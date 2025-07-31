三峽你只知道金牛角？這三家巷口麵店才是北大學生狂推的美食神店！

走進新北三峽，你聞到的不只是金牛角的甜香，還有紅油、麻醬與番茄湯的濃郁香氣。這次RG小編帶你吃遍三峽在地學生私藏的三家人氣麵店，不論你是重口味控、湯麵派或愛挑戰辣度，都能找到一碗專屬於你的麵！

海爺四號乾麵

紅油皮蛋搭配麻醬乾麵，辣控與不吃辣都愛

隱藏在三峽老街附近的「海爺四號乾麵」，是北大學生口耳相傳的私藏美食。最受歡迎的「紅油皮蛋麵」結合綿密皮蛋與香辣紅油，鹹香迷人、涮嘴度爆表。怕辣的饕客可以選「四號乾麵」，麻醬香氣濃郁、紅油點綴提味，順口不膩。

圖/ReadyGO

地址：新北市三峽區光明路5號

營業時間：週二至週日 11:00–14:00、16:00–20:00（週一公休）

河南砂鍋手工扯麵

番茄蛋湯底暖心暖胃，手工扯麵吸湯Q彈

湯麵愛好者絕不能錯過「河南砂鍋手工扯麵」的番茄蛋湯底！酸中帶香的湯底結合手工扯麵，口感Q彈又吸湯，一口一口暖進心坎。加上炸蛋厚實有感，整碗麵吃起來超有飽足感，特別適合冷天或想補充能量的時候。

圖/ReadyGO

地址：新北市三峽區光明路26號

營業時間：10:30–20:30（週四公休）

喙豐號（原焱馬號）

雙醬麵＋厚切肉片＋油豆腐湯，重口味天堂

人氣強強滾的「喙豐號」（前身為焱馬號），以重口味的「老虎麵」打響名號，還沒開門就有人排隊！主打的「雙醬麵」融合麻醬與辣醬，香氣豐富、層次多元。配上厚切頂級肉片與經典油豆腐蘿蔔湯，一辣一潤，過癮到不行。

圖/ReadyGO

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地址：新北市三峽區光明路（確切地址依公告）

營業時間：依店家公告為主，建議提前查詢臉書或 Google 評論

三峽旅遊常見問題（FAQ）

三峽老街附近有推薦的平價麵店嗎？

海爺四號乾麵、河南砂鍋手工扯麵與喙豐號都位於光明路上，是在地人推薦的高CP值選擇。

三峽麵店適合什麼時候去比較不排隊？

建議避開中午與晚餐尖峰時段，像是平日下午或開店前抵達，可有效減少排隊等候時間。

三峽老街附近有推薦的乾麵店嗎？

三峽老街周邊的【海爺四號乾麵】以紅油皮蛋麵聞名，是許多北大學生的私藏美食，重口味與不吃辣都能找到喜歡的口味。

哪一家麵店最適合不吃辣的人？

建議選擇海爺四號乾麵的「四號乾麵」或河南砂鍋的番茄蛋湯麵，口味濃郁但不辛辣。

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