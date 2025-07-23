大稻埕煙火即將登場！台北車站、大稻埕附近「台北民宿」推薦

【FunTime小編群】台北有許多來自世界各地美食、有最方便的大眾運輸工具、有來自四面八方最流行、時尚資訊。台北身為台灣最繁華、熱鬧的城市，來台北旅遊的人潮日益增加，今天小編就來介紹幾間必住的台北民宿！在介紹這些台北住宿之前，可別以為這些台北住宿的房價會高得驚人，相反的，這些台北民宿高貴不貴、價格平易近人，但服務絕不打折！

台北民宿怎麼選？三大熱門地區帶你一次看！

來台北旅行不知道住哪一區最方便？這篇幫你精選三大熱門民宿區域！

如果你是注重交通便利的自由行旅人，可以選擇住在「台北車站」附近；想要體驗台北的歷史氛圍，或是喜歡老宅設計的文青，住在「大稻埕」周邊絕對超適合；喜歡熱鬧的都市氛圍的話，可以選擇近台北101與信義商圈的「信義／大安」一帶～

台北車站附近民宿

台北車站是台北最重要的交通樞紐，這裡聚集了高鐵、台鐵、客運、台北捷運、機場捷運等多種交通運輸系統，不管是搭乘哪一種交通工具，都能在台北車站下車。

台北北門窩泊旅

地點方便、價格實惠

台北北門窩泊旅。 圖／agoda

台北北門窩泊旅位置靠近台北車站，不論要去哪個景點都方便。寧夏夜市走路不用10分鐘，樓下也有便利商店，完全不用擔心晚上餓肚子沒東西吃！整個旅館設計上用很多的木頭色系，看起來溫馨又舒適，重點是還有廚房，早上可以自己動手做早餐！

台北北門窩泊旅。 圖／agoda

不要以為這種價錢的房間一定會很小，台北北門窩泊旅的雙人房，兩個29吋行李箱打開都還有位置可以走，絕對沒有因為便宜就壓縮住宿空間！這麼佛心的住宿，推薦給大家。

每晚均價：雙人房$570起

地址：台北市大同區太原路92巷2之1號

附近景點：寧夏夜市、大稻埕碼頭

訂房網評價：8.5/10 (agoda)

漫步1948 MEANDER 1948

老宅新生，住進1948年的老洋房

漫步1948 MEANDER 1948。 圖／agoda

漫步1948 MEANDER 1948位於台北火車站後站商圈，地理位置十分優越，步行就可到京站百貨，想到中山商圈逛逛也非常方便！旅店是由1948年興建的士林紙業舊建築翻新而成，保留了當時的日式建築結構與古典風格的梁柱外觀，超級美的建築很適合打卡拍照！

漫步1948 MEANDER 1948。 圖／agoda

漫步1948 MEANDER 1948提供非常多元的房型，從背包客房到四人房通通都有，部分房型還有小陽台，在陽台喝杯咖啡、欣賞人車往來的台北街道，非常愜意！此外，挑高明亮的交誼廳空間提供沙發及木椅，可以讓旅客盡情交流或安靜辦公～

每晚均價：雙人房$1,874起

地址：台北市大同區太原路42號

附近景點：台北車站、京站、中山商圈

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

大稻埕附近民宿

如果是想在台北找特色民宿的話，那非常推薦你來住大稻埕附近！這裡有老宅翻新，也有簡約風的質感民宿，多種不同的裝潢設計，非常值得來這裡住上一晚！

OrigInn Space

老屋咖啡歷史韻味台北民宿推薦

OrigInn Space。 圖／agoda

OrigInn Space是一棟巴洛克式建築，位在舊稱「六館街尾洋式店屋」的並排店面，從外觀看起來就是一家咖啡店，然而二樓以上卻是貨真價實的台北民宿喔！喜歡房子背後有故事的朋友一定會愛上這裡，多年前的屋主是富裕人家，因此房屋的雕飾十分華麗，在當時是很時髦的呢！房屋保留了天井，可以讓陽光灑進室內，而融合了現代的元素後，也碰撞出新的韻味。

小編偷偷說：來這裡當房客最大的好處，就是可以好好的喝上一杯咖啡！OrigInn的甜點也很厲害呢！

OrigInn Space。 圖／agoda

OrigInn Space的房間都各有特色，配上復古用品、磨石子地板、新穎設計款家具，牆上掛的是色彩鮮豔的畫作，跟室內色系形成對比、卻不衝突，這就是OrigInn的魅力！不過不是每種房型都有獨立浴室，可以先注意一下喔！彷彿回到舊時光的老城區旅店，是非常值得一試的台北民宿！

每晚均價：雙人房$3,274起

地址：台北市大同區南京西路247號

附近景點：大稻埕、迪化街、霞海城隍廟

訂房網評價：9.2/10(agoda)

門草行旅

簡約清新風、隱身在大稻埕的設計旅店

門草行旅。 圖／booking

推開房門，明亮溫柔的光線映著純白色的空間，搭配簡約的陳設，俐落又不失溫馨，瀰漫家的舒適感。門草行旅房間乾淨舒適，住過的都對床具讚不絕口！提供小型公共廚房，有烤箱、冰箱、鍋具、餐具等設備，十分方便。

門草行旅。 圖／booking

門草行旅坐落於台北大稻埕，鄰近大橋頭以及雙連捷運站，生活機能超方便，夜晚還可以散步到延三夜市或寧夏夜市大啖一頓，又或者到大稻埕河畔一邊品嚐美食一邊欣賞美麗的景色，再回到溫馨的旅宿好好休息一晚，用好眠為一天畫下美好的句點。

每晚均價：雙人房$3,132起

地址：台北市大同區安西街23號

附近景點：大稻埕、迪化街、霞海城隍廟、延三夜市

訂房網評價：8.7/10 (booking)

信義大安周邊民宿

信義與大安一帶是台北最時尚的核心地段，周邊聚集了多間購物百貨和美食餐廳，且也鄰近台灣最知名的地標－台北101！無論是喜歡逛街購物、品味美食，還是想要感受都市氛圍，都超適合住在這一區。

雀客旅館-台北信義館

近國際會議中心，看演唱會追星首選

雀客旅館-台北信義館。 圖／agoda

雀客旅館-台北信義館就位在台北的蛋黃區信義區！這種一級戰區的房價不用多說想必大家也都心裡有數，所以能夠找到一間便宜又高cp的住宿真的是不容易啊！

雀客旅館-台北信義館。 圖／agoda

附近就是101商圈，吃的逛的通通有，而且也有提供早餐，雖然房間不大，但是光這個位置絕對是值回票價！如果你是要上來台北看演唱會的，走路2分鐘就到台北國際會議中心，搭車10分鐘就到台北小巨蛋，追星族絕對必收！

每晚均價：雙人房$1,470起

地址：台北市信義區信義路四段468號3樓

附近景點：台北101、四四南村、世貿

訂房網評價：8.0/10 (agoda)

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