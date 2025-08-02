把握「深澳小卷市集」最後一週出遊 別錯過小卷福袋、免費品嚐及DIY手作體驗
【旅奇傳媒/編輯部報導】深澳地區不僅有東北角壯闊海景與漁村風情，深澳小卷季更是這個夏天最不能錯過的鮮味活動！瑞芳區漁會推出的「深澳小卷季」進入倒數最後一週，新北市政府漁業及漁港事業管理處邀請遊客把握08/02-08/03週末（六、日）兩天，前往深澳漁港享用當季肥美小卷、體驗在地漁村魅力。
每年6至8月為小卷盛產季，此時的小卷甜脆彈牙，是許多老饕心中的夏日限定海味，其中深澳漁港為全台重要的小卷卸貨港之一，而瑞芳區漁會為推廣深澳在地漁產，今年度辦理「深澳小卷季」。
瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，為讓民眾認識及品嚐深澳漁港尚青的小卷，本次「深澳小卷季」在深澳漁港設置2層樓高的粉萌小卷充氣裝置藝術，並於每日18:30-21:00，每30分鐘展演一場、每場5分鐘的光雕水舞秀，讓漁港披上不同以往的風貌。「深澳小卷市集」有吃有玩又有買，轉眼間深澳小卷季來到最後一週，本週六日一樣有限量小卷福袋100元（福袋內容為1盒小卷1盒咪咪卷），每日都會有2時段供購買，每個時段都是限量100份；「鱻味食光站」免費供應鮮美小卷或在地漁產料理品嚐，每日有3時段，每個時段都是200份。另外，大小朋友都很喜愛港邊手作坊－DIY 皮雕、拓印環保袋及食魚教育等活動，每場次30人，每日11:00就可至服務台報名，額滿為止，前幾場沒有參與到的民眾要把握最後一週。歡迎闔家大小一起來深澳漁港，享受夏日假期。
新北市政府漁業處表示，本市推動「深澳小卷」品牌，輔導瑞芳區漁會於產季期間舉辦推廣活動，深澳小卷季不僅是推廣小卷及在地漁產，更落實以「來當地、吃在地」行銷理念，讓民眾透過參與體驗，理解在地漁業生態的特色，亦結合食魚教育、友善捕撈與漁業文化推廣，協助漁民拓展銷售管道，促進觀光與產業結合，帶動深澳地區觀光活化。相關活動訊息可參考「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉絲專頁、「新北漁樂快爆」臉書粉絲專頁；接駁車資訊請見「新北市瑞芳區公所」臉書粉絲專頁。
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