精緻和洋客房每晚只要7,299元起，專案包含免費使用館內設施、步行5分鐘即可抵達沙雕展現場，還加贈電動自行車暢遊草嶺環狀線，盡覽東北角壯麗海景與百年漁村風貌。晚上再享用加贈的「溫溫炸雞桶」，在房間裡品味最輕鬆自在的美好夜晚。

