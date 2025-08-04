快訊

對等關稅傷荷包！8個月內消費者將感「痛」 這些商品恐漲價

簡立峰專欄／川普拚AI不惜拆法規 只因「不能輸中國」

關稅利空連環爆！日股暴跌逾949點 失守4萬大關

夏日避暑對策　徜徉陽明山的親水生態天堂

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

很多人不知道，陽明山上竟藏有一處能親近沁涼溪水、漫步吊橋，還能品嘗烤雞套餐的休閒農場。「福田園休閒農場」這片世外桃源開園至今已有20餘年，初期以「市民農園」模式經營，後順應政府輔導轉型，成為台北市第一家合法休閒農場。農場最初僅接受校外教學預約，隨著愈來愈多親子客群對這片親水美地產生興趣，主人家也順勢而為，逐步開放一般遊客入園。

走進農場，映入眼簾的是一片翠綠景致，其間最引人入勝的，便是那條清澈見底的菁礐溪。溪畔設有平台，且水域多位於樹蔭之下，讓遊客能安心戲水。這條潔淨小溪得以保留原貌，皆拜農場主人發起的「護溪協會」之多年復育所賜，使溪中生態逐漸恢復，不僅魚蝦成群，甚至能見對水質要求極高的指標性魚種「苦花魚」。此外，農場現已由第二代女兒接手，同步推動永續經營，不僅取得台灣休閒農業發展協會「香藥染草」特色認證，更擁有ESG永續認證。每逢暑假7∼9月，民宿（僅於每年10月至隔年4月開放）外的蜜源植物區常見千蝶飛舞，十分適合闔家同遊、親近自然。

　

DATA

福田園農場

地址：台北市士林區菁山路131巷18號

電話：02-2862-2145　

LINE：@ft1688　

網址：https://www.2ftv.com.tw/

時間：週二至週日，依季節調整營運時間，詳情請洽官方LINE，週一公休，遇連續假期公休日順延一天，另不定時安排設備維修日

消費：平日、用餐、團體活動皆採預約制。遊園票200元，飲品套票250元，簡餐套票564元，農遊超市福氣烤雞4人套餐2,967元

備註：平日套裝DIY活動適用30人以上團體參加。

　

【同場加映】

來到福田園休閒農場，無論是親近大自然的野溪戲水、探索生態，或品嘗以在地食材入饌的美味餐點，都讓遊客留下難忘回憶。針對團體旅客，農場結合自身的生態特色與認證項目，精心設計每項活動，讓大人小孩都能玩得盡興、學得開心。

大啖福氣烤雞餐

風味獨特的烤雞選用約3至4斤大的雞隻，加入香草香料醃製後烘烤，搭配兩道時蔬、香草煎蛋（或菜脯蛋）、蘿蔔絲餅與飲品。其中蘿蔔絲餅與部分食材來自附近小農，體現農場推廣永續與在地合作的理念。

一同來玩鄉村DIY

農場提供多樣手作體驗，開放團體預約參加。例如「竹水槍DIY」做完就能玩，在夏季特別受歡迎；「葉拓槌染方巾DIY」運用園區植物，將葉片圖案敲印在布料上；還有將鍬形蟲造型撲滿手繪上色的「彩繪撲滿DIY」，親子一同彩繪留下獨一無二的旅行紀念品。

漫步森林浴

在福田園步道漫遊的同時，可欣賞豐富自然生態。例如春季可見紅槭樹，6∼7月觀察光蠟樹上的獨角仙；7∼10月有鳳蝶、紫斑蝶在蜜源植物區飛舞。園區還設有單向通行的繩索吊橋，增添探索樂趣。

　

【順遊：小油坑遊憩區】

這裡是陽明山國家公園內極具教育意義的親子遊景點，除了遊客服務站的圖文展區，孩子們可近距離觀察火山噴氣孔與硫磺結晶，看地表冒出陣陣白煙，親身感受大自然的神奇。為確保安全，請務必遵守步道規範，切勿翻越欄杆。

　

DATA

小油坑遊憩區

地址：台北市北投區竹子湖路69號　

時間：09:00-16:30(小油坑遊客服務站)

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

DIY 烤雞 步道

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

台北大縱走「夏天首推2條親水步道」！漫遊茶展中心、圓覺瀑布避暑玩水最清涼

破盤價來了！奧萬大門票只要10元 避暑賞原民文化省很大

陽明山風櫃嘴單車熱點尚無即時影像 議員促增設防運動風險

苗栗捐血活動「有臂而來」 贈300隻烤雞秒殺

相關新聞

解鎖「超健康深度旅遊」！台北101觀景台賞高空夜景，挑戰智慧AI互動健身

說到台北旅行，你會想到什麼？士林夜市、饒河夜市？這次換個玩法，帶你體驗一場「玩得開心、吃得健康、身體也升級」的全新旅程！結合智慧科技、儀式感蔬食、絕美夜景和AI運動，原來台北也能這麼好「養生」又好玩！

夏日避暑對策　徜徉陽明山的親水生態天堂

很多人不知道，陽明山上竟藏有一處能親近沁涼溪水、漫步吊橋，還能品嘗烤雞套餐的休閒農場。「福田園休閒農場」這片世外桃源開園至今已有20餘年，初期以「市民農園」模式經營，後順應政府輔導轉型，成為台北市第一家合法休閒農場。農場最初僅接受校外教學預約，隨著愈來愈多親子客群對這片親水美地產生興趣，主人家也順勢而為，逐步開放一般遊客入園。

超人氣親子級步道！台北仙跡岩步道 可愛松鼠出沒＋眺望台北101絕景

udn走跳旅遊／艾瑪 週末運動走起！《台北仙跡岩步道》是滿熱門的親子級登山步道，山勢不高、最高點僅海拔144公尺，連小朋友也能走完，很適合我這種小弱腳，沿路空氣清新，還巧遇好幾隻可愛松鼠，眺望台

限時一個月！「罐頭豬LuLu」現身三創 圓滾滾繽紛遊樂園開張啦～

夏日限時繽紛遊樂園派對開幕！「罐頭豬LuLu」換上可愛童趣的裝扮，帶著全新主題快閃三創！除了互動拍照打卡點之外，還有扭蛋機和超過120項的週邊，跟大家見面到9/1，邀請粉絲們來找回童心～

「BANPRESTO X 一番賞EXPO 2025」華山登場！鬼滅之刃、膽大黨與葬送的芙莉蓮統統有，動漫迷絕對不能錯過

年度動漫盛會「BANPRESTO X 一番賞EXPO 2025」將於8月7日至10日，在台北華山文創園區西一館盛大舉行，免費入場！由萬代南夢宮台灣公司主辦，現場集結超過百款模型公仔與絨毛玩偶，包括《航海王》、《火影忍者》、《七龍珠》、《進擊的巨人》等重量級IP，全新海外限定金屬色版模型首次登台亮相，更有多款尚未在台上市的一番賞搶先開抽。無論是模型控、收藏控，還是追星族，本次展覽七大亮點保證讓粉絲大呼過癮！

暑假放電去！ 裕隆城「樂米樂園」玩具特展 優惠多多好玩又好買

熱情如火的暑假已經過一半，孩子們的快樂接著怎麼安排？來新北最大購物商場就對了！即日起到9月11日，新店裕隆城5樓機械大廳變身超大型玩具樂園，從萌翻全場的卡皮巴拉、精緻家家酒組，到大人小孩都愛的電動連發水槍、戰術軟彈對戰組合，琳瑯滿目數百款總有一樣打中你的心！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。