每天一成不變的上班生活，是否讓你感到壓力爆棚？下班後的夜晚，其實可以過得更有儀式感。這次推薦一條專屬「打工人」的都市療癒行程，從汗蒸舒壓、日式美食微醺，到沉浸式VR遊戲，讓你放鬆身心、重新充電，迎接明天挑戰。

台北一日遊行程｜下班後超療癒路線：人氣汗蒸幕＋居酒屋＋VR遊樂園3站

樂樂汗蒸幕

中藥足蒸療程，讓你從腳暖到心

傍晚下班後，先來一場暖呼呼的足蒸療程。位於信義區的「樂樂汗蒸幕」主打平價汗蒸與中藥泡腳，40分鐘的瑤方足蒸。蒸氣中混合十幾種草本藥材香氣，從腳底一路暖到心頭。

圖/ReadyGo

許多上班族親自體驗後表示：「蒸完回家直接秒睡」，也有人稱讚這裡的空氣清新感彷彿置身森林。館內乾淨明亮，還貼心設置親子區，適合家庭共遊。

地址：台北市信義區松山路500號

營業時間：建議體驗瑤方足蒸40分鐘方案，請依現場公告為主

玖酒井食事町

日式居酒屋氣氛＋日本酒暢飲超放鬆

放鬆完身體，接著轉戰美食與小酌時光。「玖酒井食事町」隱身在大安區巷弄中，氣氛猶如來到東京街頭，主打日本酒自助90分鐘，598元暢飲，從清酒、梅酒到威士忌，任你隨興調配。

圖/ReadyGo

圖/ReadyGo

不只酒品吸引人，餐點同樣驚喜連連。干貝大麥克霸氣上桌，馬卡龍壽司造型吸睛又美味，蟹肉沙拉更是人氣品項之一。無論是想大口吃肉還是淺酌聊天，這裡都讓人捨不得離開。

地址：台北市大安區敦化南路二段63巷17號

營業時間：依現場公告，推薦方案為90分鐘暢飲方案598元／人

VIVELAND 三創館

4D沉浸式恐龍密室，晚間壓力一掃而空

夜色漸深，不想馬上回家？那就來「VIVELAND VR」釋放最後一點壓力！位於三創生活園區內，由HTC打造的這座虛擬樂園，提供多款沉浸式遊戲體驗，包括4D多人對戰與恐龍密室逃脫，讓你瞬間切換到另一個世界。

圖/ReadyGo

地址：台北市中正區市民大道三段2號（三創生活園區內）

營業時間：依現場票價與場次為主，建議事先預約

台北夜間療癒路線總覽｜下班三站式放鬆提案

18:00–22:30 夜晚放鬆行程，讓你療癒再出發

第一站：樂樂汗蒸幕（18:00–19:00）

下班後的第一站，建議從信義區的樂樂汗蒸幕開始，體驗40分鐘的瑤方足蒸，讓疲勞的雙腳瞬間暖起來。中藥蒸氣深入舒壓，替接下來的行程打下放鬆基礎。

第二站：玖酒井食事町（19:15–20:45）

接著前往大安區的玖酒井食事町，享受日式居酒屋的熱鬧氛圍與日本酒暢飲方案。搭配干貝大麥克與馬卡龍壽司等創意料理，讓味蕾與心情同步療癒。

第三站：VIVELAND VR（三創生活園區）（21:00–22:30）

最後一站來到中正區三創生活園區的VIVELAND VR，進入4D沉浸式對戰與恐龍密室逃脫的虛擬世界。這裡是釋放壓力的最佳終點，讓你完全忘記白天的煩悶。

台北旅遊常見問題（FAQ）

台北樂樂汗蒸幕要預約嗎？

建議提前預約，尤其週末及下班時段人潮較多。可透過電話或LINE官方帳號預約。

台北玖酒井的暢飲是無限時間嗎？

暢飲方案分為60分鐘與120分鐘兩種，基本方案為399元／1小時，請依現場規定選擇。

台北三創VIVELAND VR有年齡限制嗎？

部分遊戲需滿10歲以上或達特定身高。建議攜帶孩童前先致電洽詢適合的體驗項目。

三個地點交通方便嗎？

三站皆位於台北捷運站附近，步行即可抵達，非常適合下班後輕鬆移動的夜間行程。

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