29號一日限定！ 柏克金燒肉屋「燒肉日」登場 成功挑戰「疊疊肉塔」最低4折爽嗑

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝柏克金燒肉屋FB臉書
圖／翻攝柏克金燒肉屋FB臉書

燒肉控準備好了嗎？金車柏克金餐酒集團旗下的「柏克金燒肉屋」將在8月29日舉辦一日限定「燒肉日」，不只端出高品質的和牛、美國牛，還要邀請客人挑戰超狂的「疊疊肉」遊戲！只要手夠穩，把肉片一層層往上疊，就有機會用超殺折扣價嗑遍頂級肉品！

圖／翻攝柏克金燒肉屋FB臉書
圖／翻攝柏克金燒肉屋FB臉書

一日限定的「疊疊肉 challenge」規則很簡單，只要成功堆疊肉片，就能依照層數享折扣，2支以下可享7折，堆到3支打6折，4支再下殺5折，若能成功挑戰到5支，原價1360元的「疊疊肉巨塔」直接只要4折，考驗你的筷子夾功，爽嗑一整桌和牛超划算。

圖／翻攝柏克金燒肉屋FB臉書
圖／翻攝柏克金燒肉屋FB臉書

柏克金燒肉屋主打內容澎湃的雙人套餐，以及來自日本、澳洲、美國的精選牛肉，其中澳洲最高等級M9+和牛、特選美國牛都是店內必點，加上各式新鮮海鮮，讓人吃到欲罷不能。最加分的是，還能搭配柏克金經典與季節限定生啤酒，邊烤邊聊邊喝超chill，肉控們一定要衝一波！

圖／翻攝柏克金燒肉屋FB臉書
圖／翻攝柏克金燒肉屋FB臉書

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

