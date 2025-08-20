快訊

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

槍殺後丟包醫院「算有救人之心」 林澤峰奪仇家命判23年定讞

新北賞花新熱點！三重疏洪「荷花公園」粉紅綻放 既浪漫又吸睛

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影

想在新北近郊感受夏日花海的魅力？三重疏洪道的荷花公園正值盛開，滿池粉紅與綠意交織的美景，等你來親眼見證。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


炎炎夏日，正是荷花盛開的季節。位於新北三重疏洪道的疏洪荷花公園，成為市民們近距離賞花的好去處。雖然荷花池的面積不算大，但當粉紅花朵與綠葉齊放，滿池荷花隨風搖曳，香氣淡雅清新，讓人不自覺地放慢腳步，沉浸在這份自然的美好中。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


粉嫩與綠意交織的視覺饗宴

盛開的荷花在碧綠荷葉間綻放，粉嫩花瓣與蓮蓬的深綠形成鮮明對比，構成一幅如詩如畫的夏日景致。不論是晨曦微露時的柔光，還是午後陽光下的鮮明色彩，每個時刻都展現著荷花不同的風情，吸引路過的行人駐足欣賞。



多元拍攝視角，捕捉專屬畫面

疏洪荷花公園的美景，不僅適合散步賞花，更是攝影愛好者的天堂。低角度可以將荷花與藍天、遠方建築同框，平視能捕捉粉花與綠意的溫柔交織，而從高處俯拍，則能呈現大片廣角的荷花池壯麗景象。每個角度都能拍出獨具特色的畫面，留下盛夏的美麗記憶。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影

▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影

▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


便利交通與貼心設施，輕鬆賞花無負擔

疏洪荷花公園位於三重疏洪一路旁，鄰近自行車道，無論是騎單車或步行都能輕鬆抵達。園區附近設有荷花公園停車場與機車停車格，讓前來的遊客能安心停車、悠閒賞花。這份便利，讓更多人能隨時享受夏日限定的荷花之美。


▲圖片來源：吳森欉攝影
▲圖片來源：吳森欉攝影


【疏洪荷花公園】

賞花地點：新北市三重區疏洪一路


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>免費參觀！新北「永續紙造所」帶你探索紙材無限可能！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 賞花 美景

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

新北普發現金？侯友宜坦言現仍短差887億：六都人均預算最少

新北市長民調李四川仍最強 游淑慧曝李四川劣勢與變數

違停拖吊前廣播 新北9月開始試辦

羅明才罷免案同意票門檻7萬4913票 公投案新北350萬人具投票權

相關新聞

新北賞花新熱點！三重疏洪「荷花公園」粉紅綻放 既浪漫又吸睛

想在新北近郊感受夏日花海的魅力？三重疏洪道的荷花公園正值盛開，滿池粉紅與綠意交織的美景，等你來親眼見證。

日日春好顏色 彩繪夏日台北街頭

【旅奇傳媒/編輯部報導】走在臺北市街頭，彷彿踏入一條繽紛花廊－盛夏時節，公園處精心規劃的綠美化植栽已悄然綻放，數千株色彩鮮明的「日日春」沿街盛開，為城市注入滿滿活力。 日日春（Catharanth

板橋「熱騰騰小籠包」在地飄香30年！ 根本是「大籠包」 撐到紙盒完全蓋不起來

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 這家熱騰騰小籠包在板橋已開了30幾年，但想吃要快，老闆娘阿姨說想退休了，會知道這家熱騰騰小籠包，是在某社團看到網友分享的！不過在網路卻沒有看到分享的文章，索性我

一出爐就秒殺！ 三重排隊名店「老曾碳烤燒餅店」 各種鹹酥餅只要18元 胡椒餅也才30元

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 三重排隊名店老曾碳烤燒餅，是在地人才知道的隱藏版小吃～本來很少往三重跑，因為每個月要帶兒子回診，才會開始在附近覓食，這家老曾碳烤燒餅是在地人報路我才知道的！

一吃就愛上！隱身龍山寺巷弄中的「20元米粉湯」，桌桌必點「黑白切」有夠厲害

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅 在萬華龍山寺商圈的巷弄裡，隱藏著一攤在地人才知道的平價米粉湯黑白切，藏很深的好款姨米粉湯，讓我一度在附近找了好一會才順利找到，過路客根本不會發現的

打卡熱點升級！西門町「6號彩虹」煥新回歸 迎接國內外旅客

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺北市西門町知名地標「6號彩虹／Rainbow Six」近期煥然一新，重新彩繪後，已於08/09以亮麗新貌迎接國內外旅客，以及將在10月登場的同志遊行。 臺北市政府觀光傳播

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。