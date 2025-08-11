浪漫、放鬆、美拍都滿足！北海岸輕鬆一日遊推薦

【FunTime小編群】小時候，最愛在假日吵著要去看海，即使不知道北海岸究竟在哪，但確定的是，它離台北市中心不遠，即使睡到七晚八晚，爸媽也會答應帶我去。長大後北海岸早已成了眾人最愛的假日去處，而北海岸涵蓋了淡水、基隆、金山及萬里等，沿著海岸線更有嘗不完的美食與賞不完的藍海，這次將介紹北海岸必去景點與海景咖啡廳，推薦給一樣喜愛大海的你。如果比較喜歡山的、老街的，當然也有其他新北、台北一日遊選擇，到台北旅遊全攻略就可以一次收集！

【石門區】老梅綠石槽

老梅綠石槽。 圖／IG, pengpaladin

老梅綠石槽其實是北海岸沿岸地形「海蝕溝」所形成的特殊景觀，每年三到五月東北季風漸歇時，石槽周圍便會長滿綠色的海藻，在浪花的來回拍打下，更成了獨特的綠石槽景觀，而綠石槽進入夏季時便會因太陽的曝曬慢慢消失，想欣賞這北海岸景觀可要抓緊時間呢！另外，小編也在這邊提醒大家，千萬不要踩在綠石槽上面，不僅危險，也會使上頭的海藻越來越少，到時候這樣的美景也可能會消失的哦！

小編偷偷說：老梅綠石槽最佳欣賞期大約落在清明節前後～

地址：新北市石門區下員坑

開放時間：24小時

【石門區】白沙灣

白沙灣。 圖／IG, gsttony97

白沙灣位在石門區麟山鼻與富貴角之間，是半月形的天然海灣，這裡的沙非常細白，整個海灣更有一公里之長，夏天是大家最愛的海水浴場，即使是天氣漸涼的春秋，也可在沙灘上散步看海，相當愜意！

地址：新北市石門區德茂里八甲1-2號

開放時間：5月至6月和10月09:00-17:00、7月至9月09:00-18:00

【三芝區】淺水灣

淺水灣。 圖／IG, hsuanchang_

淺水灣是靠近淡水的北海岸景點，沿路可以看到不少海景咖啡廳坐落在此，每到黃昏時分，更是欣賞金黃夕陽的絕佳位置，不管是在咖啡廳裡靜靜地看著橘黃太陽慢慢落下，抑或是光著腳、背著單眼，在沙灘上捕捉夕陽美景，都是很棒的北海岸放空行程。

地址：新北市三芝區淡金公路（2號省道）14.5-16.5公里處

開放時間：24小時

【淡水區】淡水紅毛城

淡水紅毛城。 圖／IG, miaowsong

淡水紅毛城最早是由西班牙人所興建的聖多明哥城，之後因被摧毀，由荷蘭人於1644年重建，1867年開始作為英國領事館，整個建築保持得相當完好，一旁的主堡裡頭可以看到當時的裝潢內觀，走到二樓還能眺望淡水河以及唯美夕陽，獨特的建築風格至今仍是不少民眾到北海岸淡水區會去的熱門景點之一。

地址：新北市淡水區中正路28巷1號

開放時間：平日09:30-17:00；假日09:30-18:00 （每月第一個星期一休館）

【瑞芳區】鼻頭國小

鼻頭國小。 圖／IG, tang_yayen

鼻頭國小位於瑞芳區的鼻頭隧道旁，小小的校園，卻擁有無敵的海景，一旁還能夠走往鼻頭角步道沿途欣賞藍海，小編小時候就會跟著爸媽一起去看海散步，現在的人潮比過去多上好幾倍，希望大家欣賞海景的同時，也別忘了帶走手邊的垃圾，才能維持良好的生態環境哦！

地址：新北市瑞芳區鼻頭路99號

開放時間：平日16:00-17:30；假日08:00-16:00

【北海岸咖啡廳】夢想地圖Café海景會館

夢想地圖Café海景會館。 圖／IG, wiiiin_1118

夢想地圖Café海景會館位在淺水灣附近，除了有著地中海風格的佈置，也是一間結合西式餐點、下午茶、咖啡與啤酒碳酸飲料的咖啡會館。許多人因為戶外區的座位慕名而來，欣賞絕美海景，坐在藍天白雲下享受著悅耳的海浪聲、海風輕輕拂過臉龐，享受著咖啡香與美味的下午茶，就這樣坐在這裡發呆整天也十分享受～

地址：新北市三芝區北勢子41號

營業時間：11:00-19:30（週三公休）

【北海岸咖啡廳】Quiet B. Days靠北過日子

Quiet B. Days靠北過日子。 圖／IG,c7402030608

Quiet B. Days靠北過日子是一間位在北海岸金山中角沙珠灣的海邊小店，三層樓的海藍建築坐落在淡金公路旁，主要供應簡單的輕食、蛋糕、咖啡與啤酒等小點，另外店內也有陳設許多露營用品，輕鬆又自在的氛圍，喜歡露營的朋友不妨進來坐坐。

地址：新北市金山區海興路174號

營業時間：平日11:15-19:00；假日11:00-19:30（週三公休，偶有臨時更動，詳細可至臉書查詢）

【北海岸咖啡廳】公雞咖啡 Le Coq Cafe

公雞咖啡 Le Coq Cafe。 圖／IG, 77_jacy

公雞咖啡位於淺水灣的咖啡街上，走進白色調的日式鄉村咖啡廳，濃濃的咖啡香和麵包香瀰漫於空氣當中，簡約復古的室內風格，給人悠閒的海岸情調，點一杯咖啡坐在窗邊便能輕鬆擁抱蔚藍海景，還有戶外座位讓你曬曬太陽，吹吹涼風，享受一個美好的放假日，是北海岸必去咖啡廳之一！

小編小提醒：目前公雞咖啡不開放訂位唷！

地址：新北市三芝鄉北勢子45-16號

營業時間：平日11:00-19:00；假日11:00-20:00（每週三公休）；6/2～8/31暑假期間：14:00-21:00

