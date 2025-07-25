快訊

不敵人民幣誘惑？川普傳調整對陸策略 把「這件事」擺第一

國民黨「不同意罷免選前之夜」登場 馬英九重話砲轟賴清德

英特爾拋震撼彈！警告恐放棄14A先進製程 股價盤前大跌逾7%

台北一日遊行程｜下班後超療癒路線：人氣汗蒸幕＋居酒屋＋VR遊樂園3站

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGO
圖/ReadyGO

每天一成不變的上班生活，是否讓你感到壓力爆棚？下班後的夜晚，其實可以過得更有儀式感。這次推薦一條專屬「打工人」的都市療癒行程，從汗蒸舒壓、日式美食微醺，到沉浸式VR遊戲，讓你放鬆身心、重新充電，迎接明天挑戰。

台北一日遊行程｜下班後超療癒路線：人氣汗蒸幕＋居酒屋＋VR遊樂園3站

樂樂汗蒸幕

中藥足蒸療程，讓你從腳暖到心

傍晚下班後，先來一場暖呼呼的足蒸療程。位於信義區的「樂樂汗蒸幕」主打平價汗蒸與中藥泡腳，40分鐘的瑤方足蒸。蒸氣中混合十幾種草本藥材香氣，從腳底一路暖到心頭。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

許多上班族親自體驗後表示：「蒸完回家直接秒睡」，也有人稱讚這裡的空氣清新感彷彿置身森林。館內乾淨明亮，還貼心設置親子區，適合家庭共遊。

地址：台北市信義區松山路500號

營業時間：建議體驗瑤方足蒸40分鐘方案，請依現場公告為主

玖酒井食事町

日式居酒屋氣氛＋日本酒暢飲超放鬆

放鬆完身體，接著轉戰美食與小酌時光。「玖酒井食事町」隱身在大安區巷弄中，氣氛猶如來到東京街頭，主打日本酒自助90分鐘，598元暢飲，從清酒、梅酒到威士忌，任你隨興調配。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

不只酒品吸引人，餐點同樣驚喜連連。干貝大麥克霸氣上桌，馬卡龍壽司造型吸睛又美味，蟹肉沙拉更是人氣品項之一。無論是想大口吃肉還是淺酌聊天，這裡都讓人捨不得離開。

地址：台北市大安區敦化南路二段63巷17號

營業時間：依現場公告，推薦方案為90分鐘暢飲方案598元／人

VIVELAND 三創館

4D沉浸式恐龍密室，晚間壓力一掃而空

夜色漸深，不想馬上回家？那就來「VIVELAND VR」釋放最後一點壓力！位於三創生活園區內，由HTC打造的這座虛擬樂園，提供多款沉浸式遊戲體驗，包括4D多人對戰與恐龍密室逃脫，讓你瞬間切換到另一個世界。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台北市中正區市民大道三段2號（三創生活園區內）

營業時間：依現場票價與場次為主，建議事先預約

台北夜間療癒路線總覽｜下班三站式放鬆提案

18:00–22:30 夜晚放鬆行程，讓你療癒再出發

第一站：樂樂汗蒸幕（18:00–19:00）

下班後的第一站，建議從信義區的樂樂汗蒸幕開始，體驗40分鐘的瑤方足蒸，讓疲勞的雙腳瞬間暖起來。中藥蒸氣深入舒壓，替接下來的行程打下放鬆基礎。

第二站：玖酒井食事町（19:15–20:45）

接著前往大安區的玖酒井食事町，享受日式居酒屋的熱鬧氛圍與日本酒暢飲方案。搭配干貝大麥克與馬卡龍壽司等創意料理，讓味蕾與心情同步療癒。

第三站：VIVELAND VR（三創生活園區）（21:00–22:30）

最後一站來到中正區三創生活園區的VIVELAND VR，進入4D沉浸式對戰與恐龍密室逃脫的虛擬世界。這裡是釋放壓力的最佳終點，讓你完全忘記白天的煩悶。

台北旅遊常見問題（FAQ）

台北樂樂汗蒸幕要預約嗎？

建議提前預約，尤其週末及下班時段人潮較多。可透過電話或LINE官方帳號預約。

台北玖酒井的暢飲是無限時間嗎？

暢飲方案分為60分鐘與120分鐘兩種，基本方案為399元／1小時，請依現場規定選擇。

台北三創VIVELAND VR有年齡限制嗎？

部分遊戲需滿10歲以上或達特定身高。建議攜帶孩童前先致電洽詢適合的體驗項目。

三個地點交通方便嗎？

三站皆位於台北捷運站附近，步行即可抵達，非常適合下班後輕鬆移動的夜間行程。

延伸閱讀 >> 台北酒吧｜6間街邊酒吧！除了Fake Sober，你還去過哪幾家超嗨酒吧？

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

隨時關注「udn 走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

酒吧 美食 居酒屋

ReadyGo出發前

追蹤

延伸閱讀

2025漫博會／回歸線娛樂推《mono女孩》《沖繩方言》《Summer Pockets》等新番周邊全台首發

澎湖人氣枝仔冰！在地人愛吃的傳統酸甜與人情味：永泉冰品與易家仙人掌冰

長線績優ETF人氣延燒 穩健報酬吸引資金青睞

高雄蚵仔寮漁港人氣飆高 「二樓卻閒置多年」地方盼活化

相關新聞

台北一日遊行程｜下班後超療癒路線：人氣汗蒸幕＋居酒屋＋VR遊樂園3站

每天一成不變的上班生活，是否讓你感到壓力爆棚？下班後的夜晚，其實可以過得更有儀式感。這次推薦一條專屬「打工人」的都市療癒行程，從汗蒸舒壓、日式美食微醺，到沉浸式VR遊戲，讓你放鬆身心、重新充電，迎接明天挑戰。

「2025北投納涼祭」夏日限定登場！泡湯走讀、手作體驗、夏夜活動一次玩遍

今年夏天最值得安排的北投之旅──「2025 北投納涼祭」已於 7 月 18 日（週五）起至 8 月 3 日（週日）盛大登場。此活動由北投溫泉博物館主辦，重現百年前「台北大納涼會」的浴場文化氛圍，融合溫泉洗浴與夏日戲水的主題，邀請民眾一起重溫北投在地的納涼魅力。祭典期間，北投溫泉博物館延長開館時間，週末開放至 20:00，讓旅客從白天玩到夜晚，盡情享受涼感時光。

新北賞荷祕境公開！綠葉搖曳粉荷綻放 花開滿池、荷影搖曳

微風拂葉、水光潾潾，新北市客家文化園區的荷花池，在陽光照耀下彷彿成了一幅會呼吸的水上畫作，花迷們千萬別錯過！

大稻埕煙火即將登場！台北車站、大稻埕附近「台北民宿」推薦

【FunTime小編群】台北有許多來自世界各地美食、有最方便的大眾運輸工具、有來自四面八方最流行、時尚資訊。台北身為台灣最繁華、熱鬧的城市，來台北旅遊的人潮日益增加，今天小編就來介紹幾間必住的台北民宿！在介紹這些台北住宿之前，可別以為這些台北住宿的房價會高得驚人，相反的，這些台北民宿高貴不貴、價格平易近人，但服務絕不打折！

免門票拍爆「超巨荷蘭風車」！冠軍「神級甜點」藏在這 新北4.9顆星「歐風農舍莊園」免費參觀

免出國、免門票拍爆荷蘭風車！新北這座歐風「農舍莊園」不僅有超大荷蘭風車及異國風木屋型外觀，園區內更是藏有超強「神級甜點」，在Google拿下4.9超高分和破千則評論。

搖滾、味覺全解鎖！貢寮「海洋獨立音樂大賞」7／26起連兩天熱血開唱

【旅奇傳媒/編輯部整理】盛夏來臨，由新北市政府主辦最受樂迷期待的音樂盛典-2025新北市河海音樂季分三場次點燃夏季，其中貢寮場海洋音樂祭，將於07/26-07/27在風光明媚的福隆貢寮海水浴場盛大登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。