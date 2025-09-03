快訊

75歲岳父林光寧ICU治療中 蕭敬騰「19字回應」曝最新病況

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

台北免費賞花景點｜紫色天使花浪漫盛放 搭配碑林意境十足！

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影

想在城市裡捕捉療癒美景？台北國父紀念館的「天使花」正值盛開期，粉嫩紫色的花海搭配莊嚴碑林，讓人瞬間進入詩意氛圍。

國父紀念館不只是市民休憩與觀光的重要地標，近期更因「天使花海」的盛放而吸引眾人目光。紫色的小天使花成片綻放，為中山碑林披上浪漫的新衣，歷史氛圍與花卉的柔美相互呼應，展現獨特的城市景緻。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


粉紫花毯的夢幻療癒

走進花圃，映入眼簾的是一片片紫中帶粉的天使花，宛如鋪滿大地的花毯。花叢隨風搖曳，散發淡淡清香，帶來療癒氛圍。與周邊的雕像與碑林相襯，形成自然與人文兼具的獨特美景。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


免費賞花最佳選擇

國父紀念館地處台北市中心，交通便利，賞花更是完全免費。遊客可輕鬆搭乘捷運或公車抵達，漫步其中，享受花海環繞的片刻寧靜，不必遠赴山區或郊外，就能收穫一場浪漫的賞花體驗。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


最佳拍照打卡場景

無論是以天使花海為背景拍人像，還是將整片紫色花毯與國父紀念館建築一同收入鏡頭，都是絕佳的打卡構圖。隨著光影變化，每個角度都能拍出不同氛圍的美照，讓遊客盡情留存美好記憶。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


【國父紀念館天使花海】

賞花地點：國父紀念館中山碑林花圃


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>一次重溫五大篇章！台北華山"鬼滅之刃"邁向無限城快閃限定！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

賞花 花海 國父紀念館

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

飄逸的黃金花海！「花蓮六十石山金針花」盛開，網推這2處私藏最佳賞花點

士林官邸長春花海盛開！日日春花語「青春長在」浪漫綻放

保護行人安全升級 苗栗市公所4900萬元推中山、中正路32處路口優化

花蓮必訪金針花海｜小瑞士農場免費停車＆夢幻花海浪漫登場

相關新聞

台北免費賞花景點｜紫色天使花浪漫盛放 搭配碑林意境十足！

想在城市裡捕捉療癒美景？台北國父紀念館的「天使花」正值盛開期，粉嫩紫色的花海搭配莊嚴碑林，讓人瞬間進入詩意氛圍。

台北溫泉新地標！「北投版湯圍溝公園」完工日曝光 新型「足湯驛站、滑步車賽道」全齡友好

免跑宜蘭礁溪！北投「磺港公園」自今年7月中起進行改建，將增設「溫泉泡腳池」及足湯相關配置，其他場域新設計也同步曝光，...

人氣銅板小吃推薦！ 台北「吳興街美食」學生、上班族都愛的4間巷弄美食

台北信義區除了百貨林立、商業氣息濃厚的信義計畫區外，另一頭的吳興街則低調藏著許多在地人從學生時期一路吃到上班的「日常愛店」。這篇由 RG小編實地踩點整理，帶你認識 4 間最受學生與上班族歡迎的巷弄老店，從主食到甜點一次收進口袋！

關渡好吃義式冰淇淋專賣店，買大送小一球只要60元！最愛西瓜口味好清爽

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅 在勝記油飯吃完午餐後，天氣熱到想吃冰，斜對面剛好就有一間香草國度，每次到北投關渡都會注意到這間，剛好夏天天氣熱，適合來杯冰淇淋。 香草國度提

台北美食｜可愛、美味又消暑的冰店！甲咪特選3間好吃好拍的冰品

隨著過完端午節，天氣日漸炎熱，小編每天總想吃冰。吃冰還不夠，甲咪還特別喜歡有可愛造型的冰品，消暑的同時心情也跟著好起來！今天就跟著RG特派員-甲咪，帶你探索臺北、新北3間又可愛又好吃的冰店吧！

士林官邸長春花海盛開！日日春花語「青春長在」浪漫綻放

士林官邸花園再換新裝！可愛的圓仔花退場後，由繽紛的長春花接力登場，萬紫千紅的景致讓人目不轉睛。喜歡賞花拍美照的你，絕不能錯過！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。