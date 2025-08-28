士林官邸長春花海盛開！日日春花語「青春長在」浪漫綻放

快訊

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影

士林官邸花園再換新裝！可愛的圓仔花退場後，由繽紛的長春花接力登場，萬紫千紅的景致讓人目不轉睛。喜歡賞花拍美照的你，絕不能錯過！

台北士林官邸的花園近日換上全新風貌，上個月繽紛的圓仔花撤場後，整片花圃由盛夏最常見的「長春花」接手綻放。長春花，又名日日春、日月草、四時春等，不僅花色多變、花期持久，更象徵「青春長在」。此刻，士林官邸花園已搖身一變，化作繽紛亮麗的花海


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


萬紫千紅的長春花海

烈日下，長春花海色彩明媚，粉紅、紫紅、白色交織成層層花毯，鋪展在綠意盎然的草坪與整齊規劃的花圃間。花朵在陽光照射下閃閃發亮，隨著微風搖曳生姿，呈現出動態的美感，吸引不少旅人駐足拍照，記錄下這片萬紫千紅的夏日景致。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


青春與浪漫的花語氛圍

長春花的花語是「青春長在」，也因而成為士林官邸花園最貼切的點綴。走近時，可以聞到淡雅的花香，帶著一點難以形容的清新氣息，令人心曠神怡。對於喜愛花卉的遊客來說，這不僅是一場視覺饗宴，更是一段浪漫心情的旅程。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


近期賞花最佳去處

士林官邸長春花海的盛放，為夏末初秋的台北增添一抹色彩。這裡不僅交通便利，還擁有大片草坪、林蔭步道與歷史建築相互輝映。無論是想散步賞花、拍攝美照，或是與家人朋友共享悠閒午後時光，士林官邸花園都是夏日最理想的去處。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


【士林官邸長春花海】

賞花地點：台北市士林區中山北路五段460巷4號


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


