新北魅力無限！天天投新北 抽30萬旅遊好禮

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署第2屆「觀光亮點獎」選拔活動已於今年07/11啟動，全台共有52個單位推薦191處亮點進行參選，並開放網路票選至07/31截止。

新北市有許多迷人景點獲推薦參選，現在正是展現新北魅力的時刻！誠摯邀請全體市民朋友與熱愛新北的旅客們，一同踴躍投票，將我們引以為傲的觀光亮點推向全國寶座，讓新北之美閃耀台灣！

▲第2屆「觀光亮點獎」票選活動自2025/07/01-07/31，每日每人每組可各投2票，投愈多中獎機會愈大！總價值超過 NT$30萬元的旅遊好禮週週抽。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

投越多，中獎機會越高！週週抽好禮！

本屆「觀光亮點獎」票選活動劃分為「北臺灣」、「中臺灣」、「南臺灣」、「東臺灣及離島」四大區域。您每天在每個區域可選擇2處最喜愛的亮點，也就是每天最多能投8票！更棒的是，每投1票即可獲得1次「亮點選讚週週抽」的抽獎機會，週週抽出總價值超過30萬元的旅遊金、住宿券、Taiwan PASS 旅遊套票、超商禮券、下午茶券等豐富好禮！您投的票越多，中獎機會就越高，千萬別錯過！

▲三貂嶺生態友善隧道「鏡面水池」絕美倒影超好拍。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，「永續」與「創新」是全球觀光發展的趨勢，新北市政府推薦「淡水漁人碼頭及淡江大橋」、「新北市美術館」、「三牡猴雙百年聚落」三大場域參加，邀請大家踴躍投票支持。

新北市擁有豐富的山海美景，這次還有經濟部、農業部漁業署、交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處、林業及自然保育署新竹分署、財團法人朱銘文教基金會等推薦6個景點一起參與選拔，每處都獨具特色，絕對值得您的肯定與支持！

▲著名的「情人橋」，白色風帆造型搶眼，傍晚時可捕捉夕陽沉入海洋的美麗景色，夜晚更是多彩繽紛。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

01. 淡水漁人碼頭及淡江大橋

海港風情與交通美學地標，是欣賞夕陽與夜景的熱門首選，夏日限定的「仲夏繽紛樂」水舞秀也將華麗登場，結合聲光音樂，帶來雙重感官刺激！即將完工通車的淡江大橋，不僅是重要交通樞紐，獨特造型更是淡水河畔的另一道美麗風景線，誠摯邀請您前來漁人碼頭將淡江大橋拍起來！ (投票攻略)

▲新北市美術館與館外獨特的公共藝術，形成充滿藝術風情的河畔地景。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

02. 新北市美術館

坐落於臺灣陶藝重鎮鶯歌的新北市美術館，獨特的建築語彙與周圍的綠意空間和諧共存，為鶯歌注入了新生的藝術氣息。地下一樓的探索基地，專為親子設計，定期推出豐富的親子藝術工作坊，透過活潑的手作體驗，引導孩子們發揮創意、探索藝術，戶外廣闊的綠地與獨特的公共藝術，是散步休憩的好去處。

夏季限定（07/01-08/31）開放的戲水沙坑，更是消暑戲水的歡樂場域！強烈推薦大小朋友來趟藝術之旅，也別忘了逛逛鄰近的鶯歌老街，購買特色伴手禮。 (投票攻略)

▲「三牡猴雙百年聚落」融合三貂嶺、牡丹與猴硐，將歷史山城、工業遺址、獨特自然與生態景觀轉化為旅遊亮點。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

03. 三牡猴雙百年聚落

搭乘台鐵火車抵達猴硐車站，一邊是「猴硐煤礦博物園區」，另一邊則是「猴硐貓村」。在猴硐煤礦博物園區，您可以走進「瑞三礦業整煤廠」，認識礦工故事與礦業文物，重溫當年的採礦歲月。而喜愛貓咪的旅客，則可經貓橋走入貓村，與「貓村」萌主們互動，感受牠們懶洋洋的療癒魅力。鄰近「三貂嶺生態友善隧道」則是以最低干擾度活化的舊鐵道，將帶您重回百年前的煤礦歲月，隧道口更可欣賞獨特的壺穴景觀。 (投票攻略)

04. 朱銘美術館

位於金山的朱銘美術館以其獨特的戶外雕塑公園聞名，展出藝術大師朱銘的經典作品，如「太極系列」和「人間系列」，與動感的雕塑作品拍照、互動深受遊客們喜愛。 (投票攻略)

05. 烏來台車

搭乘烏來台車穿梭於山林之間，沿途可欣賞南勢溪的清澈水流與鬱鬱蔥蔥的山巒，這條輕便鐵道串聯起烏來老街與烏來瀑布商圈，成為獨具林業文化歷史與人文特色的觀光遊憩設施。 (投票攻略)

06. 九份茶坊

九份茶坊保留了九份獨特的懷舊氛圍，提供各式茶飲、茶點，讓您在古色古香的空間中，俯瞰山城美景，享受悠閒的品茗時光。 (投票攻略)

07. 國聖埔據點

國聖埔據點位於北海岸，鄰近野柳地質公園，擁有美麗的沙灘和獨特的軍事遺跡，可以欣賞海天一色的美景，感受歷史的痕跡。 (投票攻略)

08. 卯澳灣（卯澳社區）

位於新北市貢寮區的卯澳及馬崗漁村，保留傳統石頭厝、漁村生活樣貌及「海女文化」，社區提供漁村文化導覽、石花凍DIY體驗、潮間帶觀察活動與風味餐，讓旅客深度體驗傳統漁村生活智慧與在地海洋文化。 (投票攻略)

09. 觀音山硬漢嶺

登上觀音山硬漢嶺，可將淡水河、觀音山、大屯山系等美景盡收眼底。不僅是挑戰體力的好去處，更是欣賞日出、夕陽和城市夜景的絕佳地點，感受居高臨下的壯麗。 (投票攻略)

力挺新北，把票投起來！即日起至07/31，天天把票投起來，讓新北景點在「觀光亮點獎」中脫穎而出！了解更多活動詳情及景點資訊，請上「新北市政府觀光旅遊局」官方網站及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。

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