台北免費賞花景點｜紫色天使花浪漫盛放 搭配碑林意境十足！

想在城市裡捕捉療癒美景？台北國父紀念館的「天使花」正值盛開期，粉嫩紫色的花海搭配莊嚴碑林，讓人瞬間進入詩意氛圍。

國父紀念館不只是市民休憩與觀光的重要地標，近期更因「天使花海」的盛放而吸引眾人目光。紫色的小天使花成片綻放，為中山碑林披上浪漫的新衣，歷史氛圍與花卉的柔美相互呼應，展現獨特的城市景緻。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





粉紫花毯的夢幻療癒



走進花圃，映入眼簾的是一片片紫中帶粉的天使花，宛如鋪滿大地的花毯。花叢隨風搖曳，散發淡淡清香，帶來療癒氛圍。與周邊的雕像與碑林相襯，形成自然與人文兼具的獨特美景。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





免費賞花最佳選擇



國父紀念館地處台北市中心，交通便利，賞花更是完全免費。遊客可輕鬆搭乘捷運或公車抵達，漫步其中，享受花海環繞的片刻寧靜，不必遠赴山區或郊外，就能收穫一場浪漫的賞花體驗。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





最佳拍照打卡場景



無論是以天使花海為背景拍人像，還是將整片紫色花毯與國父紀念館建築一同收入鏡頭，都是絕佳的打卡構圖。隨著光影變化，每個角度都能拍出不同氛圍的美照，讓遊客盡情留存美好記憶。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





【國父紀念館天使花海】

賞花地點：國父紀念館中山碑林花圃





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





