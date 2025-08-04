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大稻埕夏日節8／6登場 煙火、音樂、市集25天不間斷 旅宿優惠同步開跑

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2025大稻埕夏日節08/06、08/13、08/20及08/30晚間8點施放主題煙火。　圖：臺北市政府／提供
2025大稻埕夏日節08/06、08/13、08/20及08/30晚間8點施放主題煙火。　圖：臺北市政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台北夏季最受矚目的年度盛事「2025大稻埕夏日節」將於08/06浪漫登場，活動為期25天，匯聚璀璨煙火秀、音樂演出、文創市集與商圈優惠，為大稻埕河岸注入滿滿夏夜活力。

活動每週三（08/06、08/13、08/20）晚間20:00準時施放300秒主題煙火，08/30壓軸夜更將施放長達480秒的「愛情來得正是時候」煙火秀，為整個夏季畫下最浪漫的句點。

▲來大稻埕碼頭搭乘藍色水路，以不同角度飽覽臺北河岸美景。　圖：臺北市政府／提供
▲來大稻埕碼頭搭乘藍色水路，以不同角度飽覽臺北河岸美景。　圖：臺北市政府／提供

除了煙火盛宴，08/30 15:00起，永樂廣場將舉辦「埕．唱」音樂會，結合風格市集與文創品牌，白天來逛市集、挖掘好物，夜晚沉浸於音樂與煙火交織的夢幻氛圍中。活動期間，超過50家在地商家也聯合推出滿額贈禮，凡單筆消費滿500元，即可至「大稻埕遊客中心」兌換限量設計「防蚊包」，兼具實用性與紀念意義，為夏日旅程增添驚喜。

▲三五好友漫遊大稻埕，來趟藍色水路之旅，留下夏日美好回憶。　圖：臺北市政府／提供
▲三五好友漫遊大稻埕，來趟藍色水路之旅，留下夏日美好回憶。　圖：臺北市政府／提供

為迎接龐大人潮，台北市政府觀光傳播局也規劃交通疏導措施，自每週三晚間19:00起啟動周邊交管，並加密公車班次，確保現場動線順暢。主辦單位呼籲民眾多利用大眾運輸，建議從捷運北門站、大橋頭站或雙連站下車，沿途可順遊迪化街、享用在地小吃，再步行至碼頭觀賞煙火與河岸夜景，體驗最完整的大稻埕風情。

值得一提的是，2025年夏日節同步串聯超過70家北市旅館響應，推出多項住宿優惠。活動期間入住配合旅宿，還有機會獲得限量「大稻埕河岸煙火觀賞區入場證」，輕鬆搶佔河岸第一排，無遮蔽、無人潮，盡享最浪漫的觀賞視角，讓旅人以最舒適的方式擁抱台北夏夜的絢爛光影。

▲台北凱達推夏日節專案，豪華套房擁全景落地窗直擊煙火，每房含早餐8,999元起，加贈 Mini Bar 與紅酒乙瓶。【禁止酒駕，滿18歲請勿飲酒】。　圖：台北凱達大飯店／提供
▲台北凱達推夏日節專案，豪華套房擁全景落地窗直擊煙火，每房含早餐8,999元起，加贈 Mini Bar 與紅酒乙瓶。【禁止酒駕，滿18歲請勿飲酒】。　圖：台北凱達大飯店／提供

台北凱達大飯店｜「璀璨夏日」住房專案：煙火就在窗外綻放

距大稻埕約15分鐘車程的台北凱達大飯店推出「璀璨夏日」住房專案，每晚3,399元起含自助早餐與 Mini Bar，部分高樓層房型可在房內直接欣賞煙火盛況。升級豪華套房享有獨立客廳、景觀浴缸與贈送紅酒乙瓶，專案價8,999元起，打造猶如都市精品宅的浪漫居停。持ITF住宿券入住還可加贈「台灣精油面膜」乙組，香氛療癒旅程從房間開始延伸。

▲入住台北西門館可於白天暢遊西門町，品嚐知名小吃、打卡電影街與歷史建築紅樓等熱點，夜晚直奔河畔賞煙火（圖為精緻雙人房）。　圖：捷絲旅／提供
▲入住台北西門館可於白天暢遊西門町，品嚐知名小吃、打卡電影街與歷史建築紅樓等熱點，夜晚直奔河畔賞煙火（圖為精緻雙人房）。　圖：捷絲旅／提供

捷絲旅｜「今夜醉夏趴」聯名精釀啤酒：品味微醺夏夜

捷絲旅台北西門館與臺大尊賢館攜手精釀品牌「吉姆老爹」推出「今夜醉夏趴」住房專案，入住即贈人氣《百香狗》啤酒與特色鹹食，雙人同行平日入住台北西門館每人每晚1,536元起，臺大尊賢館每人每晚1,748元起，並贈送翌日豐盛早餐與高鐵車票加購優惠。無論在河畔舉杯觀煙火，或回房繼續乾杯微醺，皆是情侶們夏夜裡最動人的甜蜜時光。

▲2025七夕情人節，不妨來趟都市質感旅行，凡下榻之旅客們皆可享館內餐飲88折優惠。　圖：神旺商務酒店／提供
▲2025七夕情人節，不妨來趟都市質感旅行，凡下榻之旅客們皆可享館內餐飲88折優惠。　圖：神旺商務酒店／提供

神旺商務酒店｜「Lazycation 鬆午后」輕奢午後時光：住得悠閒也浪漫

距煙火會場僅10分鐘車程的神旺商務酒店，推出「Lazycation 鬆午后」住房專案，雙人入住4,077元起，每日限量升等至景寓客房，並加贈經典水果鬆餅午茶、延遲退房至13:00、早餐買一送一等多項禮遇。飯店另備有天然泡澡浴鹽、日式浴衣與24小時茶點，讓旅人從晨光到夜色皆能恣意享受悠閒與儀式感。

城市裡的戀愛季節，從大稻埕開始延燒

今年適逢迪士尼《玩具總動員》30週年，活動期間在迪化街設置大型角色裝置與限定打卡任務，吸引親子與情侶共遊拍照打卡。從老街走讀、市集探險，到河岸賞煙火、飯店療癒入住，「2025大稻埕夏日節」將不只是活動，更是戀人與旅人心中難以忘懷的夏日記憶。無論是規劃一日輕旅行，還是展開兩天一夜的城市假期，大稻埕夏日節都將帶來最豐富的節慶體驗。

更多精彩活動將陸續公布，請至「2025大稻埕夏日節」的官方網站查詢最新的活動資訊，或參閱「臺北旅遊網」Facebook 粉絲專頁。

【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】

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