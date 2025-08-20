新北賞花新熱點！三重疏洪「荷花公園」粉紅綻放 既浪漫又吸睛

想在新北近郊感受夏日花海的魅力？三重疏洪道的荷花公園正值盛開，滿池粉紅與綠意交織的美景，等你來親眼見證。





▲圖片來源：吳森欉攝影





炎炎夏日，正是荷花盛開的季節。位於新北三重疏洪道的疏洪荷花公園，成為市民們近距離賞花的好去處。雖然荷花池的面積不算大，但當粉紅花朵與綠葉齊放，滿池荷花隨風搖曳，香氣淡雅清新，讓人不自覺地放慢腳步，沉浸在這份自然的美好中。





▲圖片來源：吳森欉攝影





粉嫩與綠意交織的視覺饗宴



盛開的荷花在碧綠荷葉間綻放，粉嫩花瓣與蓮蓬的深綠形成鮮明對比，構成一幅如詩如畫的夏日景致。不論是晨曦微露時的柔光，還是午後陽光下的鮮明色彩，每個時刻都展現著荷花不同的風情，吸引路過的行人駐足欣賞。









多元拍攝視角，捕捉專屬畫面



疏洪荷花公園的美景，不僅適合散步賞花，更是攝影愛好者的天堂。低角度可以將荷花與藍天、遠方建築同框，平視能捕捉粉花與綠意的溫柔交織，而從高處俯拍，則能呈現大片廣角的荷花池壯麗景象。每個角度都能拍出獨具特色的畫面，留下盛夏的美麗記憶。





▲圖片來源：吳森欉攝影

▲圖片來源：吳森欉攝影

▲圖片來源：吳森欉攝影





便利交通與貼心設施，輕鬆賞花無負擔



疏洪荷花公園位於三重疏洪一路旁，鄰近自行車道，無論是騎單車或步行都能輕鬆抵達。園區附近設有荷花公園停車場與機車停車格，讓前來的遊客能安心停車、悠閒賞花。這份便利，讓更多人能隨時享受夏日限定的荷花之美。





▲圖片來源：吳森欉攝影





【疏洪荷花公園】

賞花地點：新北市三重區疏洪一路





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





