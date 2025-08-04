解鎖「超健康深度旅遊」！台北101觀景台賞高空夜景，挑戰智慧AI互動健身

說到台北旅行，你會想到什麼？士林夜市、饒河夜市？這次換個玩法，帶你體驗一場「玩得開心、吃得健康、身體也升級」的全新旅程！結合智慧科技、儀式感蔬食、絕美夜景和AI運動，原來台北也能這麼好「養生」又好玩！

台北景點｜真茂夢想館

「智慧健康新體驗」，從真茂夢想館開始

智慧健康開箱～真茂夢想館是這趟旅程中最亮眼的一站。當你踏進館內，立刻被融合科技感與健康理念的環境包圍，未來感十足的設計讓人眼睛一亮。這裡不僅僅是展示館，更是一個可以親身體驗智慧健康生活的空間。館內設置了多款先進的智能健康監測設備，讓你可以即時了解自己的身體狀況。透過互動式體感遊戲和智能健身器材，無論大人小孩都能輕鬆上手，玩樂中自然學習如何關注健康。

圖/ReadyGo

每一項體驗都設計得細膩貼心，搭配專業的導覽解說，讓人更深入了解健康管理的重要性。走出真茂夢想館時，不只是身體獲得放鬆，心靈也被重新充電，整個人充滿動力，為接下來的一日行程注入滿滿正能量。如果你想用科技的力量打造屬於自己的健康生活，真茂夢想館絕對是不可錯過的首選。無論是獨自探訪，還是和家人朋友一同前來，都能在這裡找到專屬於自己的智慧健康體驗，讓你從此對健康有了全新的認識與體會。這裡不只是未來科技的展示，更是引領你邁向智慧健康生活的新起點。

地址：台北市中山區濱江街12號

營業時間：週一至週五 10:00–16:00（週日休館）

電話：02‑2599‑1228

台北美食｜小小樹食

「智慧養生」米其林綠星蔬食餐廳，吃得優雅，也吃得驚艷！

健康系旅程的午餐，就安排在人氣超高的蔬食餐廳【小小樹食】。這裡不是你想像中「無聊」的素食餐廳，而是一間連米其林綠星、必比登、500碗都認證的頂尖蔬食料理空間！老闆 Jeffrey 本身是個肉食者，卻因為家人的健康需求，研發出一系列讓葷食者也會愛上的創意菜色，實在太有心了！

圖/ReadyGo

餐廳風格文青時尚，空間明亮又舒服，座位不多，建議提前訂位才不會向隅。主打蛋奶素料理，融合多國風味，從沙拉、蒸餃到創意主食，每一道都極具巧思，讓人吃得滿足又無負擔。像是招牌「野菌熟肉醬與燒烤麵包」就深受老饕喜愛——濃郁菇香配上香酥麵包，讓人一口接一口，還會想問：「這真的是素的嗎？」

這裡的菜不但不重油、不重鹽，還兼顧美味與美感。像是堅果醬生菜塔、豆腐漢堡排、手工湯品，全都用天然原型食材製作，吃起來沒有負擔，還能促進體內循環、提升代謝力！整體用餐氣氛輕鬆愉快，服務人員細心專業，還會貼心解說菜色內容，讓人覺得備受照顧。

不只環境與餐點精緻，小小樹食也致力於永續經營，餐廳全程不使用塑膠製品，堅持選用可回收材質與天然食材，是一間真正實踐環保理念的好店。

圖/ReadyGo

地址：依各門市略有不同，建議至小小樹食官網查詢

營業時間：請參考各分店資訊

台北景點｜台北101觀景台

360度俯瞰台北，白天夕陽夜景一次看夠！

來到台北怎麼能錯過地標中的地標——台北101觀景台！高速電梯僅需37秒就直達89樓，過程充滿科技感，還沒開始看風景就先被震撼一次。觀景台本身是全景360度視野設計，天氣好的話，能遠眺陽明山、淡水河與基隆河交會處，晚上則能飽覽整座城市的璀璨夜景。

圖/ReadyGo

特別推薦傍晚6點左右上樓，可以從黃昏拍到天黑，一次收藏日景＋夕陽＋夜景的三種風貌，超級值得。傍晚時分最美，夕陽西下、燈火初上，還能看到信義區、淡水河、象山一線連綿的天際線。如果你喜歡靜靜看夜景、拍美照，這裡絕對是最好的選擇。

這裡也設有互動大螢幕，能對照出你眼前的景象所對應的地標名稱；還能看到傳說中的全球最大風阻尼球，而且是目前唯一對外開放參觀的，非常有看頭！雖然門票價格為成人NT$600略高，但包含88、89樓與91樓，整體體驗感相當豐富。

圖/ReadyGo

地址：台北市信義區信義路五段7號

營業時間：每日11:00–21:00（最晚入場時間20:15）

消費方式：成人票價NT$600

台北景點｜閃動格子

「智慧運動」邊玩邊流汗的AI運動新體驗！

結束觀景台行程後，別急著回家，晚上壓軸的活動就安排在【閃動格子】！這是一間結合AI科技與運動挑戰的體驗空間，主打聲光互動＋反應訓練＋跳躍關卡，讓你邊玩邊笑、還能默默燃燒卡路里。

圖/ReadyGo

實際參加後會發現一場45分鐘剛剛好——足夠出汗也不會過累，還貼心設置中場休息區。店家準備免費運動飲料與手機支架，最後還會拍團體照留念，非常適合朋友、情侶、公司團體挑戰。

玩家要在不同的光牆關卡中跳躍、閃躲、反應出擊，彷彿進入真人版電玩世界。不管你是健身控、科技迷，還是單純想找個有趣又能動的夜晚活動，閃動格子絕對是驚喜選擇。

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷14號

營業時間：每日10:00–22:00（全年無休）

電話：02‑6605‑7090（服務時間：09:00–18:00）

台北健康系旅行一日遊行程表

從健康體驗到美食夜景，一天玩遍台北

09:30 真茂夢想館－智慧體能檢測與健康報告 11:00 真茂夢想館－AI健身器材互動課程 12:30 小小樹食蔬食料理午餐 14:00 附近綠地散步拍照、休憩消化 15:00 閃動格子－LED互動體驗運動 17:30 公館商圈逛街放鬆 19:00 台北101觀景台賞夜景 20:30 信義區自由活動 21:00 回程，結束行程

台北一日遊常見問題

這個行程適合什麼樣的旅客？

適合親子家庭、閨蜜、銀髮族、海外遊客、想放鬆但不想太累的人。這是一趟舒適又富科技感的輕旅行，體驗感強但不會太費體力。

需要運動經驗或健身習慣嗎？

完全不用！真茂夢想館與閃動格子皆有專人指導操作，從新手到進階者都可以玩得開心、動得安心。

有語言支援嗎？外國旅客可以參加嗎？

有的！真茂夢想館與觀景台皆有英文標示及簡單溝通能力，適合外國旅客參加。不熟中文也沒問題！

延伸閱讀 >> 全台住宿｜不用安排行程也能享受假期，入住渡假村泡溫泉、看星星，在美景之中療癒身心

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」