暑假放電去！ 裕隆城「樂米樂園」玩具特展 優惠多多好玩又好買

【圖／文：行遍天下】

熱情如火的暑假已經過一半，孩子們的快樂接著怎麼安排？來新北最大購物商場就對了！即日起到9月11日，新店裕隆城5樓機械大廳變身超大型玩具樂園，從萌翻全場的卡皮巴拉、精緻家家酒組，到大人小孩都愛的電動連發水槍、戰術軟彈對戰組合，琳瑯滿目數百款總有一樣打中你的心！





玩具失心瘋！超優惠特賣會開跑

由LOVEME樂米商城推出的玩具展集結數百款超人氣玩具等你選購，展場還貼心設有試玩體驗區，專人現場協助，不論是想試射水槍還是親手操作科技新品，需求都能一次滿足。

不只玩具選擇多，優惠更是下殺到讓爸媽忍不住手滑：滿2,000元直接現折200元，憑6F樂米樂園門票，購物每滿500元再折50元！紅外線感應衝鋒槍、科技互動萌寵、先鋒戰術軟彈槍對決，從盡情體驗到輕鬆購買帶回家，每一樣都是大朋友和小朋友最想擁有的夢幻逸品。





地點：新店裕隆城5樓

時間：即日起～9/11

優惠好康：①滿2,000元現折200元②憑樂園票卷消費，每滿500元折50元③ 任選3件享組合價，滿1,500享加購價④滿3,000元送WOKY保溫杯（數量有限）⑤CS紅外線對戰槍系列5折起





五星親子樂園！放電就到新店北美館

買完玩具別急著回家，直接上樓續攤！新店裕隆城6樓的【樂米樂園新店北美館】，450坪超大空間讓孩子們盡情放電一整天。這裡的多元設施有：百萬球池、超級蹦床、瓷面流光溜滑梯、趣味攀岩，從頭跑到尾不喊累；整個樂園冷氣開放、不限時暢玩，颱風天、酷暑天都不怕，一票玩到底。今年暑假票價直接下殺，平日只要280元起，兒童入園還送戲水玩具，加入指定會籍再送「2大2小」免費入園！更貼心的是，購票後可全天進出，孩子玩累了就到美食街吃點心，休息完再回來繼續衝刺，真正從早玩到晚、從挑玩具到玩樂園，創造全家美好的暑假回憶！





位置：新店裕隆城6樓

電話：02-8914-6932/0800-528-898

優惠好康：①平日不限時暢玩只要280元起②入園就送戲水玩具③指定會籍加碼送2大2小免費入園④入會贈「豪禮6選1」（最高價值1,680元）





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