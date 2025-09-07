快訊

約會一起做地毯，甜蜜感 UP！３家台北手作地毯推薦

約會除了吃飯、看電影、咖啡廳，到底還能做些什麼？如果你已經毫無頭緒了，或許跟另一半相約去打一張地毯，是一個不錯的選擇！讓家裡的家居品佈置，充滿你們兩個一起手作的成品和美好回憶吧！這次七分之二的探索幫大家精選 3 家台北手作地毯推薦，讓大家都可以帶著回憶、成就感和獨一無二的地毯成品回家！

1.毛系 maoxxi

毛系 maoxxi 圖／毛系 maoxxi 提供
毛系 maoxxi 圖／毛系 maoxxi 提供

🏠 地點：台北市大安區杭州南路二段65巷2號

⏰ 營業時間：10:00-14:00；16:00-20:00（全預約制）

毛系簇絨地毯手作教室鄰近捷運古亭站，空間寬敞舒適，採小班制教學，桌面配置可依人數彈性調整，現場設有拍照點、成品展示區與小道具，方便學員留下作品紀念照。

這間台北手作地毯最大的特色是創作自由度高，學員可自帶圖案，從動漫角色到寵物肖像皆可實現，成品不印 logo，完整保留個人風格！除了地毯 DIY，也能製作杯墊、髮箍、鏡子、鍵盤手墊等實用小物，近期更開發包包與娃娃等款式。毛系支援雙人或多人同時體驗，並可依需求調整設計內容，非常適合情侶約會一起來！教室也提供基本英文、日語指導及廣東話溝通能力，對觀光/ 異國情侶也十分友善。

最重要的是，毛系的老師不會搶著代工，而是觀察進度、適時給予建議，讓人依照自己的節奏完成，過程中能確實享受到「自己做」的樂趣，即使真的遇到問題，老師也會隨時提供救援，所以完全不用擔心，只要放心體驗即可！

2.小紅花藝文工廠

小紅花藝文工廠 圖／小紅花藝文工廠提供
小紅花藝文工廠 圖／小紅花藝文工廠提供

🏠 地點：台北市信義區永吉路200巷36號3樓

⏰ 營業時間：14:00–20:00；週末13:00–19:00（全預約制）

小紅花藝文工廠位於捷運永春站 1 號出口步行約 8 分鐘，地點便利、教室空間寬敞，約可容納 20 人。小紅花藝文工廠可以製作的品項除了地毯外，還有迷你杯墊、抱枕、包包等，另外教室也有銀黏土戒指、手作毛根花、流體藝術等，可說是全方位的手作 DIY 空間。

上課前可事先列印行前通知信中提供的圖案模板，現場老師會告知此圖案是否適合製作成地毯，並全程從旁協助，在正式開始打地毯前，也會進行非常詳細的教學，例如如何控制簇絨槍的速度、毛線的密度等，都會很詳細的解說，在地毯圖案細節上，老師也會手把手帶著學員操作，所以在小紅花絕對不用擔心有失敗的成品！

3.997 STUDIO

997 STUDIO 圖／997 STUDIO 提供
997 STUDIO 圖／997 STUDIO 提供

🏠 地點：台北市信義區仁愛路四段452巷11號

⏰ 營業時間：週一二四 10:30-16:00；週三五六日 09:30-21:30（全預約制）

997 STUDIO 位於國父紀念館對面巷弄，鄰近光復市場。教室空間雖不大但環境舒適，大概可容納 7-8 位活動不擁擠，除了一大面的毛線牆及工作檯外，工作室還附有兩隻肥肥的貓咪，吸貓不加價、環境更溫馨。

這家台北 Tufting 專精於地毯 DIY 課程，可加價製作毛絨鏡，個人或團體都可直接從官網上報名，平均上課時間為 5.5 小時，中間有一小時休息時間。每次上課都會有一位老師帶大家從 0 開始，到上手能夠自己作業，另有一位助教隨時在旁支援，結束後拍照時還會教學哪個角度最好拍。通常課前需要傳參考圖片給老師確認，但若當天真的沒準備好，老師也能現場馬上靈活將原本的樣式調整成容易製作的版本，非常專業。

工作室中的氛圍輕鬆自在，做地毯過程也讓人很放鬆愉快，整間店的氛圍很適合約會外，幾個朋友一起包班上課也是不錯的選擇。

