台北東湖美食地圖｜老台北人激推 5 家私藏美食，一次收齊東湖人氣美食名單

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

想吃飽又想吃巧？來到東湖，這五家在地人默默珍藏的寶藏店家絕對不能錯過。從早晨巷弄人氣早餐，到晚餐熱銷拉麵與炙燒豆花，每一口都讓人回味無窮。這次小編實際跑了一趟，把心得、推薦與營業資訊通通整理好，跟著這篇吃東湖就對了！

阿枝早點

韭菜盒變蛋餅！超飽足份量的巷弄系早餐

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

早餐吃韭菜盒＋蛋餅？沒錯，阿枝早點的創意蛋餅把韭菜盒做成煎蛋餅，酥香有層次，配上起司與老闆自製辣醬，根本銅板界的早午餐王者。老闆還會加入炒高麗菜、肉排等變化，份量超大，吃一份可以撐到中午。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台北市內湖區安泰街53巷16號

電話：02-2631-3502

營業時間：06:30–13:30（每日皆營業）

川香園小館

雞雜燃麵＋手撕高麗菜，香麻夠味超涮嘴

這家小館堪稱東湖的川味食堂，雞雜燃麵香辣夠勁，小辣就超有感，麻而不嗆。手撕高麗菜清脆爽口，小菜選擇也豐富，適合配餐或單吃。建議用餐時段早點來，不然常常客滿！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台北市內湖區東湖路43巷19號

電話：02-2630-7361

營業時間：11:00–15:00、17:00–21:00（週日公休）

麵屋昕家

泡系雞白湯拉麵＋酒釀溏心蛋，濃郁又有層次

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

東湖拉麵排隊名店名不虛傳！小編一開店就去才免排隊，雞白湯濃郁帶奶香，加入檸檬皮平衡油膩感，還有超有記憶點的酒釀溏心蛋。份量適中，可免費續一次麵，吃得飽又不會撐。建議提早到，開店後很快就客滿。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台北市內湖區康寧路三段189巷11弄12號

營業時間：17:00–20:30（週五六日中午亦營業；週一日公休）

王家水餃

一顆10元的巨無霸韭菜水餃＋料多酸辣湯

想吃水餃配湯的經典組合？王家水餃館是老字號人氣店，韭菜水餃每顆10元但個頭不小，內餡微甜多汁。酸辣湯料超多，比較像大滷湯，內用還可以搭配各式小菜，冰鎮小黃瓜也很適合夏天。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台北市內湖區東湖路119巷2號

電話：02-2631-8277

營業時間：11:00–15:00、16:30–21:00（週二公休）

阿富豆花

炙燒豆花像布蕾！粉圓Q彈＋芋頭綿密

最後收尾甜點不能少！阿富豆花最吸睛的就是內用限定的「炙燒豆花」，表面有一層烤焦糖，吃起來像極了烤布蕾。搭配自選配料如Q彈粉圓與綿密芋頭，甜而不膩，還能免費加冰，是夏天午後的完美句點。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台北市內湖區東湖路113巷59號

營業時間：11:00–22:30（週日公休）

台北美食東湖必吃寶藏店家行程建議

美食與風景一網打盡，從早吃到晚

08:00　阿枝早點｜韭菜蛋餅＋蘿蔔糕開啟元氣早晨

09:30　白鷺鷥山步道｜輕鬆健走、俯瞰內湖城市風景

11:30　川香園小館｜雞雜燃麵＋手撕高麗菜午餐嗑起來

13:00　碧湖公園｜湖畔散步、餵魚發呆超愜意

17:00　麵屋昕家｜開店搶頭香，濃郁雞白湯拉麵吃好吃滿

18:00　哈拉影城｜看場電影放鬆一下（鄰近麵屋昕家步行可達）

19:30　王家水餃館｜韭菜大水餃＋酸辣湯完美收尾

20:30　阿富豆花｜炙燒豆花＋芋頭粉圓作為甜蜜Ending

台北美食東湖必吃寶藏店家常見問題

阿枝早點早上幾點開始營業？

每天早上 06:30 開始賣，建議越早去選擇越多，熱門品項常常很快售完。

川香園小館推薦哪些菜？

雞雜燃麵、紅油抄手與手撕高麗菜是招牌，還有麻辣砂鍋與酸辣粉都很受歡迎。

麵屋昕家的拉麵可以加麵嗎？

可以免費續一次麵，建議一開店就去，人潮很快湧入。

王家水餃一顆10元會不會太貴？

雖然價格偏高，但每顆都很大顆、內餡飽滿，搭配酸辣湯或小菜CP值仍然不錯。

阿富豆花有什麼特別？

內用限定的炙燒豆花最推薦，烤布蕾口感＋自選配料，還可以免費加冰，唯一缺點是只收現金！

