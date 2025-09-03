台北免費賞花景點｜紫色天使花浪漫盛放 搭配碑林意境十足！
想在城市裡捕捉療癒美景？台北國父紀念館的「天使花」正值盛開期，粉嫩紫色的花海搭配莊嚴碑林，讓人瞬間進入詩意氛圍。
國父紀念館不只是市民休憩與觀光的重要地標，近期更因「天使花海」的盛放而吸引眾人目光。紫色的小天使花成片綻放，為中山碑林披上浪漫的新衣，歷史氛圍與花卉的柔美相互呼應，展現獨特的城市景緻。
走進花圃，映入眼簾的是一片片紫中帶粉的天使花，宛如鋪滿大地的花毯。花叢隨風搖曳，散發淡淡清香，帶來療癒氛圍。與周邊的雕像與碑林相襯，形成自然與人文兼具的獨特美景。
國父紀念館地處台北市中心，交通便利，賞花更是完全免費。遊客可輕鬆搭乘捷運或公車抵達，漫步其中，享受花海環繞的片刻寧靜，不必遠赴山區或郊外，就能收穫一場浪漫的賞花體驗。
無論是以天使花海為背景拍人像，還是將整片紫色花毯與國父紀念館建築一同收入鏡頭，都是絕佳的打卡構圖。隨著光影變化，每個角度都能拍出不同氛圍的美照，讓遊客盡情留存美好記憶。
賞花地點：國父紀念館中山碑林花圃
延伸閱讀>>一次重溫五大篇章！台北華山"鬼滅之刃"邁向無限城快閃限定！
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言