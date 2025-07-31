鐵道迷朝聖必去！ 國家鐵道博物館7/31首階段開放 感受鐵道文化魅力

國家鐵道博物館第一階段正式開放，行政院長卓榮泰（中）、文化部長李遠（左4）、交通部長陳世凱（右4）等眾多嘉賓，今（30）日共同出席開幕典禮。（攝影＝莊士賢）

【文．莊士賢】

歷經將近9年古蹟修復與整備，文化部主導的國家鐵道博物館終於迎來重要里程碑，將於明（31）日正式對外開放第一階段園區與展覽空間，不僅是鐵道文化的保存成果，也是城市空間再生與文化觀光新契機，並成為文化旅遊的新焦點。行政院長卓榮泰、文化部長李遠、交通部長陳世凱，以及國家鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰等眾多嘉賓，今（30）日共同出席開幕典禮，見證這個融合歷史、文化與觀光的國家鐵道博物館的誕生。

鐵博週末及國定假日有安排文物車輛動態乘車體驗，讓民眾感受活生生的鐵道文化魅力。（攝影＝莊士賢）

國家鐵道博物館所在的舊台北機廠，曾是台灣鐵路火車組裝、維修、保養的重要基地。自2012年台北機廠業務遷至富岡車輛基地後，原址經過多年努力，在2015年17公頃場域被列為國定古蹟。2016年底，行政院正式核定「臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」，文化部從2017年起著手古蹟建築、軌道及景觀修復，同時整備展示軟硬體，打造兼具文化教育與休閒觀光的新亮點。

首階段開放的園區涵蓋柴電工廠、總辦公室、技工養成所、材料試驗所、大禮堂與澡堂等多處歷史建築，展覽內容包括3個常設展、3個特展以及2個現地展，並特別設置「親子空間」引入親子共學元素。週末及國定假日更安排文物車輛動態乘車體驗，讓民眾感受活生生的鐵道文化魅力。

鐵博第一階段開放大澡堂等多處歷史建築。（攝影＝莊士賢）

行政院長卓榮泰在致詞中表示，國家鐵道博物館是文化部與交通部跨部門合作的典範，成功將一座面臨拆除危機的台北機廠，轉型為台灣文化歷史、交通建設與工業發展的重要見證，並結合觀光功能，成為國家文化地標。他接者指出，國家鐵道博物館乘載著許多鐵道文物專家學者、協會成員、鐵道愛好者、民意代表等努力的軌跡，期許鐵博未來繼續像火車一節跟著一節一樣，一棒接一棒的充實鐵道博物館的各項內容，並且與國際交流、吸取經驗，「在活的博物館當中，用鐵道、用火車訴說歷史的故事」。

鐵博多個展覽空間讓民眾了解鐵道歷史文化。（攝影＝莊士賢）

文化部長李遠指出，鐵博開館的意義不僅在保存文化資產，更在於帶動台北東區的整體轉型升級。鐵博坐落於國父紀念館、華視等文化及媒體核心周邊，鄰近大巨蛋與松菸，將成為東區文創、體育、觀光與媒體資源的匯聚中心。未來的東區不再只是信義商圈的高樓與娛樂，而是融合歷史底蘊與活力的新文化園區，展現台北多元文化面貌。

交通部長陳世凱表示，交通部鐵道局、台鐵與文化部三方已於2024年共同簽訂合作備忘錄，將藉由交通部與文化部的持續攜手，共同努力於鐵道文化、歷史及鐵道技術的保存等，實踐國家鐵道博物館不僅是一個博物館，更是一個「活的博物館」理想。

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